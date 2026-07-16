Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Joe Hart yosh yulduzni himoya qildi
Angliya terma jamoasining Jaxon chempionati chorak finalida Norvegiya ustidan qozonilgan qiyin va dramatik gʻalabasidan soʻng, jamoa ichidagi muhit biroz taranglashdi. Real Madrid yulduzi Jud Bellingem va bosh murabbiy Thomas Tuchel oʻrtasida yuzaga kelgan fikrlar xilma-xilligi sport jamoatchiligi diqqat markazida turibdi. Mazkur vaziyatda Angliya terma jamoasining sobiq darvozaboni Joe Hart yosh yarim himoyachining yonini olib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Gap shundaki, Norvegiya bilan kechgan 2:1 hisobidagi gʻalabadan soʻng (qoʻshimcha vaqtlarda), Thomas Tuchel jamoa oʻyinidan toʻliq qoniqmaganini ochiqchasiga maʼlum qilgan edi. Murabbiyning ushbu tanqidiy fikrlari intervyu jarayonida Jud Bellingemga yetkazilganda, futbolchi buni biroz keskin va bepisandlik bilan kutib oldi. BBC One efirida chiqish qilgan Joe Hartning taʼkidlashicha, jurnalistlar savolni ataylab salbiy ohangda berib, futbolchini provokatsiya qilgan.
Jurnalistlarning "ayyorona" yondashuviJoe Hartning fikricha, Jud Bellingem oʻzini hujumga uchragandek his qilgan. "Agar Judega berilgan savollarga eʼtibor bersangiz, ular biroz insofsizcha boʻlganini koʻrasiz. Chunki unga faqat Thomas Tuchel aytgan gaplarning salbiy tomonlari yetkazildi. Albatta, u shunday munosabat bildiradi, chunki u maydonda borini berib, ajoyib ishni amalga oshirgandan keyin hamma faqat kamchiliklar haqida gapirayotgandek tuyuldi", — deydi sobiq darvozabon.
Jud Bellingem oʻyin davomida ikkala golga ham mualliflik qilib, jamoasini yarim finalga olib chiqqan edi. Charchagan va emotsional holatda boʻlgan futbolchi ITV kanaliga bergan intervyusida murabbiyning tanqidiga nisbatan "Nima boʻlsa ham, mayli" (Whatever) qabilida javob qaytardi. Shuningdek, u maydondagi issiq ob-havo va raqib safidagi Erling Xoland, Martin Odegaard kabi kuchli ijrochilarga qarshi kurashish qanchalik qiyinligini murabbiy tushunmasligi mumkinligiga shama qildi.
Thomas Tuchel vaziyatni yumshatishga urinmoqdaYuzaga kelgan tushunmovchilik Angliya terma jamoasining Argentina bilan boʻladigan yarim final oʻyini oldidan ichki muhitga salbiy taʼsir qilishi mumkin edi. Biroq Thomas Tuchel vaziyatni tezda oʻnglashga harakat qildi. Germaniyalik mutaxassis oʻz tanqidini futbolchilarga nisbatan hurmatsizlik emas, balki yuqori standartlarga intilish deb tushuntirdi. U oʻz jamoasini va futbolchilarini yaxshi koʻrishini, ammo oʻyin sifatini yanada yaxshilash kerakligini taʼkidladi.
"Men jamoam oʻyinidan 100 foiz qoniqmadim va bu fikrimda qolaman. Biz tezroq va aniqroq oʻynashimiz mumkin. Texnik xatolar bizga qimmatga tushishi mumkin edi. Bu muammo emas, shunchaki ustida ishlashimiz kerak boʻlgan jihatlar. Men va jamoam oʻrtasida hech qanday ziddiyat yoʻq, men oʻz futbolchilarimga toʻliq ishonaman", — deya qoʻshimcha qildi Tuchel matbuot anjumanida.
Hozirda Angliya terma jamoasi bor eʼtiborini yarim finalga qaratgan. Jud Bellingemning maydondagi yetakchiligi va Thomas Tuchelning taktik qarashlari jamoaning final yoʻlidagi asosiy omillari boʻlib qolmoqda. Mutaxassislar fikricha, bunday kichik bahslar kuchli jamoalarda uchrab turadi va bu koʻpincha gʻalaba yoʻlidagi qoʻshimcha motivatsiyaga aylanadi.
…