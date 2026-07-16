AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Afsonaviy protsessorning yangi hayoti

·25·Texno
AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Afsonaviy protsessorning yangi hayoti

AMD kompaniyasi oʻzining oʻn yillik yubileyiga bagʻishlab qayta savdoga chiqargan Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition protsessori zamonaviy oʻyinlarda hali ham yuqori natijalarni koʻrsatishga qodirligini isbotlamoqda. Garchi ushbu chip texnik jihatdan toʻrt yil avvalgi model bilan bir xil boʻlsa-da, AM4 platformasining bozordagi barqaror oʻrni va 3D V-Cache texnologiyasining samaradorligi uni bugungi kunda ham dolzarb tanlovga aylantirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hardware Unboxed kanali ekspertlari tomonidan oʻtkazilgan keng koʻlamli testlar shuni koʻrsatdiki, 350 dollar atrofida baholanayotgan ushbu yubiley nashri oʻz narxiga nisbatan kutilganidan koʻproq unumdorlik taqdim etadi. Sinovlar davomida 13 ta zamonaviy oʻyin Full HD ruxsatida tahlil qilinganda, protsessorning salohiyati yangi avlod vakillari bilan bellasha olishi maʼlum boʻldi.

Zamonaviy oʻyinlarda unumdorlik tahlili

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Ryzen 7 5800X3D oʻrtacha koʻrsatkichlar boʻyicha yangi Ryzen 5 9600X modeli bilan bir xil darajada natija qayd etgan. Shuningdek, u oʻzining hamyonbop raqobatchisi hisoblangan Ryzen 5 7500F modelidan qariyb 10 foizga oʻzib ketishga muvaffaq boʻldi. Bu natija kesh xotira hajmining oʻyinlardagi kadrlar chastotasiga (FPS) qanchalik katta taʼsir koʻrsatishini yana bir bor tasdiqlaydi.

Eskiroq tizim egalari uchun ushbu protsessorga oʻtish yanada sezilarli oʻzgarishlarni vaʼda qiladi. Masalan, Ryzen 5 5600X bilan solishtirilganda, yubiley nashri oʻyinlarda 30 foizga yaqin ustunlikka ega. Bu oʻz kompyuterini toʻliq yangilashni istamaydigan, ammo AM4 platformasida maksimal oʻyin quvvatiga ega boʻlishni xohlovchi foydalanuvchilar uchun eng maqbul variantdir.

Bozordagi oʻrni va muqobillari

Hozirgi vaqtda Ryzen 7 5800X3D oʻz platformasi uchun eng yaxshi oʻyin protsessori maqomini saqlab turibdi. Bozorda unga muqobil sifatida Ryzen 5 5500X3D modelini keltirish mumkin boʻlsa-da, u unumdorlik jihatidan 5800X3D va 5600X orasida joylashgan. Biroq, kichik modelning global miqyosda, jumladan, Markaziy Osiyo bozorlarida ham keng tarqalmagani Ryzen 7 5800X3D ning oʻrnini yanada mustahkamlaydi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu protsessorning qayta chiqarilishi qiziqarli yangilikdir. Yangi AM5 platformasiga oʻtish uchun DDR5 xotira va yangi ona platalar talab etilishini hisobga olsa, Ryzen 7 5800X3D mavjud tizimni minimal xarajat bilan maksimal darajada kuchaytirish imkonini beradi. Bu esa, ayniqsa, kiber-sport oʻyinlari va ogʻir grafikali loyihalar ishqibozlari uchun ayni muddaodir.

AMDRyzenProtsessorOʻyinlarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Bugun, 01:51Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiTesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiBugun, 01:28SpaceX aksiyalari narxi Starship parvozi arafasida IPO darajasiga tushdiSpaceX aksiyalari narxi Starship parvozi arafasida IPO darajasiga tushdiBugun, 01:21OpenAI apparat taʼminoti bozoriga kirdi: Codex uchun maxsus klaviatura taqdim etildiOpenAI apparat taʼminoti bozoriga kirdi: Codex uchun maxsus klaviatura taqdim etildiBugun, 00:55Xitoyning eng kuchli oʻyin videokartasi Lisuan LX 7G100 erkin savdoga chiqdiXitoyning eng kuchli oʻyin videokartasi Lisuan LX 7G100 erkin savdoga chiqdiBugun, 00:53Spotify asoschisi Daniel Ek ning Neko Health startapi yana 700 million dollar jalb qildiSpotify asoschisi Daniel Ek ning Neko Health startapi yana 700 million dollar jalb qildiBugun, 00:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi