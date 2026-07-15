Cloud Mail xizmatida smartfon xotirasini tozalash uchun yangi vosita ishga tushirildi

·29·Texno
Cloud Mail xizmatida smartfon xotirasini tozalash uchun yangi vosita ishga tushirildi

Zamonaviy smartfon foydalanuvchilari duch keladigan eng katta muammolardan biri — qurilma xotirasining toʻlib qolishidir. Ushbu masalani hal etish maqsadida Cloud Mail servisi oʻz mobil ilovasida foydalanuvchilarga xotirani tezkor va xavfsiz tozalash imkonini beruvchi yangi funksiyani taqdim etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi joriy etilgan "Telefonni tozalash" boʻlimi qurilmadagi surat va videolarni tahlil qilib, ularning bulutli saqlagichga yuklangan nusxalarini aniqlaydi. Bu foydalanuvchiga qurilma xotirasini band qilib turgan, ammo allaqachon serverda xavfsiz saqlanayotgan mediafayllarni osonlik bilan oʻchirib tashlash imkonini beradi.

Xotirani boshqarishda yangi qulayliklar

Tizimning ishlash prinsipi juda sodda: galereya bulutli servis bilan sinxronizatsiya qilingandan soʻng, ilova avtomatik ravishda qurilmadagi dublikatlarni topadi. Foydalanuvchilar nafaqat ortiqcha fayllarni oʻchirishi, balki ushbu fayllar smartfonda qancha joy egallab turganini ham koʻrishlari mumkin. Bu, ayniqsa, yuqori sifatli video va katta hajmli suratlar bilan ishlovchilar uchun juda qoʻl keladi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu vositadan foydalanish uchun mobil ilovada fayllarni avtomatik yuklash funksiyasi yoqilgan boʻlishi lozim. Shundan soʻng, maxsus boʻlim orqali qancha joy boʻshatish mumkinligi haqidagi aniq maʼlumot aks etadi. Bu jarayon foydalanuvchiga muhim xotiralarni yoʻqotmasdan, qurilma unumdorligini oshirishga yordam beradi.

Ekspert fikri va texnologik ehtiyoj

Cloud Mail mahsulot yoʻnalishi rahbari Viktor Petrishevning taʼkidlashicha, bugungi kunda kontent yaratish hajmi keskin oshgan, bu esa smartfonlar xotirasiga boʻlgan bosimni kuchaytirmoqda. Yangi funksiya aynan media-kutubxonani boshqarishni soddalashtirish va foydalanuvchilarni "xotira toʻldi" degan xabarlardan xalos etish uchun ishlab chiqilgan.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilanish dolzarb hisoblanadi. Chunki koʻpchilik Telegram yoki Instagram kabi platformalar orqali katta hajmdagi mediafayllarni qabul qiladi va saqlaydi. Bulutli texnologiyalarning bunday integratsiyasi smartfonning ichki resurslarini tejashda eng samarali yechimlardan biri boʻlib qolmoqda.

Xizmatning ushbu yangilanishi nafaqat joy boʻshatish, balki fayllarni tartibga solish madaniyatini ham shakllantiradi. Endilikda foydalanuvchilar har bir suratni qoʻlda tekshirib oʻtirmasdan, bir necha tugmani bosish orqali gigabaytlab joyni boʻshatishlari mumkin boʻladi. Bu esa qurilmaning umumiy ishlash tezligiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

Cloud MailSmartfonTexnologiyaXotiraMobil Ilova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mira Murati asos solgan Thinking Machines startapi oʻzining ilk ochiq AI modelini taqdim etdiMira Murati asos solgan Thinking Machines startapi oʻzining ilk ochiq AI modelini taqdim etdiBugun, 00:00Klassika qaytmoqda: Palit 12 GB xotiraga ega yangi GeForce RTX 3060 modelini taqdim etdiKlassika qaytmoqda: Palit 12 GB xotiraga ega yangi GeForce RTX 3060 modelini taqdim etdiKecha, 23:54Microsoft kompaniyasi Age of Empires II oʻyinidagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiMicrosoft kompaniyasi Age of Empires II oʻyinidagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiKecha, 23:53SpaceX aksiyalari Starship parvozi arafasida IPO narxidan pastga tushdiSpaceX aksiyalari Starship parvozi arafasida IPO narxidan pastga tushdiKecha, 23:28Apple Maps reklama siyosati: Apple va Google oʻrtasidagi asosiy farqlar maʻlum boʻldiApple Maps reklama siyosati: Apple va Google oʻrtasidagi asosiy farqlar maʻlum boʻldiKecha, 23:20Google AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaGoogle AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaKecha, 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi