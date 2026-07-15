Michael Olise Real Madrid safiga oʻtishni istamoqda: Transfer narxi 200 million yevro

·48·Sport
Michael Olise Real Madrid safiga oʻtishni istamoqda: Transfer narxi 200 million yevro

Bavariya jamoasining fransiyalik vingeri Michael Olise faoliyatida keskin burilish yasashga tayyor. Oʻzining Germaniyadagi yorqin oʻyinlari bilan koʻplab grandlar eʼtiborini tortgan futbolchi yozgi transfer oynasi vaqtida Ispaniyaning Real Madrid klubiga oʻtish istagini bildirdi. Bu transfer amalga oshsa, u oʻzining milliy jamoadagi safdoshi Kylian Mbappe bilan klub miqyosida ham birga toʻp surish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Foot Mercato nashrining xabar berishicha, Michael Olise Madrid klubini oʻz faoliyatini rivojlantirish uchun eng maqbul maskan deb hisoblamoqda. Futbolchi allaqachon Myunxen klubi rahbariyatiga oʻz rejalarini maʼlum qilgan. Ispaniya tomoni ham iqtidorli hujumchiga befarq emas — Marca jurnalisti Pablo Poloning yozishicha, Real Madrid rahbariyati Oliseni qoʻlga kiritish uchun barcha choralarni koʻrishga tayyor.

Joze Mourinyo va transfer tafsilotlari

Qizigʻi shundaki, Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo (manbada keltirilganidek) futbolchining harakatlarini uzoq vaqtdan beri kuzatib kelmoqda. Mutaxassis hatto 23-may kuni Berlin shahrida boʻlib oʻtgan Germaniya kubogi (DFB-Pokal) finaliga tashrif buyurib, Olisening oʻyinini bevosita VIP-lojadan kuzatgan. Bu tashrif futbolchining Madridga koʻchib oʻtishi haqidagi mish-mishlarni yanada kuchaytirgan.

Biroq Bavariya rahbariyati oʻz yetakchisini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. Klub faxriy prezidenti Uli Hoeness Sky Sport Germany kanaliga bergan intervyusida keskin ohangda gapirdi. Uning taʼkidlashicha, hattoki Mourinyo beshta koʻz bilan kuzatgan taqdirda ham, Bavariya Oliseni sotish niyatida emas. Shunga qaramay, ichki muhitda klub rahbariyati futbolchining ketish ehtimoliga tayyorgarlik koʻrishni boshlagan.

Maʼlumotlarga koʻra, Michael Olise uchun Myunxen klubi kamida 200 million yevro miqdorida tovon puli talab qilmoqda. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2029-yilning iyuniga qadar imzolangan boʻlib, bu Bavariya uchun muzokaralarda ustunlik beradi. Bunday ulkan summa transferni joriy yozning eng qimmat kelishuviga aylantirishi mumkin.

Bavariya skautlari allaqachon Olisega oʻrinbosar qidirishni boshlab yuborgan. Nomzodlar orasida Pari Sen-Jermen hujumchisi Bradley Barcola asosiy oʻrinni egallab turibdi. Myunxenliklar hujum chizigʻidagi boʻshliqni toʻldirish uchun fransiyalik yosh iqtidor egasini munosib koʻrmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Michael Olise Fransiya terma jamoasi safida Kylian Mbappe bilan birgalikda ajoyib tandem hosil qilgan edi. Garchi Fransiya terma jamoasi soʻnggi yirik turnir yarim finalida Ispaniyaga 0:2 hisobida imkoniyatni boy bergan boʻlsa-da, Olisening shaxsiy koʻrsatkichlari mutaxassislar tomonidan yuqori baholangan.

Real MadridBavariyaMichael OliseTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Bugun, 00:10Angliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingAngliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingKecha, 23:55Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Kecha, 23:53RB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiRB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiKecha, 23:51Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Kecha, 23:50Anvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdiKecha, 23:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi