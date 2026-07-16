Spotify asoschisi Daniel Ek ning Neko Health startapi yana 700 million dollar jalb qildi
Spotify asoschisi Daniel Ek va Hjalmar Nilsonne tomonidan tashkil etilgan Neko Health startapi navbatdagi investitsiya raundida 700 million dollar mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi. Inson salomatligini tana skanerlash texnologiyasi orqali tahlil qiluvchi ushbu loyiha tibbiyot va texnologiya chorrahasida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Mazkur Series C bosqichidagi moliyalashtirish Lightspeed Venture Partners va O.G. Venture Partners kabi yirik fondlar tomonidan qoʻllab-quvvatlandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Neko Health oʻzining maxsus skanerlash texnologiyasini ishlab chiqqan boʻlib, u qon tahlillari bilan birgalikda inson salomatligining toʻliq manzarasini chizib beradi. Mazkur jarayon nafaqat kasalliklarni erta aniqlash, balki sport ixlosmandlari uchun tana tarkibi haqida batafsil maʼlumot olish imkonini ham yaratadi. Hozirda kompaniya ushbu maʼlumotlarni Apple Health ilovasi bilan integratsiya qilish ustida ishlamoqda, bu esa shifokorlarga real vaqtdagi koʻrsatkichlar asosida aniqroq xulosa chiqarishga yordam beradi.
Sogʻliqni saqlashda yangi standartlarKompaniya asoschilaridan biri Hjalmar Nilsonne taʼkidlashicha, Neko Health tizimi orqali olingan maʼlumotlar tibbiy xodimlar uchun beqiyos manba boʻlib xizmat qiladi. Bugungi kunga qadar 100 mingdan ortiq kishi ushbu skanerlash xizmatidan foydalangan, yana 350 mingdan ziyod odam navbatda turibdi. Hozirda startapning Shvetsiya va Buyuk Britaniyada markazlari mavjud boʻlib, yaqin orada AQShning Nyu-York shahrida ilk filialini ochishni rejalashtirmoqda.
Texnologiyaning samaradorligini oddiy misollarda ham koʻrish mumkin. Masalan, mashhur Calm ilovasi asoschisi Alex Tew oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Neko Health skaneri uning orqasidagi xavfli oʻsimtani (malignant mole) aniqlashga yordam berganini yozdi. Oʻz vaqtida oʻtkazilgan jarrohlik amaliyoti tufayli u jiddiy xavfdan qutulib qolgan. Bu kabi holatlar texnologiyaning hayotiy ahamiyatini yana bir bor isbotlamoqda.
Raqobat va kelajak rejalariNeko Health bozorda yagona emas. Sunʼiy intellekt yordamida tasvirlar yaratuvchi Midjourney laboratoriyasi ham oʻzining tana skanerini ishlab chiqishini eʼlon qilgan. Biroq Midjourney bu texnologiyani 2027-yilda San-Fransiskoda ochiladigan kurort va spa markazlari tarkibiga kiritishni maqsad qilgan. Daniel Ek ning loyihasi esa koʻproq tibbiy diagnostika va profilaktikaga eʼtibor qaratgani bilan ajralib turadi.
Investitsiya raundida Atomico, General Catalyst, Lakestar va Liberty City Ventures kabi nufuzli kompaniyalar ham ishtirok etdi. Ushbu yirik sarmoya Neko Health kompaniyasiga oʻz texnologiyalarini takomillashtirish va global miqyosda kengayish imkonini beradi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday texnologiyalarning rivojlanishi muhim, chunki kelajakda masofaviy diagnostika va Apple Health kabi ekotizimlar orqali tibbiy xizmatlar sifati oshishi kutilmoqda.
…