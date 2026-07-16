Argentina Angliyani mag‘lub etib, finalga chiqdi
FIFA 2026 jahon chempionati yarim finalida Argentina Angliyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, finalga yo‘l oldi. Uchrashuv Atlanta shahridagi stadionda bo‘lib o‘tdi.
O‘yinda hisob 55-daqiqada ochildi. Angliya futbolchisi Entoni Gordon raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Argentina esa o‘yin oxirida natijani o‘zgartirishga erishdi. 85-daqiqada Enso Fernandes hisobni tenglashtirdi, 90+2-daqiqada Lautaro Martines g‘alaba golini urdi.
Statistikada Argentina sezilarli ustunlik qildi. Janubiy amerikaliklar 14 ta zarba yo‘lladi, shulardan 6 tasi darvozaga aniq bordi. Angliya 6 ta zarba berdi, 3 tasi aniq chiqdi.
To‘p nazoratida ham Argentina oldinda bo‘ldi, 64 foiz. Angliyada bu ko‘rsatkich 36 foizni tashkil etdi. Paslar sonida Argentina 578 ta uzatma bilan ustunlik qildi. Angliya 331 ta pas amalga oshirdi.
Pas aniqligi Argentinada 93 foiz, Angliyada 84 foiz bo‘ldi. Follar bo‘yicha Angliya 11 marta, Argentina 15 marta qoida buzdi. Angliya 1 ta, Argentina 3 ta sariq kartochka oldi. Qizil kartochkalar qayd etilmadi.
Ofsaydlarda Angliya 1 ta, Argentina 3 ta holatga tushdi. Burchak to‘plari bo‘yicha Argentina 6:1 hisobida ustun bo‘ldi.
Shu tariqa, Argentina finalga chiqdi va hal qiluvchi o‘yinda Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Angliya esa yarim finalda musobaqadagi ishtirokini yakunladi.
…