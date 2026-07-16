Xitoyning eng kuchli oʻyin videokartasi Lisuan LX 7G100 erkin savdoga chiqdi
Xitoy texnologiya olamida muhim qadam tashlandi: mamlakatda ishlab chiqarilgan eng kuchli oʻyin videokartasi hisoblangan Lisuan LX 7G100 modeli rasman chakana savdoga chiqarildi. Ushbu qurilma nafaqat oʻzining texnik koʻrsatkichlari, balki narxining sezilarli darajada pasaygani bilan ham soha mutaxassislari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi videokarta Xitoyning yirik JD savdo platformasida oʻz oʻrnini egalladi. Bundan avval ishlab chiqaruvchi cheklangan miqdordagi Founders Edition versiyalarini sotuvga chiqargan edi. Endilikda esa standart model keng ommaga taqdim etilmoqda va uning narxi avvalgi maxsus talqinlarga nisbatan qariyb 20 foizga arzonroq qilib belgilangan.
Texnik imkoniyatlar va arxitekturaLisuan LX 7G100 modeli toʻliq Xitoyda ishlab chiqilgan TrueGPU arxitekturasiga asoslangan. Qurilma 6 nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlangan boʻlib, bu uning energiya samaradorligi va yuqori unumdorligini taʼminlaydi. Xotira masalasida ham kompaniya tejamkorlik qilmagan: karta 192 bitli shina orqali ishlovchi 12 GB hajmdagi GDDR6 xotirasi bilan jihozlangan.
Hozirda yangi videokarta uchun taxminan 400 AQSH dollari atrofida narx soʻralmoqda. Bu narx segmenti uni oʻrta darajadagi oʻyin kompyuterlari uchun hamyonbop variantga aylantiradi. Garchi jahon bozorida NVIDIA GeForce va AMD Radeon kabi gigantlar hukmronlik qilayotgan boʻlsa-da, Xitoyning oʻz mustaqil yechimini taklif etishi global bozordagi raqobat muhitini oʻzgartirishi mumkin.
Bozordagi oʻrni va istiqbollariMutaxassislarning fikricha, Lisuan LX 7G100 hozircha NVIDIA yoki Radeon modellarining toʻgʻridan-toʻgʻri oʻrnini bosa olmasligi mumkin, biroq narxning pasayishi potensial xaridorlar uchun katta plyusdir. Mahalliy ishlab chiqarishga tayanish Xitoyning tashqi texnologik qaramlikni kamaytirish strategiyasining bir qismidir.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilik qiziqarli boʻlishi tabiiy. Agar ushbu qurilmalar xalqaro bozorga, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasiga kirib kelsa, oʻyin ishqibozlari uchun arzonroq va muqobil variantlar koʻpayadi. Hozircha karta asosan ichki bozorga yoʻnaltirilgan boʻlsa-da, uning erkin savdoga chiqishi ishlab chiqarish hajmi oshganidan dalolat beradi.
Xulosa qilib aytganda, Lisuan LX 7G100 ning ommaviy sotuvga chiqishi Xitoy yarimoʻtkazgichlar sanoatining oʻsish surʼatlarini koʻrsatmoqda. Kelajakda drayverlar va dasturiy taʼminot yanada takomillashtirilsa, ushbu brend global miqyosda tanilgan nomlar bilan jiddiy raqobatga kirishishi kutilmoqda.
…