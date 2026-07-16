Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Joe Hart yosh yulduzni himoya qildi

·31·Sport
Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Joe Hart yosh yulduzni himoya qildi

Angliya terma jamoasining Jaxon chempionati chorak finalida Norvegiya ustidan qozonilgan qiyin va dramatik gʻalabasidan soʻng, jamoa ichidagi muhit biroz taranglashdi. Real Madrid yulduzi Jud Bellingem va bosh murabbiy Thomas Tuchel oʻrtasida yuzaga kelgan fikrlar xilma-xilligi sport jamoatchiligi diqqat markazida turibdi. Mazkur vaziyatda Angliya terma jamoasining sobiq darvozaboni Joe Hart yosh yarim himoyachining yonini olib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Gap shundaki, Norvegiya bilan kechgan 2:1 hisobidagi gʻalabadan soʻng (qoʻshimcha vaqtlarda), Thomas Tuchel jamoa oʻyinidan toʻliq qoniqmaganini ochiqchasiga maʼlum qilgan edi. Murabbiyning ushbu tanqidiy fikrlari intervyu jarayonida Jud Bellingemga yetkazilganda, futbolchi buni biroz keskin va bepisandlik bilan kutib oldi. BBC One efirida chiqish qilgan Joe Hartning taʼkidlashicha, jurnalistlar savolni ataylab salbiy ohangda berib, futbolchini provokatsiya qilgan.

Jurnalistlarning "ayyorona" yondashuvi

Joe Hartning fikricha, Jud Bellingem oʻzini hujumga uchragandek his qilgan. "Agar Judega berilgan savollarga eʼtibor bersangiz, ular biroz insofsizcha boʻlganini koʻrasiz. Chunki unga faqat Thomas Tuchel aytgan gaplarning salbiy tomonlari yetkazildi. Albatta, u shunday munosabat bildiradi, chunki u maydonda borini berib, ajoyib ishni amalga oshirgandan keyin hamma faqat kamchiliklar haqida gapirayotgandek tuyuldi", — deydi sobiq darvozabon.

Jud Bellingem oʻyin davomida ikkala golga ham mualliflik qilib, jamoasini yarim finalga olib chiqqan edi. Charchagan va emotsional holatda boʻlgan futbolchi ITV kanaliga bergan intervyusida murabbiyning tanqidiga nisbatan "Nima boʻlsa ham, mayli" (Whatever) qabilida javob qaytardi. Shuningdek, u maydondagi issiq ob-havo va raqib safidagi Erling Xoland, Martin Odegaard kabi kuchli ijrochilarga qarshi kurashish qanchalik qiyinligini murabbiy tushunmasligi mumkinligiga shama qildi.

Thomas Tuchel vaziyatni yumshatishga urinmoqda

Yuzaga kelgan tushunmovchilik Angliya terma jamoasining Argentina bilan boʻladigan yarim final oʻyini oldidan ichki muhitga salbiy taʼsir qilishi mumkin edi. Biroq Thomas Tuchel vaziyatni tezda oʻnglashga harakat qildi. Germaniyalik mutaxassis oʻz tanqidini futbolchilarga nisbatan hurmatsizlik emas, balki yuqori standartlarga intilish deb tushuntirdi. U oʻz jamoasini va futbolchilarini yaxshi koʻrishini, ammo oʻyin sifatini yanada yaxshilash kerakligini taʼkidladi.

"Men jamoam oʻyinidan 100 foiz qoniqmadim va bu fikrimda qolaman. Biz tezroq va aniqroq oʻynashimiz mumkin. Texnik xatolar bizga qimmatga tushishi mumkin edi. Bu muammo emas, shunchaki ustida ishlashimiz kerak boʻlgan jihatlar. Men va jamoam oʻrtasida hech qanday ziddiyat yoʻq, men oʻz futbolchilarimga toʻliq ishonaman", — deya qoʻshimcha qildi Tuchel matbuot anjumanida.

Hozirda Angliya terma jamoasi bor eʼtiborini yarim finalga qaratgan. Jud Bellingemning maydondagi yetakchiligi va Thomas Tuchelning taktik qarashlari jamoaning final yoʻlidagi asosiy omillari boʻlib qolmoqda. Mutaxassislar fikricha, bunday kichik bahslar kuchli jamoalarda uchrab turadi va bu koʻpincha gʻalaba yoʻlidagi qoʻshimcha motivatsiyaga aylanadi.

AngliyaJude BellinghamThomas TuchelFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roma hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Endrick va Alejandro Garnacho nishondaRoma hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Endrick va Alejandro Garnacho nishondaBugun, 00:54Barselona va Ronald Koeman oʻrtasida nizo: Frenkie de Jong ogʻir jarohat bilan qaytdiBarselona va Ronald Koeman oʻrtasida nizo: Frenkie de Jong ogʻir jarohat bilan qaytdiBugun, 00:38Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Bugun, 00:10Angliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingAngliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingKecha, 23:55Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Kecha, 23:53RB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiRB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiKecha, 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi