Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladi

·23·Texno
Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladi

AQSH Milliy transport xavfsizligi kengashi (NTSB) iyun oyida Texas shtatida sodir boʻlgan mudhish yoʻl-transport hodisasi boʻyicha dastlabki xulosalarini eʼlon qildi. Maʼlum boʻlishicha, Tesla avtomobili turar joy binosiga borib urilishi oqibatida bir kishi halok boʻlgan voqeada tizim emas, balki haydovchining harakatlari asosiy sabab boʻlgan. Tekshiruvlar haydovchi gaz pedalini oxirigacha bosganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

NTSB maʼlumotlariga koʻra, Tesla avtomobili Katy shahridagi xonadonlardan biriga urilgan vaqtda uning tezligi soatiga 70 mildan (taxminan 112 km/soat) yuqori boʻlgan. Ushbu fojia oqibatida uyda boʻlgan 76 yoshli Martha Avila vafot etgan. Avtomobil bort kompyuteridan olingan maʼlumotlar haydovchi Full Self-Driving (Supervised) tizimi ishlayotgan vaqtda gaz pedalini 100 foizga bosib, avtopilot boshqaruvini oʻz qoʻliga olganini tasdiqladi.

Texnologiya aybdormi yoki inson omili?

Voqeadan soʻng 44 yoshli haydovchi Michael Butler ehtiyotsizlik orqasida odam oʻldirishda ayblanmoqda. Marhumaning oilasi esa ham haydovchini, ham Tesla kompaniyasini sudga bergan. Haydovchi dastlabki koʻrsatmalarida hushini yoʻqotganini va oʻsha vaqtda avtomobil oʻz-oʻzini boshqarish rejimida boʻlganini iddao qilgan edi. Biroq, tergov natijalari bu daʼvolarni shubha ostiga qoʻymoqda.

Kuzatuv kameralari qayd etgan tasvirlarda avtomobil chorrahada keskin tezlashgani, yoʻldan chiqib ketib, toʻgʻri xonadonga borib urilgani aks etgan. NTSB hisobotida qayd etilishicha, oʻsha kuni ob-havo ochiq, yoʻl quruq va koʻrinish darajasi juda yaxshi boʻlgan. Bu esa texnik nosozlik ehtimolini yanada kamaytiradi.

Tesla rahbari Elon Musk ijtimoiy tarmoqlarda ushbu hodisaga munosabat bildirar ekan, kompaniya dasturiy taʼminoti turar joy hududlarida bunday yuqori tezlikda harakatlanmasligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Full Self-Driving tizimi xavfsizlik qoidalariga qatʼiy amal qiladi va yuqori tezlikdagi toʻqnashuv faqat inson aralashuvi bilan sodir boʻlishi mumkin.

Haydovchining shubhali qidiruvlari

Tergov jarayonida haydovchining Google qidiruv tarixi ham oʻrganildi. KTRK TV xabariga koʻra, Michael Butler avariya sodir boʻlishidan avval internetda Tesla avtopilotining "yumshoqligi" va "yetarlicha tajovuzkor emasligi" haqida maʼlumot qidirgan. Uning qidiruv soʻrovlari orasida quyidagi jumlalar aniqlangan:

  • Tesla FSD not aggressive enough (Tesla FSD yetarlicha tajovuzkor emas)
  • Tesla FSD too timid (Tesla FSD juda qoʻrqoq)
  • Tesla not aggressive enough 2024
Ushbu faktlar haydovchining avtomobil boshqaruvidan norozi boʻlgani va tizimni tezroq harakatlanishga majburlashga harakat qilgan boʻlishi mumkinligini koʻrsatmoqda. Hozirda AQSH Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) ham ushbu holat yuzasidan oʻz tekshiruvlarini davom ettirmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Tesla oʻzining Full Self-Driving tizimidan foydalanuvchi haydovchilardan doimo hushyor boʻlishni va har qanday soniyada boshqaruvni oʻz qoʻliga olishga tayyor turishni talab qiladi. Ushbu hodisa zamonaviy yordamchi tizimlar qanchalik mukammal boʻlmasin, masʼuliyat baribir haydovchi zimmasida qolishini yana bir bor isbotladi.

TeslaElon MuskAvtopilotNTSBTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Bugun, 01:51AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Afsonaviy protsessorning yangi hayotiAMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Afsonaviy protsessorning yangi hayotiBugun, 01:26SpaceX aksiyalari narxi Starship parvozi arafasida IPO darajasiga tushdiSpaceX aksiyalari narxi Starship parvozi arafasida IPO darajasiga tushdiBugun, 01:21OpenAI apparat taʼminoti bozoriga kirdi: Codex uchun maxsus klaviatura taqdim etildiOpenAI apparat taʼminoti bozoriga kirdi: Codex uchun maxsus klaviatura taqdim etildiBugun, 00:55Xitoyning eng kuchli oʻyin videokartasi Lisuan LX 7G100 erkin savdoga chiqdiXitoyning eng kuchli oʻyin videokartasi Lisuan LX 7G100 erkin savdoga chiqdiBugun, 00:53Spotify asoschisi Daniel Ek ning Neko Health startapi yana 700 million dollar jalb qildiSpotify asoschisi Daniel Ek ning Neko Health startapi yana 700 million dollar jalb qildiBugun, 00:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi