Steam uchun zamonaviy kartrijlar: Reddit foydalanuvchisi noodatiy loyihasini taqdim etdi
Raqamli oʻyinlar davrida jismoniy tashuvchilar, xususan, oʻtmishning ramzi boʻlgan kartrijlar deyarli unutilib ketdi. Biroq Reddit platformasining Jibril-sama taxallusli foydalanuvchisi ushbu klassik yondashuvni zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtirishga qaror qildi. U Steam platformasidagi oʻyinlarni ishga tushirish uchun maxsus "Steam Game Cartridges" tizimini ishlab chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu ixtiro mohiyati oddiy, ammo oʻziga xos: oʻyinlar bulutli kutubxonadan emas, balki alohida jismoniy qurilmalardan yuklanadi. Tom’s Hardware nashriga bergan intervyusida muallif tizim qanday ishlashi haqida batafsil maʼlumot berib oʻtdi. Bu shunchaki tashqi xotira emas, balki toʻlaqonli avtomatlashtirilgan mexanizmdir.
Texnik yechim va ishlash prinsipiLoyihaning asosi sifatida foydalanilgan SSD disklar xizmat qilmoqda. Muallif har biri 128 GB hajmli ishlatilgan SSD qurilmalarini arzon narxda sotib olib, ularning har biriga bittadan oʻyin yuklagan. Ushbu drayvlar oddiy SATA-adapter orqali kompyuterga ulanadi. Tizimning eng qiziqarli jihati uning dasturiy taʼminotida mujassamlashgan.
Butun tizim Linux operatsion tizimi boshqaruvida ishlaydi. Muallif maxsus skript yozgan boʻlib, u udev qoidalari va systemd demoni yordamida ishga tushadi. Jarayon quyidagicha kechadi: SSD kompyuterga ulanishi bilan tizim uni taniydi, skriptni ishga tushiradi va Steam mijoziga mazkur oʻyin mavjudligini bildiradi. Natijada foydalanuvchi oʻyinni kutubxonadan qidirib oʻtirmaydi.
Hatto tizimni shunday sozlash mumkinki, kartrij ulanganda oʻyin xuddi eski konsollardagi kabi avtomatik tarzda ochiladi. Bu esa geymerlarga 90-yillardagi retro-atmosferani his qilish imkonini beradi. Bugungi kunda internet tezligi yuqori boʻlishiga qaramay, bunday jismoniy kolleksiyaga ega boʻlish koʻplab ishqibozlar uchun qiziqarli tajriba hisoblanadi.
Loyiha oldidagi qiyinchiliklarAlbatta, ushbu yechimning oʻziga yarasha kamchiliklari ham yoʻq emas. Birinchidan, zamonaviy oʻyinlarning hajmi kundan-kunga ortib bormoqda va 128 GB xotira koʻp hollarda yetarli boʻlmasligi mumkin. Ikkinchidan, yangi SSD disklarning narxi ancha yuqori, bu esa loyihani iqtisodiy jihatdan biroz qimmatga tushishiga sabab boʻladi.
Shuningdek, oʻyinlarni yangilash masalasi ham ochiq qolmoqda. Agar oʻyin yangilanishi kerak boʻlsa, foydalanuvchi baribir internetga ulanishi va maʼlumotlarni aynan oʻsha kartrijga yuklab olishi lozim. Shunga qaramay, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu gʻoya oʻyin sanoatida jismoniy nusxalarni saqlab qolishning oʻziga xos va kreativ usuli sifatida yuqori baholanmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu kabi loyihalar qiziq boʻlishi mumkin, ayniqsa internet trafigi cheklangan yoki tezlik past boʻlgan hududlarda oʻyinlarni bir marta yuklab olib, ularni jismoniy tashuvchilarda saqlash qulaylik yaratadi. Jibril-sama tomonidan taqdim etilgan uslub esa bu jarayonni ancha estetik va qulay koʻrinishga keltirgan.
…