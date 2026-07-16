Barselona va Ronald Koeman oʻrtasida nizo: Frenkie de Jong ogʻir jarohat bilan qaytdi

·0·Sport
Barselona va Ronald Koeman oʻrtasida nizo: Frenkie de Jong ogʻir jarohat bilan qaytdi

Ispaniyaning Barselona klubi va Niderlandiya terma jamoasi oʻrtasidagi munosabatlar Frenkie de Jongning jarohati sababli keskin yomonlashdi. Kataloniyaliklar klub yarim himoyachisining sogʻligʻi borasida terma jamoa murabbiylar shtabi va tibbiy xodimlari tomonidan chalgʻitilgan deb hisoblamoqda. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, futbolchi olti oygacha maydonga tusha olmasligi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

AS nashri va Goal.com xabar berishicha, Frenkie de Jong dushanba kuni kutilganidan ertaroq klub ixtiyoriga qaytgan va oʻng tizzasidagi kuchli shish tufayli tibbiy koʻrikdan oʻtishni soʻragan. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Hansi Flick bilan qisqa suhbatdan soʻng oʻtkazilgan tekshiruvlar shifokorlarni shok holatiga tushirib qoʻydi — futbolchining tizzasi mutlaqo beqaror holatda ekani maʼlum boʻldi.

Hozirda shifokorlar tizzadagi bogʻlamlarning jiddiy shikastlanganidan shubha qilishmoqda. Biroq tizzadagi kuchli ichki qon ketish va shish tufayli darhol MRT (magnit-rezonans tomografiya) oʻtkazishning imkoni boʻlmagan. Klub shish pasayishini bir necha kun kutishga majbur, shundan keyingina jarohatning aniq koʻlami va jarrohlik amaliyoti zarurligi haqida xulosa beriladi.

Ronald Koeman va terma jamoaning masʼuliyatsizligi

Barselona rahbariyati Ronald Koeman va uning shtabini qasddan maʼlumotlarni yashirishda ayblamoqda. Maʼlum boʻlishicha, De Jong soʻnggi oʻyinlarda ogʻriq qoldiruvchi ukollar yordamida maydonga tushgan, ammo kataloniyaliklarga vaziyatning bu qadar jiddiy ekani aytilmagan. Ayniqsa, Marokashga qarshi kechgan va qoʻshimcha boʻlimlargacha davom etgan bahsda futbolchining toʻliq oʻynatilgani jarohatni yanada ogʻirlashtirgan.

Klub ichidagi manbalarning taʼkidlashicha, Ronald Koeman va Frenkie de Jong bu vaziyat boʻyicha jiddiy tushuntirish berishlari shart. Kataloniyaliklar terma jamoani futbolchining uzoq muddatli faoliyatini xavf ostiga qoʻyib, qisqa muddatli natijalarni ustun qoʻyganlikda va beparvolikda ayblamoqda.

Ushbu holat ikki tomon oʻrtasidagi eski nizolarni ham qayta alanga oldirdi. Avvalroq Koeman Barselona rahbariyatini futbolchining sogʻligʻiga notoʻgʻri yondashganlikda ayblab, shu sababli De Jong Yevropa chempionatini oʻtkazib yuborganini aytgan edi. Endilikda klub mutasaddilari niderlandiyalik mutaxassisning oʻzini "qabul qilib boʻlmas tavakkalchilik"da ayblamoqda.

Shu bilan birga, Frenkie de Jongning oʻziga nisbatan ham eʼtirozlar mavjud. Klub rahbariyati futbolchi oʻz imkoniyatlarini toʻgʻri baholashi va ogʻriq sezganida oʻyinni toʻxtatishi kerak edi, deb hisoblamoqda. Agar jarrohlik amaliyoti oʻtkaziladigan boʻlsa, yarim himoyachi 4 oydan 6 oygacha muddatni oʻtkazib yuboradi, bu esa Barselona uchun yangi mavsum oldidan ulkan yoʻqotishdir.

BarselonaFrenkie De JongRonald KoemanJarohatFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Bugun, 00:10Angliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingAngliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingKecha, 23:55Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Kecha, 23:53RB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiRB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiKecha, 23:51Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Kecha, 23:50Anvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdiKecha, 23:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi