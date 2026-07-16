OpenAI apparat taʼminoti bozoriga kirdi: Codex uchun maxsus klaviatura taqdim etildi

·29·Texno
OpenAI apparat taʼminoti bozoriga kirdi: Codex uchun maxsus klaviatura taqdim etildi

Sunʼiy intellekt olamining yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi kutilmaganda apparat taʼminoti (hardware) bozoriga qadam qoʻydi. Kompaniya Work Louder dizayn studiyasi bilan hamkorlikda Codex Micro deb nomlangan, dasturchilar uchun moʻljallangan maxsus klaviaturani taqdim etdi. 230 dollar qiymatga ega ushbu qurilma ChatGPT foydalanuvchilariga oʻzlarining sunʼiy intellekt agentlarini boshqarishda yangicha qulayliklar yaratishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Codex Micro shunchaki oddiy klaviatura emas, balki u Codex AI yordamchisi bilan ishlashni optimallashtiruvchi boshqaruv markazidir. TechCrunch nashri xabariga koʻra, qurilma avtonom tarzda kod yozuvchi va uni ijro etuvchi botlar — agentlar parkini boshqarish uchun moʻljallangan. Klaviaturada agentlarning holatini koʻrsatuvchi yoritgichli tugmalar, tezkor buyruqlar uchun sozlanuvchi Command Keys va ish jarayonlarini ishga tushirish uchun maxsus joystik mavjud.

Agentlarni boshqarishning yangi usuli

Qurilmaning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu maxsus aylanuvchi regulyatordir. Uning yordamida foydalanuvchi sunʼiy intellekt agentining "fikrlash" (reasoning) darajasini sozlashi mumkin. Yaʼni, muayyan vazifaga qancha hisoblash quvvati va vaqt sarflashni klaviaturadagi mexanik tugma orqali boshqarish imkoniyati paydo boʻldi. Bu jarayon ChatGPT ish stoli ilovasi orqali toʻliq nazorat qilinadi va shaxsiylashtiriladi.

OpenAI vakillarining taʼkidlashicha, Codex Micro cheklangan miqdorda chiqarilgan eksklyuziv mahsulot boʻlib, u koʻproq kompaniyaning texnologik salohiyatini namoyish etishga xizmat qiladi. Biroq, bu OpenAI'ning apparat taʼminoti yoʻnalishidagi yagona loyihasi emas. Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, kompaniya hozirda ancha murakkabroq va ommaviy bozorga moʻljallangan qurilma ustida ish olib bormoqda.

Apple bilan huquqiy nizolar soyasida

Yangi loyihalar fonida OpenAI va Apple oʻrtasidagi munosabatlar keskinlashgan. Maʼlum boʻlishicha, OpenAI'ning yangi qurilmalari ustida Apple kompaniyasining sobiq muhandislari ishlamoqda. Shu sababli, Apple oʻtgan haftada OpenAI ustidan sudga daʼvo arizasi kiritdi. Unda sunʼiy intellekt giganti konfidentsial maʼlumotlarni oʻgʻirlash va ulardan oʻz qurilmalarini yaratishda foydalanishda ayblanmoqda.

Hozirda ishlab chiqilayotgan sirli qurilma ekransiz, portativ aqlli dinamik shaklida boʻlishi kutilmoqda. Uning oʻziga xosligi shundaki, u ChatGPT bilan integratsiya qilingan va oʻz-oʻzidan harakatlanuvchi mexanik qismlarga ega boʻladi. OpenAI rahbariyati Apple tomonidan bildirilgan barcha ayblovlarni rad etib, oʻz mahsulotlarini mustaqil ravishda ishlab chiqayotganini taʼkidlamoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, OpenAI'ning apparat taʼminoti bozoriga kirib kelishi texnologiya olamida yangi davrni boshlab berishi mumkin. Codex Micro dasturchilar uchun qiziqarli gadjet boʻlib koʻrinsa-da, kompaniyaning kelajakdagi ambitsiyalari ancha kengroq ekani va bu yoʻlda yirik texnologik gigantlar bilan jiddiy raqobatga tayyorlanayotgani koʻrinib turibdi.

OpenAIChatGPTCodexAppleTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Bugun, 01:51Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiTesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiBugun, 01:28AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Afsonaviy protsessorning yangi hayotiAMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Afsonaviy protsessorning yangi hayotiBugun, 01:26SpaceX aksiyalari narxi Starship parvozi arafasida IPO darajasiga tushdiSpaceX aksiyalari narxi Starship parvozi arafasida IPO darajasiga tushdiBugun, 01:21Xitoyning eng kuchli oʻyin videokartasi Lisuan LX 7G100 erkin savdoga chiqdiXitoyning eng kuchli oʻyin videokartasi Lisuan LX 7G100 erkin savdoga chiqdiBugun, 00:53Spotify asoschisi Daniel Ek ning Neko Health startapi yana 700 million dollar jalb qildiSpotify asoschisi Daniel Ek ning Neko Health startapi yana 700 million dollar jalb qildiBugun, 00:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi