Argentina yana finalda: Lionel Messi va uning jamoadoshlari Angliyani magʻlub etdi

·0·Sport
Argentina yana finalda: Lionel Messi va uning jamoadoshlari Angliyani magʻlub etdi

Argentina terma jamoasi jahon chempionligini himoya qilish yoʻlida navbatdagi ulkan qadamni tashladi. Atlanta shahrida boʻlib oʻtgan yarim final bahsida Lionel Scaloni shogirdlari Angliyaga qarshi murosasiz kurash olib borib, irodali gʻalabani qoʻlga kiritdi. Ushbu muvaffaqiyat Albiceleste vakillarini ketma-ket ikkinchi bor Jahon chempionati finaliga olib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyinning dastlabki bir soati davomida maydonda ehtiyotkorlik ustunlik qildi. Har safar Lionel Messi toʻpga yaqinlashganda, stadiondagi muxlislar hayajonini yashira olmadi. Biroq, 55-daqiqada Angliya hisobni ochishga muvaffaq boʻlgach, amaldagi chempionlar uchun vaziyat murakkablashdi. Koʻpchilik Argentinaning imkoniyatlarini shubha ostiga qoʻya boshlagan bir paytda, jamoa oʻz xarakterini koʻrsata oldi.

Messi assistentlik qildi, yoshlar yakunladi

Uchrashuvning soʻnggi daqiqalarigacha Angliya yarim himoyasi argentinalik yulduzlarni jilovlab turishga erishdi. Ammo 85-daqiqada Enzo Fernandez uzoq masofadan yoʻllagan zarbasi bilan Jordan Pickford darvozasini ishgʻol qilib, muvozanatni tikladi. Bu gol stadiondagi muhitni butunlay oʻzgartirib yubordi va argentinaliklarga qoʻshimcha kuch bagʻishladi.

Hakam tomonidan qoʻshib berilgan vaqtning ikkinchi daqiqasida esa hal qiluvchi zarba berildi. Lionel Messi tomonidan yetkazib berilgan aniq uzatmani Lautaro Martinez boshi bilan darvozaga yoʻlladi. Goal.com nashrining yozishicha, garchi Messi bu oʻyinda oʻzi gol urmagan boʻlsa-da, ikkala golli vaziyatda ham asosiy ijodkor boʻlib xizmat qildi va jamoasini qiyin vaziyatdan olib chiqdi.

Angliya terma jamoasi oʻyin davomida oʻzining jismoniy tayyorgarligi va motivatsiyasi bilan ajralib turdi. Ular Argentinani magʻlubiyat yoqasiga olib kelishdi, biroq tajriba va sovuqqonlik baribir amaldagi chempionlar tomonida boʻldi. Himoyachi va darvozabon Emiliano Martinez ham bir necha vaziyatlarda ishonchli oʻyin namoyish etib, raqibning xavfli hujumlarini bartaraf etdi.

Shunday qilib, Argentina yana bir bor dunyoning eng kuchli jamoasi ekanligini isbotlash uchun finalga yoʻl oldi. Ular oʻz unvonlarini saqlab qolish uchun soʻnggi qadamni tashlashlari kerak. Lionel Messi boshchiligidagi jamoa uchun bu nafaqat gʻalaba, balki butun mamlakat uchun tarixiy lahzaga aylanishi mumkin.

ArgentinaLionel MessiJahon ChempionatiAngliyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina Angliyani mag‘lub etib, finalga chiqdiArgentina Angliyani mag‘lub etib, finalga chiqdiBugun, 02:05Yamal o‘yinda bo‘lgan paytda uyiga o‘g‘irlikka urinish sodir etildiYamal o‘yinda bo‘lgan paytda uyiga o‘g‘irlikka urinish sodir etildiBugun, 01:55Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Joe Hart yosh yulduzni himoya qildiJud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Joe Hart yosh yulduzni himoya qildiBugun, 01:12Roma hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Endrick va Alejandro Garnacho nishondaRoma hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Endrick va Alejandro Garnacho nishondaBugun, 00:54Barselona va Ronald Koeman oʻrtasida nizo: Frenkie de Jong ogʻir jarohat bilan qaytdiBarselona va Ronald Koeman oʻrtasida nizo: Frenkie de Jong ogʻir jarohat bilan qaytdiBugun, 00:38Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Bugun, 00:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi