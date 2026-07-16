Argentina yana finalda: Lionel Messi va uning jamoadoshlari Angliyani magʻlub etdi
Argentina terma jamoasi jahon chempionligini himoya qilish yoʻlida navbatdagi ulkan qadamni tashladi. Atlanta shahrida boʻlib oʻtgan yarim final bahsida Lionel Scaloni shogirdlari Angliyaga qarshi murosasiz kurash olib borib, irodali gʻalabani qoʻlga kiritdi. Ushbu muvaffaqiyat Albiceleste vakillarini ketma-ket ikkinchi bor Jahon chempionati finaliga olib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyinning dastlabki bir soati davomida maydonda ehtiyotkorlik ustunlik qildi. Har safar Lionel Messi toʻpga yaqinlashganda, stadiondagi muxlislar hayajonini yashira olmadi. Biroq, 55-daqiqada Angliya hisobni ochishga muvaffaq boʻlgach, amaldagi chempionlar uchun vaziyat murakkablashdi. Koʻpchilik Argentinaning imkoniyatlarini shubha ostiga qoʻya boshlagan bir paytda, jamoa oʻz xarakterini koʻrsata oldi.
Messi assistentlik qildi, yoshlar yakunladiUchrashuvning soʻnggi daqiqalarigacha Angliya yarim himoyasi argentinalik yulduzlarni jilovlab turishga erishdi. Ammo 85-daqiqada Enzo Fernandez uzoq masofadan yoʻllagan zarbasi bilan Jordan Pickford darvozasini ishgʻol qilib, muvozanatni tikladi. Bu gol stadiondagi muhitni butunlay oʻzgartirib yubordi va argentinaliklarga qoʻshimcha kuch bagʻishladi.
Hakam tomonidan qoʻshib berilgan vaqtning ikkinchi daqiqasida esa hal qiluvchi zarba berildi. Lionel Messi tomonidan yetkazib berilgan aniq uzatmani Lautaro Martinez boshi bilan darvozaga yoʻlladi. Goal.com nashrining yozishicha, garchi Messi bu oʻyinda oʻzi gol urmagan boʻlsa-da, ikkala golli vaziyatda ham asosiy ijodkor boʻlib xizmat qildi va jamoasini qiyin vaziyatdan olib chiqdi.
Angliya terma jamoasi oʻyin davomida oʻzining jismoniy tayyorgarligi va motivatsiyasi bilan ajralib turdi. Ular Argentinani magʻlubiyat yoqasiga olib kelishdi, biroq tajriba va sovuqqonlik baribir amaldagi chempionlar tomonida boʻldi. Himoyachi va darvozabon Emiliano Martinez ham bir necha vaziyatlarda ishonchli oʻyin namoyish etib, raqibning xavfli hujumlarini bartaraf etdi.
Shunday qilib, Argentina yana bir bor dunyoning eng kuchli jamoasi ekanligini isbotlash uchun finalga yoʻl oldi. Ular oʻz unvonlarini saqlab qolish uchun soʻnggi qadamni tashlashlari kerak. Lionel Messi boshchiligidagi jamoa uchun bu nafaqat gʻalaba, balki butun mamlakat uchun tarixiy lahzaga aylanishi mumkin.
…