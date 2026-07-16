Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladi
AQSH Milliy transport xavfsizligi kengashi (NTSB) iyun oyida Texas shtatida sodir boʻlgan mudhish yoʻl-transport hodisasi boʻyicha dastlabki xulosalarini eʼlon qildi. Maʼlum boʻlishicha, Tesla avtomobili turar joy binosiga borib urilishi oqibatida bir kishi halok boʻlgan voqeada tizim emas, balki haydovchining harakatlari asosiy sabab boʻlgan. Tekshiruvlar haydovchi gaz pedalini oxirigacha bosganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
NTSB maʼlumotlariga koʻra, Tesla avtomobili Katy shahridagi xonadonlardan biriga urilgan vaqtda uning tezligi soatiga 70 mildan (taxminan 112 km/soat) yuqori boʻlgan. Ushbu fojia oqibatida uyda boʻlgan 76 yoshli Martha Avila vafot etgan. Avtomobil bort kompyuteridan olingan maʼlumotlar haydovchi Full Self-Driving (Supervised) tizimi ishlayotgan vaqtda gaz pedalini 100 foizga bosib, avtopilot boshqaruvini oʻz qoʻliga olganini tasdiqladi.
Texnologiya aybdormi yoki inson omili?Voqeadan soʻng 44 yoshli haydovchi Michael Butler ehtiyotsizlik orqasida odam oʻldirishda ayblanmoqda. Marhumaning oilasi esa ham haydovchini, ham Tesla kompaniyasini sudga bergan. Haydovchi dastlabki koʻrsatmalarida hushini yoʻqotganini va oʻsha vaqtda avtomobil oʻz-oʻzini boshqarish rejimida boʻlganini iddao qilgan edi. Biroq, tergov natijalari bu daʼvolarni shubha ostiga qoʻymoqda.
Kuzatuv kameralari qayd etgan tasvirlarda avtomobil chorrahada keskin tezlashgani, yoʻldan chiqib ketib, toʻgʻri xonadonga borib urilgani aks etgan. NTSB hisobotida qayd etilishicha, oʻsha kuni ob-havo ochiq, yoʻl quruq va koʻrinish darajasi juda yaxshi boʻlgan. Bu esa texnik nosozlik ehtimolini yanada kamaytiradi.
Tesla rahbari Elon Musk ijtimoiy tarmoqlarda ushbu hodisaga munosabat bildirar ekan, kompaniya dasturiy taʼminoti turar joy hududlarida bunday yuqori tezlikda harakatlanmasligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Full Self-Driving tizimi xavfsizlik qoidalariga qatʼiy amal qiladi va yuqori tezlikdagi toʻqnashuv faqat inson aralashuvi bilan sodir boʻlishi mumkin.
Haydovchining shubhali qidiruvlariTergov jarayonida haydovchining Google qidiruv tarixi ham oʻrganildi. KTRK TV xabariga koʻra, Michael Butler avariya sodir boʻlishidan avval internetda Tesla avtopilotining "yumshoqligi" va "yetarlicha tajovuzkor emasligi" haqida maʼlumot qidirgan. Uning qidiruv soʻrovlari orasida quyidagi jumlalar aniqlangan:
- Tesla FSD not aggressive enough (Tesla FSD yetarlicha tajovuzkor emas)
- Tesla FSD too timid (Tesla FSD juda qoʻrqoq)
- Tesla not aggressive enough 2024
Eslatib oʻtamiz, Tesla oʻzining Full Self-Driving tizimidan foydalanuvchi haydovchilardan doimo hushyor boʻlishni va har qanday soniyada boshqaruvni oʻz qoʻliga olishga tayyor turishni talab qiladi. Ushbu hodisa zamonaviy yordamchi tizimlar qanchalik mukammal boʻlmasin, masʼuliyat baribir haydovchi zimmasida qolishini yana bir bor isbotladi.
…