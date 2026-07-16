Xitoyning eng kuchli oʻyin videokartasi Lisuan LX 7G100 erkin savdoga chiqdi

·33·Texno
Xitoyning eng kuchli oʻyin videokartasi Lisuan LX 7G100 erkin savdoga chiqdi

Xitoy texnologiya olamida muhim qadam tashlandi: mamlakatda ishlab chiqarilgan eng kuchli oʻyin videokartasi hisoblangan Lisuan LX 7G100 modeli rasman chakana savdoga chiqarildi. Ushbu qurilma nafaqat oʻzining texnik koʻrsatkichlari, balki narxining sezilarli darajada pasaygani bilan ham soha mutaxassislari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi videokarta Xitoyning yirik JD savdo platformasida oʻz oʻrnini egalladi. Bundan avval ishlab chiqaruvchi cheklangan miqdordagi Founders Edition versiyalarini sotuvga chiqargan edi. Endilikda esa standart model keng ommaga taqdim etilmoqda va uning narxi avvalgi maxsus talqinlarga nisbatan qariyb 20 foizga arzonroq qilib belgilangan.

Texnik imkoniyatlar va arxitektura

Lisuan LX 7G100 modeli toʻliq Xitoyda ishlab chiqilgan TrueGPU arxitekturasiga asoslangan. Qurilma 6 nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlangan boʻlib, bu uning energiya samaradorligi va yuqori unumdorligini taʼminlaydi. Xotira masalasida ham kompaniya tejamkorlik qilmagan: karta 192 bitli shina orqali ishlovchi 12 GB hajmdagi GDDR6 xotirasi bilan jihozlangan.

Hozirda yangi videokarta uchun taxminan 400 AQSH dollari atrofida narx soʻralmoqda. Bu narx segmenti uni oʻrta darajadagi oʻyin kompyuterlari uchun hamyonbop variantga aylantiradi. Garchi jahon bozorida NVIDIA GeForce va AMD Radeon kabi gigantlar hukmronlik qilayotgan boʻlsa-da, Xitoyning oʻz mustaqil yechimini taklif etishi global bozordagi raqobat muhitini oʻzgartirishi mumkin.

Bozordagi oʻrni va istiqbollari

Mutaxassislarning fikricha, Lisuan LX 7G100 hozircha NVIDIA yoki Radeon modellarining toʻgʻridan-toʻgʻri oʻrnini bosa olmasligi mumkin, biroq narxning pasayishi potensial xaridorlar uchun katta plyusdir. Mahalliy ishlab chiqarishga tayanish Xitoyning tashqi texnologik qaramlikni kamaytirish strategiyasining bir qismidir.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilik qiziqarli boʻlishi tabiiy. Agar ushbu qurilmalar xalqaro bozorga, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasiga kirib kelsa, oʻyin ishqibozlari uchun arzonroq va muqobil variantlar koʻpayadi. Hozircha karta asosan ichki bozorga yoʻnaltirilgan boʻlsa-da, uning erkin savdoga chiqishi ishlab chiqarish hajmi oshganidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda, Lisuan LX 7G100 ning ommaviy sotuvga chiqishi Xitoy yarimoʻtkazgichlar sanoatining oʻsish surʼatlarini koʻrsatmoqda. Kelajakda drayverlar va dasturiy taʼminot yanada takomillashtirilsa, ushbu brend global miqyosda tanilgan nomlar bilan jiddiy raqobatga kirishishi kutilmoqda.

LisuanVideokartaTexnologiyaXitoyOʻyin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Bugun, 01:51Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiTesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiBugun, 01:28AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Afsonaviy protsessorning yangi hayotiAMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Afsonaviy protsessorning yangi hayotiBugun, 01:26SpaceX aksiyalari narxi Starship parvozi arafasida IPO darajasiga tushdiSpaceX aksiyalari narxi Starship parvozi arafasida IPO darajasiga tushdiBugun, 01:21OpenAI apparat taʼminoti bozoriga kirdi: Codex uchun maxsus klaviatura taqdim etildiOpenAI apparat taʼminoti bozoriga kirdi: Codex uchun maxsus klaviatura taqdim etildiBugun, 00:55Spotify asoschisi Daniel Ek ning Neko Health startapi yana 700 million dollar jalb qildiSpotify asoschisi Daniel Ek ning Neko Health startapi yana 700 million dollar jalb qildiBugun, 00:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi