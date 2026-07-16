Yamal o‘yinda bo‘lgan paytda uyiga o‘g‘irlikka urinish sodir etildi

·25·Sport
Yamal o‘yinda bo‘lgan paytda uyiga o‘g‘irlikka urinish sodir etildi

Ispaniya terma jamoasi hamda “Barselona” klubi yarim himoyachisi Lamin Yamalning Barselona shahri yaqinidagi Espluges-de-Lobregatda joylashgan qimmatbaho uyida o‘g‘irlikka urinish sodir etildi. Bu haqda El Espanol nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, hodisa 14 iyul kuni kechqurun, Ispaniya terma jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionati yarim finalida Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etib, finalga chiqqan vaqtda yuz bergan. O‘sha paytda Lamin Yamal AQSHda bo‘lib, uchrashuvni to‘liq 90 daqiqa o‘tkazdi. Shuningdek, uning ishlab bergan penaltisini Mikel Oyarsabal golga aylantirdi.

Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, niqob taqqan ikki nafar noma’lum shaxs hovli devoridan oshib, uy hududiga kirishga uringan. Biroq xavfsizlik xizmati xodimlari kuzatuv kameralari orqali ularni o‘z vaqtida payqab, zudlik bilan chora ko‘rgan. Natijada gumondorlar uy ichiga kira olmasdan voqea joyidan qochib ketgan. Hozirda Kataloniya politsiyasi mazkur holat yuzasidan tergov ishlarini olib bormoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, Yamal yashaydigan qasr avvalroq mashhur xonanda Shakira va “Barselona”ning sobiq himoyachisi Jerar Pikega tegishli bo‘lgan. Mazkur uyning taxminiy qiymati 11 million yevro deb baholanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina yana finalda: Lionel Messi va uning jamoadoshlari Angliyani magʻlub etdiArgentina yana finalda: Lionel Messi va uning jamoadoshlari Angliyani magʻlub etdiBugun, 02:15Argentina Angliyani mag‘lub etib, finalga chiqdiArgentina Angliyani mag‘lub etib, finalga chiqdiBugun, 02:05Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Joe Hart yosh yulduzni himoya qildiJud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Joe Hart yosh yulduzni himoya qildiBugun, 01:12Roma hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Endrick va Alejandro Garnacho nishondaRoma hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Endrick va Alejandro Garnacho nishondaBugun, 00:54Barselona va Ronald Koeman oʻrtasida nizo: Frenkie de Jong ogʻir jarohat bilan qaytdiBarselona va Ronald Koeman oʻrtasida nizo: Frenkie de Jong ogʻir jarohat bilan qaytdiBugun, 00:38Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Bugun, 00:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi