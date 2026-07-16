SpaceX aksiyalari narxi Starship parvozi arafasida IPO darajasiga tushdi

·23·Texno
SpaceX aksiyalari narxi Starship parvozi arafasida IPO darajasiga tushdi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasining aksiyalari birja savdolarida sezilarli pasayishni qayd etib, iyun oyidagi blokbaster IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) narxi — 135 dollar atrofidagi koʻrsatkichga qaytdi. Bir oy avval 86 milliard dollarga yaqin mablagʻ toʻplagan kompaniya uchun bu holat investorlar ishonchining oʻziga xos sinovi boʻlmoqda. Chorshanba kungi savdolar davomida aksiyalar narxi hatto 133 dollargacha tushib ketdi, biroq kun yakuniga kelib 135,27 dollar darajasida barqarorlashdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu pasayish SpaceX aksiyalari ommaviy bozorga chiqqanidan beri kuzatilayotgan umumiy tendentsiyaning davomidir. Dastlabki kunlarda kompaniya qimmatli qogʻozlari 200 dollardan oshib ketgan va bozor qiymati boʻyicha Amazon hamda Microsoft kabi texnologik gigantlar bilan raqobatlashgan edi. Biroq oʻsha yuqori nuqtadan soʻng, aksiyalar deyarli har hafta oʻz qiymatini yoʻqotib bordi. Mutaxassislar buni texnologiya sektoridagi umumiy pasayish va investorlarning haddan tashqari optimistik kayfiyati soʻnayotgani bilan izohlamoqda.

Bozordagi beqarorlik sabablari

Aksiyalar narxining keskin tebranishiga asosiy sabablardan biri sifatida Nasdaq birjasida kompaniya umumiy aksiyalarining atigi 4 foizi aylanayotgani koʻrsatilmoqda. Bozor tilida "float" deb ataladigan ushbu kichik ulush, kompaniyaga boʻlgan ulkan qiziqish bilan birgalikda, narxlarning tez koʻtarilishi yoki tushib ketishiga sharoit yaratadi. Bundan tashqari, SpaceX tomonidan IPO ortidan chiqarilgan obligatsiyalar ham hozirda oʻz qiymatini yoʻqotmoqda, bu esa moliyaviy bozordagi xavotirlarni kuchaytirmoqda.

SpaceX atrofidagi vaziyat faqatgina ushbu kompaniya bilan cheklanib qolmaydi. Hozirda OpenAI va Anthropic kabi yirik sunʼiy intellekt startaplari ham maxfiy ravishda IPO uchun ariza topshirgan. Investorlar SpaceX aksiyalarining oʻzini qanday tutishini kuzatib, boshqa Big Tech kompaniyalarining kelgusi ommaviy savdolari qanchalik muvaffaqiyatli boʻlishini bashorat qilishga urinishmoqda. Shu maʼnoda, Ilon Mask kompaniyasi butun texnologik bozor uchun oʻziga xos indikator vazifasini oʻtamoqda.

Starship sinovi va kelajakdagi rejalar

Kompaniya aksiyalari narxining navbatdagi sinovi payshanba kuni kutilmoqda. SpaceX oʻzining eng yirik Starship raketasini IPOdan keyin ilk bor koinotga uchirishni rejalashtirgan. Starship loyihasi hali ham ishlab chiqish bosqichida boʻlgani sababli, kompaniya "uch, xato qil va tuzat" (fly, fail, fix) tamoyili asosida ish yuritadi. Bu esa navbatdagi parvozda ham kutilmagan texnik nosozliklar yuz berishi ehtimolini oshiradi.

Eʼtiborli jihati, ushbu missiya davomida SpaceX raketa kuchaytirgichi yoki yuqori bosqichini saqlab qolishni rejalashtirmagan. Buning oʻrniga Meksika qoʻltigʻiga simulyatsiya qilingan qoʻnish amalga oshiriladi, bu esa har qanday holatda ham apparatlarning portlashi bilan yakunlanadi. Bunday xatarli, ammo innovatsion yondashuv investorlarning Ilon Maskning "boshqa dunyolar" haqidagi vaʼdalariga boʻlgan ishonchini qay darajada saqlab qolishini koʻrsatib beradi.

SpaceXElon MuskStarshipIPOTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Bugun, 01:51Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiTesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiBugun, 01:28AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Afsonaviy protsessorning yangi hayotiAMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Afsonaviy protsessorning yangi hayotiBugun, 01:26OpenAI apparat taʼminoti bozoriga kirdi: Codex uchun maxsus klaviatura taqdim etildiOpenAI apparat taʼminoti bozoriga kirdi: Codex uchun maxsus klaviatura taqdim etildiBugun, 00:55Xitoyning eng kuchli oʻyin videokartasi Lisuan LX 7G100 erkin savdoga chiqdiXitoyning eng kuchli oʻyin videokartasi Lisuan LX 7G100 erkin savdoga chiqdiBugun, 00:53Spotify asoschisi Daniel Ek ning Neko Health startapi yana 700 million dollar jalb qildiSpotify asoschisi Daniel Ek ning Neko Health startapi yana 700 million dollar jalb qildiBugun, 00:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi