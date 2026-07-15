Inter tarkibini kuchaytirish maqsadida Djed Spence transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi

·0·Sport
Inter tarkibini kuchaytirish maqsadida Djed Spence transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi

Italiyaning amaldagi chempioni Inter jamoasi kutilmagan transfer ustida ish boshladi. Milanliklar Londonning Tottenxem klubi himoyachisi Djed Spence nomzodiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, klublar oʻrtasida dastlabki muzokaralar allaqachon boshlangan va ingliz futbolchisi faoliyatini A Seriyada davom ettirishga moyillik bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer zarurati Inter uchun Denzel Dumfries ketganidan soʻng yuzaga keldi. Niderlandiyalik himoyachi shu oy boshida Real Madrid safiga qoʻshilgan edi. Endilikda jamoa bosh murabbiyi Cristian Chivu oʻng qanot himoyasini kuchaytirish va skudetto unvonini himoya qilish uchun aynan 25 yoshli Spence nomzodini maʼqul koʻrmoqda. Futbolchining oʻzi ham Yevropaning eng nufuzli turnirlarida muntazam ishtirok etish imkoniyatini yuqori baholamoqda.

Italiya tajribasi va qayta tiklangan faoliyat

Djed Spence uchun Italiya futboli begona emas. U 2023-24-yilgi mavsumning ikkinchi yarmini ijara asosida Jenoa safida oʻtkazgan va 16 ta oʻyinda maydonga tushgan edi. Aynan mana shu tajriba Inter rahbariyati uchun muhim omil boʻlib xizmat qildi. Ular futbolchining A Seriya muhitiga moslashishi uchun koʻp vaqt talab etilmasligiga ishonishmoqda, bu esa transfer xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.

Spence faoliyati Tottenxem safiga kelib qoʻshilganidan soʻng birmuncha murakkab kechgan edi. U asosiy tarkibda oʻz oʻrnini topish uchun Renn, Lids Yunayted va Jenoa kabi klublarda ijara muddatlarini oʻtashiga toʻgʻri keldi. Biroq oʻtgan mavsumda u London klubi safida 30 ta oʻyinda ishtirok etib, oʻzining yuqori darajadagi oʻyinlarga tayyor ekanligini isbotlay oldi. Hozirda uning transfer qiymati va obroʻsi har qachongidan ham yuqori nuqtaga chiqqan.

Xalqaro maydondagi muvaffaqiyat

Goal.com nashri xabariga koʻra, Djed Spence nafaqat klub darajasida, balki Angliya terma jamoasi safida ham yorqin oʻyin koʻrsatmoqda. Thomas Tuchel qoʻl ostidagi "Uch sherlar" tarkibida u muhim figuraga aylandi. Hatto jagʻ qismi sinishi kabi ogʻir jarohatdan soʻng ham maxsus niqobda maydonga tushib, terma jamoasining Norvegiyaga qarshi chorak finaldagi gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshdi.

Hozirda futbolchi Angliya bilan jahon chempionati yarim finalida Argentinaga qarshi bahsga tayyorgarlik koʻrmoqda. Uning tezkorligi va hujumga qoʻshilish qobiliyati Inter skautlarini oʻziga rom etgan. Agar transfer amalga oshsa, bu Spence uchun faoliyatidagi yangi va eng yuqori bosqich boʻladi. San Sirodagi faoliyat unga Chempionlar ligasida muntazam toʻp surish va yirik sovrinlar uchun kurashish imkonini beradi.

Inter rahbariyati transferni tezroq yakunlab, jamoaning yangi mavsumdagi himoya chizigʻini shakllantirishni koʻzlamoqda. Tottenxem esa futbolchi uchun munosib taklif tushsa, uni qoʻyib yuborishga tayyor. Muzokaralarning keyingi bosqichi yaqin kunlarda boʻlib oʻtishi kutilmoqda.

InterTottenxemTransferlarA SeriyaDjed Spence
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!Bugun, 21:21Emiliano Martinez Aston Villa bilan ziddiyatga bordi: Darvozabon Yuventusga oʻtmoqchiEmiliano Martinez Aston Villa bilan ziddiyatga bordi: Darvozabon Yuventusga oʻtmoqchiBugun, 21:17Andrey Santos nega Chelsi jamoasini Manchester Yunaytedga almashtirishga qaror qildi?Andrey Santos nega Chelsi jamoasini Manchester Yunaytedga almashtirishga qaror qildi?Bugun, 19:538 vazn, 6 medal: bokschi qizlarimiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!8 vazn, 6 medal: bokschi qizlarimiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!Bugun, 19:53Grinvud “Fenerbahche”da: 39 mln yevrolik katta transferGrinvud “Fenerbahche”da: 39 mln yevrolik katta transferBugun, 19:49Lionel Messi fenomenining siri: Sobiq jamoadoshlari afsonaviy futbolchining xarakterini ochib berdiLionel Messi fenomenining siri: Sobiq jamoadoshlari afsonaviy futbolchining xarakterini ochib berdiBugun, 19:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi