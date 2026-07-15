Inter tarkibini kuchaytirish maqsadida Djed Spence transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi
Italiyaning amaldagi chempioni Inter jamoasi kutilmagan transfer ustida ish boshladi. Milanliklar Londonning Tottenxem klubi himoyachisi Djed Spence nomzodiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, klublar oʻrtasida dastlabki muzokaralar allaqachon boshlangan va ingliz futbolchisi faoliyatini A Seriyada davom ettirishga moyillik bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer zarurati Inter uchun Denzel Dumfries ketganidan soʻng yuzaga keldi. Niderlandiyalik himoyachi shu oy boshida Real Madrid safiga qoʻshilgan edi. Endilikda jamoa bosh murabbiyi Cristian Chivu oʻng qanot himoyasini kuchaytirish va skudetto unvonini himoya qilish uchun aynan 25 yoshli Spence nomzodini maʼqul koʻrmoqda. Futbolchining oʻzi ham Yevropaning eng nufuzli turnirlarida muntazam ishtirok etish imkoniyatini yuqori baholamoqda.
Italiya tajribasi va qayta tiklangan faoliyatDjed Spence uchun Italiya futboli begona emas. U 2023-24-yilgi mavsumning ikkinchi yarmini ijara asosida Jenoa safida oʻtkazgan va 16 ta oʻyinda maydonga tushgan edi. Aynan mana shu tajriba Inter rahbariyati uchun muhim omil boʻlib xizmat qildi. Ular futbolchining A Seriya muhitiga moslashishi uchun koʻp vaqt talab etilmasligiga ishonishmoqda, bu esa transfer xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.
Spence faoliyati Tottenxem safiga kelib qoʻshilganidan soʻng birmuncha murakkab kechgan edi. U asosiy tarkibda oʻz oʻrnini topish uchun Renn, Lids Yunayted va Jenoa kabi klublarda ijara muddatlarini oʻtashiga toʻgʻri keldi. Biroq oʻtgan mavsumda u London klubi safida 30 ta oʻyinda ishtirok etib, oʻzining yuqori darajadagi oʻyinlarga tayyor ekanligini isbotlay oldi. Hozirda uning transfer qiymati va obroʻsi har qachongidan ham yuqori nuqtaga chiqqan.
Xalqaro maydondagi muvaffaqiyatGoal.com nashri xabariga koʻra, Djed Spence nafaqat klub darajasida, balki Angliya terma jamoasi safida ham yorqin oʻyin koʻrsatmoqda. Thomas Tuchel qoʻl ostidagi "Uch sherlar" tarkibida u muhim figuraga aylandi. Hatto jagʻ qismi sinishi kabi ogʻir jarohatdan soʻng ham maxsus niqobda maydonga tushib, terma jamoasining Norvegiyaga qarshi chorak finaldagi gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshdi.
Hozirda futbolchi Angliya bilan jahon chempionati yarim finalida Argentinaga qarshi bahsga tayyorgarlik koʻrmoqda. Uning tezkorligi va hujumga qoʻshilish qobiliyati Inter skautlarini oʻziga rom etgan. Agar transfer amalga oshsa, bu Spence uchun faoliyatidagi yangi va eng yuqori bosqich boʻladi. San Sirodagi faoliyat unga Chempionlar ligasida muntazam toʻp surish va yirik sovrinlar uchun kurashish imkonini beradi.
Inter rahbariyati transferni tezroq yakunlab, jamoaning yangi mavsumdagi himoya chizigʻini shakllantirishni koʻzlamoqda. Tottenxem esa futbolchi uchun munosib taklif tushsa, uni qoʻyib yuborishga tayyor. Muzokaralarning keyingi bosqichi yaqin kunlarda boʻlib oʻtishi kutilmoqda.
…