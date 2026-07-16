Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?

·1·Texno
Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?

Valve kompaniyasining Steam Machine qurilmalari oʻyin ixlosmandlari orasida oʻzining ixchamligi va qulay interfeysi bilan mashhur. Biroq, koʻplab foydalanuvchilarni bitta savol qiziqtiradi: ushbu qurilmaga Windows 11 operatsion tizimini oʻrnatish samaradorlikka qanday taʼsir qiladi? ETA PRIME kanali muallifi oʻtkazgan yangi testlar ushbu savolga batafsil javob berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, Valve oʻz qurilmalarida operatsion tizimni almashtirishni taqiqlamaydi, aksincha, Windows uchun zarur drayverlarni taqdim etadi. Kelajakda kompaniya hatto ikkita tizimni parallel ishlatish imkonini beruvchi Dual Boot funksiyasini ham joriy etishni vaʼda qilgan. Bu esa Steam Machine egalariga ham konsol interfeysidan, ham toʻlaqonli shaxsiy kompyuter imkoniyatlaridan foydalanish yoʻlini ochadi.

Sintetik testlar va samaradorlik farqi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Geekbench benchmarkida oʻtkazilgan sinovlar Windows 11 koʻp oqimli (multi-threaded) vazifalarda SteamOS tizimidan sezilarli darajada ustun ekanini koʻrsatdi. Cinebench R24 testida ham shunga oʻxshash holat kuzatildi, biroq bu yerda farq unchalik katta emas. Bu Windows tizimining protsessor resurslarini boshqarishda maʼlum ustunliklarga ega ekanligidan dalolat beradi.

Grafik yuklamalar haqida gap ketganda, vaziyat biroz tenglashadi. 3DMark testlarida ikki tizim oʻrtasidagi farq atigi 1,7 foizdan 4,3 foizgacha oʻzgarib turibdi. Qizigʻi shundaki, aniqlik (resolution) darajasiga qarab, goh Windows, goh SteamOS yetakchilikni qoʻlga kiritgan. Bu esa grafik drayverlarning har bir tizimda oʻziga xos tarzda optimallashtirilganini anglatadi.

Oʻyinlardagi real holat

Oʻyinlardagi sinovlar ham kutilmagan natijalarni taqdim etdi. Koʻpgina zamonaviy oʻyinlarda kadrlar chastotasi (FPS) oʻrtasidagi farq bir necha foizdan oshmadi. Shuni taʼkidlash joizki:

  • 4K formatidagi yuqori aniqlikda Windows 11 biroz barqarorroq natija koʻrsatdi;
  • SteamOS tizimi oʻyinlarni tezkor ishga tushirish va tizim resurslarini tejashda ustunlikka ega;
  • Windows oʻrnatilganda qurilma oʻzining "konsol" jozibasini yoʻqotib, oddiy mini-PKga aylanadi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, agar foydalanuvchiga faqat oʻyin oʻynash muhim boʻlsa, SteamOS eng maqbul tanlov boʻlib qolaveradi. Chunki u aynan oʻyin jarayoni uchun maksimal darajada moslashtirilgan. Biroq, Steam Machine qurilmasidan ishchi kompyuter sifatida ham foydalanishni istaganlar uchun Windows 11 oʻrnatish hech qanday jiddiy yoʻqotishlarga olib kelmaydi.

Oʻzbekiston bozorida ham bunday ixcham oʻyin qurilmalariga qiziqish ortib bormoqda. Foydalanuvchilar uchun tanlov imkoniyatining mavjudligi, yaʼni tizimni oʻz xohishiga koʻra oʻzgartira olishi, Steam Machine kabi gadjetlarning raqobatbardoshligini oshiradi.

ValveSteam MachineWindows 11SteamOSTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiTesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiBugun, 01:28AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Afsonaviy protsessorning yangi hayotiAMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Afsonaviy protsessorning yangi hayotiBugun, 01:26SpaceX aksiyalari narxi Starship parvozi arafasida IPO darajasiga tushdiSpaceX aksiyalari narxi Starship parvozi arafasida IPO darajasiga tushdiBugun, 01:21OpenAI apparat taʼminoti bozoriga kirdi: Codex uchun maxsus klaviatura taqdim etildiOpenAI apparat taʼminoti bozoriga kirdi: Codex uchun maxsus klaviatura taqdim etildiBugun, 00:55Xitoyning eng kuchli oʻyin videokartasi Lisuan LX 7G100 erkin savdoga chiqdiXitoyning eng kuchli oʻyin videokartasi Lisuan LX 7G100 erkin savdoga chiqdiBugun, 00:53Spotify asoschisi Daniel Ek ning Neko Health startapi yana 700 million dollar jalb qildiSpotify asoschisi Daniel Ek ning Neko Health startapi yana 700 million dollar jalb qildiBugun, 00:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi