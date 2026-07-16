Argentina Angliyani mag‘lub etib, finalga chiqdi

·0·Sport
Argentina Angliyani mag‘lub etib, finalga chiqdi

FIFA 2026 jahon chempionati yarim finalida Argentina Angliyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, finalga yo‘l oldi. Uchrashuv Atlanta shahridagi stadionda bo‘lib o‘tdi.

O‘yinda hisob 55-daqiqada ochildi. Angliya futbolchisi Entoni Gordon raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Argentina esa o‘yin oxirida natijani o‘zgartirishga erishdi. 85-daqiqada Enso Fernandes hisobni tenglashtirdi, 90+2-daqiqada Lautaro Martines g‘alaba golini urdi.

Statistikada Argentina sezilarli ustunlik qildi. Janubiy amerikaliklar 14 ta zarba yo‘lladi, shulardan 6 tasi darvozaga aniq bordi. Angliya 6 ta zarba berdi, 3 tasi aniq chiqdi.

To‘p nazoratida ham Argentina oldinda bo‘ldi, 64 foiz. Angliyada bu ko‘rsatkich 36 foizni tashkil etdi. Paslar sonida Argentina 578 ta uzatma bilan ustunlik qildi. Angliya 331 ta pas amalga oshirdi.

Pas aniqligi Argentinada 93 foiz, Angliyada 84 foiz bo‘ldi. Follar bo‘yicha Angliya 11 marta, Argentina 15 marta qoida buzdi. Angliya 1 ta, Argentina 3 ta sariq kartochka oldi. Qizil kartochkalar qayd etilmadi.

Ofsaydlarda Angliya 1 ta, Argentina 3 ta holatga tushdi. Burchak to‘plari bo‘yicha Argentina 6:1 hisobida ustun bo‘ldi.

Shu tariqa, Argentina finalga chiqdi va hal qiluvchi o‘yinda Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Angliya esa yarim finalda musobaqadagi ishtirokini yakunladi.

ArgentinaAngliyaEnso FernandesLautaro MartinesEntoni GordonIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yamal o‘yinda bo‘lgan paytda uyiga o‘g‘irlikka urinish sodir etildiYamal o‘yinda bo‘lgan paytda uyiga o‘g‘irlikka urinish sodir etildiBugun, 01:55Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Joe Hart yosh yulduzni himoya qildiJud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Joe Hart yosh yulduzni himoya qildiBugun, 01:12Roma hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Endrick va Alejandro Garnacho nishondaRoma hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Endrick va Alejandro Garnacho nishondaBugun, 00:54Barselona va Ronald Koeman oʻrtasida nizo: Frenkie de Jong ogʻir jarohat bilan qaytdiBarselona va Ronald Koeman oʻrtasida nizo: Frenkie de Jong ogʻir jarohat bilan qaytdiBugun, 00:38Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Bugun, 00:10Angliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingAngliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingKecha, 23:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi