Michael Olise Real Madrid safiga oʻtishni istamoqda: Transfer narxi 200 million yevro
Bavariya jamoasining fransiyalik vingeri Michael Olise faoliyatida keskin burilish yasashga tayyor. Oʻzining Germaniyadagi yorqin oʻyinlari bilan koʻplab grandlar eʼtiborini tortgan futbolchi yozgi transfer oynasi vaqtida Ispaniyaning Real Madrid klubiga oʻtish istagini bildirdi. Bu transfer amalga oshsa, u oʻzining milliy jamoadagi safdoshi Kylian Mbappe bilan klub miqyosida ham birga toʻp surish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Foot Mercato nashrining xabar berishicha, Michael Olise Madrid klubini oʻz faoliyatini rivojlantirish uchun eng maqbul maskan deb hisoblamoqda. Futbolchi allaqachon Myunxen klubi rahbariyatiga oʻz rejalarini maʼlum qilgan. Ispaniya tomoni ham iqtidorli hujumchiga befarq emas — Marca jurnalisti Pablo Poloning yozishicha, Real Madrid rahbariyati Oliseni qoʻlga kiritish uchun barcha choralarni koʻrishga tayyor.
Joze Mourinyo va transfer tafsilotlariQizigʻi shundaki, Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo (manbada keltirilganidek) futbolchining harakatlarini uzoq vaqtdan beri kuzatib kelmoqda. Mutaxassis hatto 23-may kuni Berlin shahrida boʻlib oʻtgan Germaniya kubogi (DFB-Pokal) finaliga tashrif buyurib, Olisening oʻyinini bevosita VIP-lojadan kuzatgan. Bu tashrif futbolchining Madridga koʻchib oʻtishi haqidagi mish-mishlarni yanada kuchaytirgan.
Biroq Bavariya rahbariyati oʻz yetakchisini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. Klub faxriy prezidenti Uli Hoeness Sky Sport Germany kanaliga bergan intervyusida keskin ohangda gapirdi. Uning taʼkidlashicha, hattoki Mourinyo beshta koʻz bilan kuzatgan taqdirda ham, Bavariya Oliseni sotish niyatida emas. Shunga qaramay, ichki muhitda klub rahbariyati futbolchining ketish ehtimoliga tayyorgarlik koʻrishni boshlagan.
Maʼlumotlarga koʻra, Michael Olise uchun Myunxen klubi kamida 200 million yevro miqdorida tovon puli talab qilmoqda. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2029-yilning iyuniga qadar imzolangan boʻlib, bu Bavariya uchun muzokaralarda ustunlik beradi. Bunday ulkan summa transferni joriy yozning eng qimmat kelishuviga aylantirishi mumkin.
Bavariya skautlari allaqachon Olisega oʻrinbosar qidirishni boshlab yuborgan. Nomzodlar orasida Pari Sen-Jermen hujumchisi Bradley Barcola asosiy oʻrinni egallab turibdi. Myunxenliklar hujum chizigʻidagi boʻshliqni toʻldirish uchun fransiyalik yosh iqtidor egasini munosib koʻrmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Michael Olise Fransiya terma jamoasi safida Kylian Mbappe bilan birgalikda ajoyib tandem hosil qilgan edi. Garchi Fransiya terma jamoasi soʻnggi yirik turnir yarim finalida Ispaniyaga 0:2 hisobida imkoniyatni boy bergan boʻlsa-da, Olisening shaxsiy koʻrsatkichlari mutaxassislar tomonidan yuqori baholangan.
…