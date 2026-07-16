Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?
Valve kompaniyasining Steam Machine qurilmalari oʻyin ixlosmandlari orasida oʻzining ixchamligi va qulay interfeysi bilan mashhur. Biroq, koʻplab foydalanuvchilarni bitta savol qiziqtiradi: ushbu qurilmaga Windows 11 operatsion tizimini oʻrnatish samaradorlikka qanday taʼsir qiladi? ETA PRIME kanali muallifi oʻtkazgan yangi testlar ushbu savolga batafsil javob berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, Valve oʻz qurilmalarida operatsion tizimni almashtirishni taqiqlamaydi, aksincha, Windows uchun zarur drayverlarni taqdim etadi. Kelajakda kompaniya hatto ikkita tizimni parallel ishlatish imkonini beruvchi Dual Boot funksiyasini ham joriy etishni vaʼda qilgan. Bu esa Steam Machine egalariga ham konsol interfeysidan, ham toʻlaqonli shaxsiy kompyuter imkoniyatlaridan foydalanish yoʻlini ochadi.
Sintetik testlar va samaradorlik farqiixbt.com maʼlumotiga koʻra, Geekbench benchmarkida oʻtkazilgan sinovlar Windows 11 koʻp oqimli (multi-threaded) vazifalarda SteamOS tizimidan sezilarli darajada ustun ekanini koʻrsatdi. Cinebench R24 testida ham shunga oʻxshash holat kuzatildi, biroq bu yerda farq unchalik katta emas. Bu Windows tizimining protsessor resurslarini boshqarishda maʼlum ustunliklarga ega ekanligidan dalolat beradi.
Grafik yuklamalar haqida gap ketganda, vaziyat biroz tenglashadi. 3DMark testlarida ikki tizim oʻrtasidagi farq atigi 1,7 foizdan 4,3 foizgacha oʻzgarib turibdi. Qizigʻi shundaki, aniqlik (resolution) darajasiga qarab, goh Windows, goh SteamOS yetakchilikni qoʻlga kiritgan. Bu esa grafik drayverlarning har bir tizimda oʻziga xos tarzda optimallashtirilganini anglatadi.
Oʻyinlardagi real holatOʻyinlardagi sinovlar ham kutilmagan natijalarni taqdim etdi. Koʻpgina zamonaviy oʻyinlarda kadrlar chastotasi (FPS) oʻrtasidagi farq bir necha foizdan oshmadi. Shuni taʼkidlash joizki:
- 4K formatidagi yuqori aniqlikda Windows 11 biroz barqarorroq natija koʻrsatdi;
- SteamOS tizimi oʻyinlarni tezkor ishga tushirish va tizim resurslarini tejashda ustunlikka ega;
- Windows oʻrnatilganda qurilma oʻzining "konsol" jozibasini yoʻqotib, oddiy mini-PKga aylanadi.
Oʻzbekiston bozorida ham bunday ixcham oʻyin qurilmalariga qiziqish ortib bormoqda. Foydalanuvchilar uchun tanlov imkoniyatining mavjudligi, yaʼni tizimni oʻz xohishiga koʻra oʻzgartira olishi, Steam Machine kabi gadjetlarning raqobatbardoshligini oshiradi.
…