Cloud Mail xizmatida smartfon xotirasini tozalash uchun yangi vosita ishga tushirildi
Zamonaviy smartfon foydalanuvchilari duch keladigan eng katta muammolardan biri — qurilma xotirasining toʻlib qolishidir. Ushbu masalani hal etish maqsadida Cloud Mail servisi oʻz mobil ilovasida foydalanuvchilarga xotirani tezkor va xavfsiz tozalash imkonini beruvchi yangi funksiyani taqdim etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi joriy etilgan "Telefonni tozalash" boʻlimi qurilmadagi surat va videolarni tahlil qilib, ularning bulutli saqlagichga yuklangan nusxalarini aniqlaydi. Bu foydalanuvchiga qurilma xotirasini band qilib turgan, ammo allaqachon serverda xavfsiz saqlanayotgan mediafayllarni osonlik bilan oʻchirib tashlash imkonini beradi.
Xotirani boshqarishda yangi qulayliklarTizimning ishlash prinsipi juda sodda: galereya bulutli servis bilan sinxronizatsiya qilingandan soʻng, ilova avtomatik ravishda qurilmadagi dublikatlarni topadi. Foydalanuvchilar nafaqat ortiqcha fayllarni oʻchirishi, balki ushbu fayllar smartfonda qancha joy egallab turganini ham koʻrishlari mumkin. Bu, ayniqsa, yuqori sifatli video va katta hajmli suratlar bilan ishlovchilar uchun juda qoʻl keladi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu vositadan foydalanish uchun mobil ilovada fayllarni avtomatik yuklash funksiyasi yoqilgan boʻlishi lozim. Shundan soʻng, maxsus boʻlim orqali qancha joy boʻshatish mumkinligi haqidagi aniq maʼlumot aks etadi. Bu jarayon foydalanuvchiga muhim xotiralarni yoʻqotmasdan, qurilma unumdorligini oshirishga yordam beradi.
Ekspert fikri va texnologik ehtiyojCloud Mail mahsulot yoʻnalishi rahbari Viktor Petrishevning taʼkidlashicha, bugungi kunda kontent yaratish hajmi keskin oshgan, bu esa smartfonlar xotirasiga boʻlgan bosimni kuchaytirmoqda. Yangi funksiya aynan media-kutubxonani boshqarishni soddalashtirish va foydalanuvchilarni "xotira toʻldi" degan xabarlardan xalos etish uchun ishlab chiqilgan.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilanish dolzarb hisoblanadi. Chunki koʻpchilik Telegram yoki Instagram kabi platformalar orqali katta hajmdagi mediafayllarni qabul qiladi va saqlaydi. Bulutli texnologiyalarning bunday integratsiyasi smartfonning ichki resurslarini tejashda eng samarali yechimlardan biri boʻlib qolmoqda.
Xizmatning ushbu yangilanishi nafaqat joy boʻshatish, balki fayllarni tartibga solish madaniyatini ham shakllantiradi. Endilikda foydalanuvchilar har bir suratni qoʻlda tekshirib oʻtirmasdan, bir necha tugmani bosish orqali gigabaytlab joyni boʻshatishlari mumkin boʻladi. Bu esa qurilmaning umumiy ishlash tezligiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi.
…