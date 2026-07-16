OpenAI apparat taʼminoti bozoriga kirdi: Codex uchun maxsus klaviatura taqdim etildi
Sunʼiy intellekt olamining yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi kutilmaganda apparat taʼminoti (hardware) bozoriga qadam qoʻydi. Kompaniya Work Louder dizayn studiyasi bilan hamkorlikda Codex Micro deb nomlangan, dasturchilar uchun moʻljallangan maxsus klaviaturani taqdim etdi. 230 dollar qiymatga ega ushbu qurilma ChatGPT foydalanuvchilariga oʻzlarining sunʼiy intellekt agentlarini boshqarishda yangicha qulayliklar yaratishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Codex Micro shunchaki oddiy klaviatura emas, balki u Codex AI yordamchisi bilan ishlashni optimallashtiruvchi boshqaruv markazidir. TechCrunch nashri xabariga koʻra, qurilma avtonom tarzda kod yozuvchi va uni ijro etuvchi botlar — agentlar parkini boshqarish uchun moʻljallangan. Klaviaturada agentlarning holatini koʻrsatuvchi yoritgichli tugmalar, tezkor buyruqlar uchun sozlanuvchi Command Keys va ish jarayonlarini ishga tushirish uchun maxsus joystik mavjud.
Agentlarni boshqarishning yangi usuliQurilmaning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu maxsus aylanuvchi regulyatordir. Uning yordamida foydalanuvchi sunʼiy intellekt agentining "fikrlash" (reasoning) darajasini sozlashi mumkin. Yaʼni, muayyan vazifaga qancha hisoblash quvvati va vaqt sarflashni klaviaturadagi mexanik tugma orqali boshqarish imkoniyati paydo boʻldi. Bu jarayon ChatGPT ish stoli ilovasi orqali toʻliq nazorat qilinadi va shaxsiylashtiriladi.
OpenAI vakillarining taʼkidlashicha, Codex Micro cheklangan miqdorda chiqarilgan eksklyuziv mahsulot boʻlib, u koʻproq kompaniyaning texnologik salohiyatini namoyish etishga xizmat qiladi. Biroq, bu OpenAI'ning apparat taʼminoti yoʻnalishidagi yagona loyihasi emas. Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, kompaniya hozirda ancha murakkabroq va ommaviy bozorga moʻljallangan qurilma ustida ish olib bormoqda.
Apple bilan huquqiy nizolar soyasidaYangi loyihalar fonida OpenAI va Apple oʻrtasidagi munosabatlar keskinlashgan. Maʼlum boʻlishicha, OpenAI'ning yangi qurilmalari ustida Apple kompaniyasining sobiq muhandislari ishlamoqda. Shu sababli, Apple oʻtgan haftada OpenAI ustidan sudga daʼvo arizasi kiritdi. Unda sunʼiy intellekt giganti konfidentsial maʼlumotlarni oʻgʻirlash va ulardan oʻz qurilmalarini yaratishda foydalanishda ayblanmoqda.
Hozirda ishlab chiqilayotgan sirli qurilma ekransiz, portativ aqlli dinamik shaklida boʻlishi kutilmoqda. Uning oʻziga xosligi shundaki, u ChatGPT bilan integratsiya qilingan va oʻz-oʻzidan harakatlanuvchi mexanik qismlarga ega boʻladi. OpenAI rahbariyati Apple tomonidan bildirilgan barcha ayblovlarni rad etib, oʻz mahsulotlarini mustaqil ravishda ishlab chiqayotganini taʼkidlamoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, OpenAI'ning apparat taʼminoti bozoriga kirib kelishi texnologiya olamida yangi davrni boshlab berishi mumkin. Codex Micro dasturchilar uchun qiziqarli gadjet boʻlib koʻrinsa-da, kompaniyaning kelajakdagi ambitsiyalari ancha kengroq ekani va bu yoʻlda yirik texnologik gigantlar bilan jiddiy raqobatga tayyorlanayotgani koʻrinib turibdi.
…