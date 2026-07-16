AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Afsonaviy protsessorning yangi hayoti
AMD kompaniyasi oʻzining oʻn yillik yubileyiga bagʻishlab qayta savdoga chiqargan Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition protsessori zamonaviy oʻyinlarda hali ham yuqori natijalarni koʻrsatishga qodirligini isbotlamoqda. Garchi ushbu chip texnik jihatdan toʻrt yil avvalgi model bilan bir xil boʻlsa-da, AM4 platformasining bozordagi barqaror oʻrni va 3D V-Cache texnologiyasining samaradorligi uni bugungi kunda ham dolzarb tanlovga aylantirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hardware Unboxed kanali ekspertlari tomonidan oʻtkazilgan keng koʻlamli testlar shuni koʻrsatdiki, 350 dollar atrofida baholanayotgan ushbu yubiley nashri oʻz narxiga nisbatan kutilganidan koʻproq unumdorlik taqdim etadi. Sinovlar davomida 13 ta zamonaviy oʻyin Full HD ruxsatida tahlil qilinganda, protsessorning salohiyati yangi avlod vakillari bilan bellasha olishi maʼlum boʻldi.
Zamonaviy oʻyinlarda unumdorlik tahliliixbt.com maʼlumotiga koʻra, Ryzen 7 5800X3D oʻrtacha koʻrsatkichlar boʻyicha yangi Ryzen 5 9600X modeli bilan bir xil darajada natija qayd etgan. Shuningdek, u oʻzining hamyonbop raqobatchisi hisoblangan Ryzen 5 7500F modelidan qariyb 10 foizga oʻzib ketishga muvaffaq boʻldi. Bu natija kesh xotira hajmining oʻyinlardagi kadrlar chastotasiga (FPS) qanchalik katta taʼsir koʻrsatishini yana bir bor tasdiqlaydi.
Eskiroq tizim egalari uchun ushbu protsessorga oʻtish yanada sezilarli oʻzgarishlarni vaʼda qiladi. Masalan, Ryzen 5 5600X bilan solishtirilganda, yubiley nashri oʻyinlarda 30 foizga yaqin ustunlikka ega. Bu oʻz kompyuterini toʻliq yangilashni istamaydigan, ammo AM4 platformasida maksimal oʻyin quvvatiga ega boʻlishni xohlovchi foydalanuvchilar uchun eng maqbul variantdir.
Bozordagi oʻrni va muqobillariHozirgi vaqtda Ryzen 7 5800X3D oʻz platformasi uchun eng yaxshi oʻyin protsessori maqomini saqlab turibdi. Bozorda unga muqobil sifatida Ryzen 5 5500X3D modelini keltirish mumkin boʻlsa-da, u unumdorlik jihatidan 5800X3D va 5600X orasida joylashgan. Biroq, kichik modelning global miqyosda, jumladan, Markaziy Osiyo bozorlarida ham keng tarqalmagani Ryzen 7 5800X3D ning oʻrnini yanada mustahkamlaydi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu protsessorning qayta chiqarilishi qiziqarli yangilikdir. Yangi AM5 platformasiga oʻtish uchun DDR5 xotira va yangi ona platalar talab etilishini hisobga olsa, Ryzen 7 5800X3D mavjud tizimni minimal xarajat bilan maksimal darajada kuchaytirish imkonini beradi. Bu esa, ayniqsa, kiber-sport oʻyinlari va ogʻir grafikali loyihalar ishqibozlari uchun ayni muddaodir.
…