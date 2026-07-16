Roma hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Endrick va Alejandro Garnacho nishonda
Italiyaning Roma klubi yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini tubdan isloh qilish niyatida va bu borada kutilmagan, shu bilan birga oʻta ulkan rejalarni amalga oshirishga kirishdi. Jamoa bosh murabbiyi Gian Piero Gasperini hujum chizigʻini butunlay yangilashni maqsad qilgan boʻlib, asosiy eʼtibor Real Madrid va Angliya Premer-ligasi yulduzlariga qaratilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Il Messaggero nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, rimliklar Real Madrid hujumchisi Endrickni ijaraga olish masalasini faol oʻrganmoqda. Gasperini jamoaning yangi aʼzosi Donyell Malen uchun munosib raqobatchi va oʻrinbosar qidirmoqda. Qizigʻi shundaki, jamoaning yana bir hujumchisi Artem Dovbyk murabbiyning rejalariga kirmay qolgan va aynan shu sababli braziliyalik iqtidor sohibi asosiy maqsadga aylangan.
Endrickning Madrid klubidagi faoliyati hozircha biroz murakkab kechmoqda. U 2024-yil iyul oyida Real Madrid safiga qoʻshilganidan beri 40 ta oʻyinda maydonga tushib, 7 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Roma rahbariyati ushbu transferda Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo bilan boʻlgan iliq munosabatlar yordam berishiga umid qilmoqda. Sobiq murabbiyning tavsiyasi yosh hujumchini Italiyaga koʻchib oʻtishga koʻndirishda hal qiluvchi rol oʻynashi mumkin.
Premer-liga yulduzlari bilan muzokaralarRoma nafaqat markaziy hujumchi, balki qanotlarni ham kuchaytirishni koʻzlamoqda. Klub sport direktori Tony D'Amico Vest Xem aʼzosi Crysencio Summerville vakillari bilan uchrashuv oʻtkazgan. Summerville oʻtgan yili London klubiga 29,3 million yevro evaziga oʻtgan edi. Dastlabki muzokaralar maosh masalasida qiyin kechgan boʻlsa-da, futbolchi oʻz talablarini biroz pasaytirgan. Roma maoshlar boʻyicha yiliga 4 million yevrolik cheklovni buzmaslikka va transfer uchun 40 million yevrodan ortiq mablagʻ sarflamaslikka qaror qilgan.
Agar Summerville transferi amalga oshmasa, Rim klubi Chelsi aʼzosi Alejandro Garnacho variantiga oʻtadi. Argentinalik iqtidor sohibi uchun Roma allaqachon londonliklarga rasmiy taklif yuborgan. Maʼlumotlarga koʻra, taklif 5 million yevrolik ijara haqi va maʼlum shartlar bajarilganda 35 million yevroga sotib olish majburiyatini oʻz ichiga olgan. Biroq, Chelsi ushbu taklifni rad etgan, chunki Garnacho jamoaning uzoq muddatli rejalaridan oʻrin olgan.
Goal.com xabariga koʻra, Roma transfer bozoridagi faolligini Strasburg qanot himoyachisi Diego Moreira uchun 30 million yevro va keyingi sotuvdan 10 foiz ulush taklif qilish orqali ham davom ettirmoqda. Bu kabi keng koʻlamli harakatlar Roma kelasi mavsumda nafaqat A Seriya, balki xalqaro maydonlarda ham yuqori oʻrinlar uchun kurashishni niyat qilganidan dalolat beradi. Gasperini qoʻl ostidagi yangi loyiha Yevropaning eng iqtidorli yoshlarini bir jamoaga jamlashni maqsad qilgan.
…