Xiaomi smartfonlari uchun Android 17 asosidagi HyperOS 3.3 talqini taqdim etildi
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining eng soʻnggi flagman qurilmalari uchun Android 17 operatsion tizimiga asoslangan HyperOS 3.3 proshivkasining yakuniy talqinini tarqatishni boshladi. Ushbu yangilanish nafaqat tizim barqarorligini oshiradi, balki joriy yil yakunida kutilayotgan yirik HyperOS 4 interfeysi uchun poydevor vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ximitime nashri tomonidan eʼlon qilingan oʻzgarishlar roʻyxatiga koʻra, yangi dasturiy taʼminot birinchi navbatda Xiaomi 17 va Xiaomi 17 Ultra modellarining global hamda Yevropa mintaqasidagi foydalanuvchilari uchun ochiq deb eʼlon qilindi. Shuningdek, Xiaomi 15T Pro smartfoni egalari ham ushbu yangilanishni qabul qilishni boshlaganlar, biroq ushbu model uchun jarayon hozircha Mi Pilot sinov kanali orqali amalga oshirilmoqda.
Tizim barqarorligi va xavfsizlik masalalariHyperOS 3.3 talqinining asosiy eʼtibori tizimning ishlash unumdorligini optimallashtirishga qaratilgan. Yangilanish tarkibiga 2026-yil iyun oyi uchun moʻljallangan xavfsizlik patchlari kiritilgan boʻlib, bu qurilmalarning kiberhujumlardan himoyalanish darajasini sezilarli darajada oshiradi. Garchi foydalanuvchi interfeysida vizual jihatdan keskin oʻzgarishlar koʻzga tashlanmasa-da, ichki arxitektura toʻliq yangilangan.
Eʼtiborli jihati shundaki, yuklab olinadigan fayl hajmi juda katta — qariyb 9,5 GBni tashkil etadi. Bunday ulkan hajm yangilanishning negizida mutlaqo yangi Android 17 operatsion tizimi yotganligi bilan izohlanadi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilanish yaqin kunlarda bosqichma-bosqich taqdim etilishi kutilmoqda, chunki kompaniya odatda dasturiy taʼminotni hududlar boʻyicha navbatma-navbat tarqatadi.
Kelajakdagi yirik yangilanishlar uchun tayyorgarlikMutaxassislarning fikricha, HyperOS 3.3 versiyasi oʻtish davri vazifasini oʻtaydi. Uning asosiy vazifasi qurilmalarni HyperOS 4 tizimidagi kengaytirilgan funksiyalar va sunʼiy intellekt imkoniyatlariga moslashtirishdir. Bu esa Xiaomi foydalanuvchilariga kelajakda yanada aqlli va tezkor interfeysdan foydalanish imkonini beradi.
Hozirda Xiaomi 15T Pro egalari uchun cheklangan miqdordagi yangilanish tarqatilmoqda. Sinov muvaffaqiyatli yakunlangach, barcha foydalanuvchilar oʻz qurilmalari sozlamalari orqali yangi proshivkani yuklab olishlari mumkin boʻladi. Kompaniya foydalanuvchilarga yangilanishni yuklab olishdan oldin barqaror Wi-Fi tarmogʻiga ulanishni va qurilma quvvati yetarli ekanligini tekshirishni tavsiya qilmoqda.
…