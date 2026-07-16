Spotify asoschisi Daniel Ek ning Neko Health startapi yana 700 million dollar jalb qildi

·26·Texno
Spotify asoschisi Daniel Ek ning Neko Health startapi yana 700 million dollar jalb qildi

Spotify asoschisi Daniel Ek va Hjalmar Nilsonne tomonidan tashkil etilgan Neko Health startapi navbatdagi investitsiya raundida 700 million dollar mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi. Inson salomatligini tana skanerlash texnologiyasi orqali tahlil qiluvchi ushbu loyiha tibbiyot va texnologiya chorrahasida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Mazkur Series C bosqichidagi moliyalashtirish Lightspeed Venture Partners va O.G. Venture Partners kabi yirik fondlar tomonidan qoʻllab-quvvatlandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Neko Health oʻzining maxsus skanerlash texnologiyasini ishlab chiqqan boʻlib, u qon tahlillari bilan birgalikda inson salomatligining toʻliq manzarasini chizib beradi. Mazkur jarayon nafaqat kasalliklarni erta aniqlash, balki sport ixlosmandlari uchun tana tarkibi haqida batafsil maʼlumot olish imkonini ham yaratadi. Hozirda kompaniya ushbu maʼlumotlarni Apple Health ilovasi bilan integratsiya qilish ustida ishlamoqda, bu esa shifokorlarga real vaqtdagi koʻrsatkichlar asosida aniqroq xulosa chiqarishga yordam beradi.

Sogʻliqni saqlashda yangi standartlar

Kompaniya asoschilaridan biri Hjalmar Nilsonne taʼkidlashicha, Neko Health tizimi orqali olingan maʼlumotlar tibbiy xodimlar uchun beqiyos manba boʻlib xizmat qiladi. Bugungi kunga qadar 100 mingdan ortiq kishi ushbu skanerlash xizmatidan foydalangan, yana 350 mingdan ziyod odam navbatda turibdi. Hozirda startapning Shvetsiya va Buyuk Britaniyada markazlari mavjud boʻlib, yaqin orada AQShning Nyu-York shahrida ilk filialini ochishni rejalashtirmoqda.

Texnologiyaning samaradorligini oddiy misollarda ham koʻrish mumkin. Masalan, mashhur Calm ilovasi asoschisi Alex Tew oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Neko Health skaneri uning orqasidagi xavfli oʻsimtani (malignant mole) aniqlashga yordam berganini yozdi. Oʻz vaqtida oʻtkazilgan jarrohlik amaliyoti tufayli u jiddiy xavfdan qutulib qolgan. Bu kabi holatlar texnologiyaning hayotiy ahamiyatini yana bir bor isbotlamoqda.

Raqobat va kelajak rejalari

Neko Health bozorda yagona emas. Sunʼiy intellekt yordamida tasvirlar yaratuvchi Midjourney laboratoriyasi ham oʻzining tana skanerini ishlab chiqishini eʼlon qilgan. Biroq Midjourney bu texnologiyani 2027-yilda San-Fransiskoda ochiladigan kurort va spa markazlari tarkibiga kiritishni maqsad qilgan. Daniel Ek ning loyihasi esa koʻproq tibbiy diagnostika va profilaktikaga eʼtibor qaratgani bilan ajralib turadi.

Investitsiya raundida Atomico, General Catalyst, Lakestar va Liberty City Ventures kabi nufuzli kompaniyalar ham ishtirok etdi. Ushbu yirik sarmoya Neko Health kompaniyasiga oʻz texnologiyalarini takomillashtirish va global miqyosda kengayish imkonini beradi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday texnologiyalarning rivojlanishi muhim, chunki kelajakda masofaviy diagnostika va Apple Health kabi ekotizimlar orqali tibbiy xizmatlar sifati oshishi kutilmoqda.

Neko HealthDaniel EkSpotifyTexnologiyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Bugun, 01:51Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiTesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiBugun, 01:28AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Afsonaviy protsessorning yangi hayotiAMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Afsonaviy protsessorning yangi hayotiBugun, 01:26SpaceX aksiyalari narxi Starship parvozi arafasida IPO darajasiga tushdiSpaceX aksiyalari narxi Starship parvozi arafasida IPO darajasiga tushdiBugun, 01:21OpenAI apparat taʼminoti bozoriga kirdi: Codex uchun maxsus klaviatura taqdim etildiOpenAI apparat taʼminoti bozoriga kirdi: Codex uchun maxsus klaviatura taqdim etildiBugun, 00:55Xitoyning eng kuchli oʻyin videokartasi Lisuan LX 7G100 erkin savdoga chiqdiXitoyning eng kuchli oʻyin videokartasi Lisuan LX 7G100 erkin savdoga chiqdiBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi