Xiaomi smartfonlari uchun Android 17 asosidagi HyperOS 3.3 talqini taqdim etildi

·23·Texno
Xiaomi smartfonlari uchun Android 17 asosidagi HyperOS 3.3 talqini taqdim etildi

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining eng soʻnggi flagman qurilmalari uchun Android 17 operatsion tizimiga asoslangan HyperOS 3.3 proshivkasining yakuniy talqinini tarqatishni boshladi. Ushbu yangilanish nafaqat tizim barqarorligini oshiradi, balki joriy yil yakunida kutilayotgan yirik HyperOS 4 interfeysi uchun poydevor vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ximitime nashri tomonidan eʼlon qilingan oʻzgarishlar roʻyxatiga koʻra, yangi dasturiy taʼminot birinchi navbatda Xiaomi 17 va Xiaomi 17 Ultra modellarining global hamda Yevropa mintaqasidagi foydalanuvchilari uchun ochiq deb eʼlon qilindi. Shuningdek, Xiaomi 15T Pro smartfoni egalari ham ushbu yangilanishni qabul qilishni boshlaganlar, biroq ushbu model uchun jarayon hozircha Mi Pilot sinov kanali orqali amalga oshirilmoqda.

Tizim barqarorligi va xavfsizlik masalalari

HyperOS 3.3 talqinining asosiy eʼtibori tizimning ishlash unumdorligini optimallashtirishga qaratilgan. Yangilanish tarkibiga 2026-yil iyun oyi uchun moʻljallangan xavfsizlik patchlari kiritilgan boʻlib, bu qurilmalarning kiberhujumlardan himoyalanish darajasini sezilarli darajada oshiradi. Garchi foydalanuvchi interfeysida vizual jihatdan keskin oʻzgarishlar koʻzga tashlanmasa-da, ichki arxitektura toʻliq yangilangan.

Eʼtiborli jihati shundaki, yuklab olinadigan fayl hajmi juda katta — qariyb 9,5 GBni tashkil etadi. Bunday ulkan hajm yangilanishning negizida mutlaqo yangi Android 17 operatsion tizimi yotganligi bilan izohlanadi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilanish yaqin kunlarda bosqichma-bosqich taqdim etilishi kutilmoqda, chunki kompaniya odatda dasturiy taʼminotni hududlar boʻyicha navbatma-navbat tarqatadi.

Kelajakdagi yirik yangilanishlar uchun tayyorgarlik

Mutaxassislarning fikricha, HyperOS 3.3 versiyasi oʻtish davri vazifasini oʻtaydi. Uning asosiy vazifasi qurilmalarni HyperOS 4 tizimidagi kengaytirilgan funksiyalar va sunʼiy intellekt imkoniyatlariga moslashtirishdir. Bu esa Xiaomi foydalanuvchilariga kelajakda yanada aqlli va tezkor interfeysdan foydalanish imkonini beradi.

Hozirda Xiaomi 15T Pro egalari uchun cheklangan miqdordagi yangilanish tarqatilmoqda. Sinov muvaffaqiyatli yakunlangach, barcha foydalanuvchilar oʻz qurilmalari sozlamalari orqali yangi proshivkani yuklab olishlari mumkin boʻladi. Kompaniya foydalanuvchilarga yangilanishni yuklab olishdan oldin barqaror Wi-Fi tarmogʻiga ulanishni va qurilma quvvati yetarli ekanligini tekshirishni tavsiya qilmoqda.

XiaomiHyperOSAndroid 17SmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nokia va NVIDIA sunʼiy intellektga asoslangan dunyodagi ilk radioaloqa platformasini yaratdiNokia va NVIDIA sunʼiy intellektga asoslangan dunyodagi ilk radioaloqa platformasini yaratdiBugun, 13:53Ehtiyot boʻling: Samsung 870 EVO SSD disklarining oʻta xavfli soxta nusxalari paydo boʻldiEhtiyot boʻling: Samsung 870 EVO SSD disklarining oʻta xavfli soxta nusxalari paydo boʻldiBugun, 12:52Buyuk Britaniyada oʻsmirlar uchun tungi «komendantlik soati» joriy etilmoqdaBuyuk Britaniyada oʻsmirlar uchun tungi «komendantlik soati» joriy etilmoqdaBugun, 12:29Rossiyada strategik obʼyektlarni dronlardan himoya qiluvchi Pautina tizimi taqdim etildiRossiyada strategik obʼyektlarni dronlardan himoya qiluvchi Pautina tizimi taqdim etildiBugun, 11:59SpaceX Starship parvoziga tayyorgarlik koʻrmoqda: Super Heavy qurilmasi start maydoniga keltirildiSpaceX Starship parvoziga tayyorgarlik koʻrmoqda: Super Heavy qurilmasi start maydoniga keltirildiBugun, 11:26SpaceX yangi avlod Starlink V5 terminalini taqdim etdi: u yanada ixcham va tezkorSpaceX yangi avlod Starlink V5 terminalini taqdim etdi: u yanada ixcham va tezkorBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi