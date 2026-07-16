Roma hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Endrick va Alejandro Garnacho nishonda

·32·Sport
Roma hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Endrick va Alejandro Garnacho nishonda

Italiyaning Roma klubi yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini tubdan isloh qilish niyatida va bu borada kutilmagan, shu bilan birga oʻta ulkan rejalarni amalga oshirishga kirishdi. Jamoa bosh murabbiyi Gian Piero Gasperini hujum chizigʻini butunlay yangilashni maqsad qilgan boʻlib, asosiy eʼtibor Real Madrid va Angliya Premer-ligasi yulduzlariga qaratilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Il Messaggero nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, rimliklar Real Madrid hujumchisi Endrickni ijaraga olish masalasini faol oʻrganmoqda. Gasperini jamoaning yangi aʼzosi Donyell Malen uchun munosib raqobatchi va oʻrinbosar qidirmoqda. Qizigʻi shundaki, jamoaning yana bir hujumchisi Artem Dovbyk murabbiyning rejalariga kirmay qolgan va aynan shu sababli braziliyalik iqtidor sohibi asosiy maqsadga aylangan.

Endrickning Madrid klubidagi faoliyati hozircha biroz murakkab kechmoqda. U 2024-yil iyul oyida Real Madrid safiga qoʻshilganidan beri 40 ta oʻyinda maydonga tushib, 7 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Roma rahbariyati ushbu transferda Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo bilan boʻlgan iliq munosabatlar yordam berishiga umid qilmoqda. Sobiq murabbiyning tavsiyasi yosh hujumchini Italiyaga koʻchib oʻtishga koʻndirishda hal qiluvchi rol oʻynashi mumkin.

Premer-liga yulduzlari bilan muzokaralar

Roma nafaqat markaziy hujumchi, balki qanotlarni ham kuchaytirishni koʻzlamoqda. Klub sport direktori Tony D'Amico Vest Xem aʼzosi Crysencio Summerville vakillari bilan uchrashuv oʻtkazgan. Summerville oʻtgan yili London klubiga 29,3 million yevro evaziga oʻtgan edi. Dastlabki muzokaralar maosh masalasida qiyin kechgan boʻlsa-da, futbolchi oʻz talablarini biroz pasaytirgan. Roma maoshlar boʻyicha yiliga 4 million yevrolik cheklovni buzmaslikka va transfer uchun 40 million yevrodan ortiq mablagʻ sarflamaslikka qaror qilgan.

Agar Summerville transferi amalga oshmasa, Rim klubi Chelsi aʼzosi Alejandro Garnacho variantiga oʻtadi. Argentinalik iqtidor sohibi uchun Roma allaqachon londonliklarga rasmiy taklif yuborgan. Maʼlumotlarga koʻra, taklif 5 million yevrolik ijara haqi va maʼlum shartlar bajarilganda 35 million yevroga sotib olish majburiyatini oʻz ichiga olgan. Biroq, Chelsi ushbu taklifni rad etgan, chunki Garnacho jamoaning uzoq muddatli rejalaridan oʻrin olgan.

Goal.com xabariga koʻra, Roma transfer bozoridagi faolligini Strasburg qanot himoyachisi Diego Moreira uchun 30 million yevro va keyingi sotuvdan 10 foiz ulush taklif qilish orqali ham davom ettirmoqda. Bu kabi keng koʻlamli harakatlar Roma kelasi mavsumda nafaqat A Seriya, balki xalqaro maydonlarda ham yuqori oʻrinlar uchun kurashishni niyat qilganidan dalolat beradi. Gasperini qoʻl ostidagi yangi loyiha Yevropaning eng iqtidorli yoshlarini bir jamoaga jamlashni maqsad qilgan.

RomaReal MadridEndrickAlejandro GarnachoTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina Angliyani mag‘lub etib, finalga chiqdiArgentina Angliyani mag‘lub etib, finalga chiqdiBugun, 02:05Yamal o‘yinda bo‘lgan paytda uyiga o‘g‘irlikka urinish sodir etildiYamal o‘yinda bo‘lgan paytda uyiga o‘g‘irlikka urinish sodir etildiBugun, 01:55Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Joe Hart yosh yulduzni himoya qildiJud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Joe Hart yosh yulduzni himoya qildiBugun, 01:12Barselona va Ronald Koeman oʻrtasida nizo: Frenkie de Jong ogʻir jarohat bilan qaytdiBarselona va Ronald Koeman oʻrtasida nizo: Frenkie de Jong ogʻir jarohat bilan qaytdiBugun, 00:38Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Bugun, 00:10Angliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingAngliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingKecha, 23:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi