Steam uchun zamonaviy kartrijlar: Reddit foydalanuvchisi noodatiy loyihasini taqdim etdi

·26·Texno
Steam uchun zamonaviy kartrijlar: Reddit foydalanuvchisi noodatiy loyihasini taqdim etdi

Raqamli oʻyinlar davrida jismoniy tashuvchilar, xususan, oʻtmishning ramzi boʻlgan kartrijlar deyarli unutilib ketdi. Biroq Reddit platformasining Jibril-sama taxallusli foydalanuvchisi ushbu klassik yondashuvni zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtirishga qaror qildi. U Steam platformasidagi oʻyinlarni ishga tushirish uchun maxsus "Steam Game Cartridges" tizimini ishlab chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu ixtiro mohiyati oddiy, ammo oʻziga xos: oʻyinlar bulutli kutubxonadan emas, balki alohida jismoniy qurilmalardan yuklanadi. Tom’s Hardware nashriga bergan intervyusida muallif tizim qanday ishlashi haqida batafsil maʼlumot berib oʻtdi. Bu shunchaki tashqi xotira emas, balki toʻlaqonli avtomatlashtirilgan mexanizmdir.

Texnik yechim va ishlash prinsipi

Loyihaning asosi sifatida foydalanilgan SSD disklar xizmat qilmoqda. Muallif har biri 128 GB hajmli ishlatilgan SSD qurilmalarini arzon narxda sotib olib, ularning har biriga bittadan oʻyin yuklagan. Ushbu drayvlar oddiy SATA-adapter orqali kompyuterga ulanadi. Tizimning eng qiziqarli jihati uning dasturiy taʼminotida mujassamlashgan.

Butun tizim Linux operatsion tizimi boshqaruvida ishlaydi. Muallif maxsus skript yozgan boʻlib, u udev qoidalari va systemd demoni yordamida ishga tushadi. Jarayon quyidagicha kechadi: SSD kompyuterga ulanishi bilan tizim uni taniydi, skriptni ishga tushiradi va Steam mijoziga mazkur oʻyin mavjudligini bildiradi. Natijada foydalanuvchi oʻyinni kutubxonadan qidirib oʻtirmaydi.

Hatto tizimni shunday sozlash mumkinki, kartrij ulanganda oʻyin xuddi eski konsollardagi kabi avtomatik tarzda ochiladi. Bu esa geymerlarga 90-yillardagi retro-atmosferani his qilish imkonini beradi. Bugungi kunda internet tezligi yuqori boʻlishiga qaramay, bunday jismoniy kolleksiyaga ega boʻlish koʻplab ishqibozlar uchun qiziqarli tajriba hisoblanadi.

Loyiha oldidagi qiyinchiliklar

Albatta, ushbu yechimning oʻziga yarasha kamchiliklari ham yoʻq emas. Birinchidan, zamonaviy oʻyinlarning hajmi kundan-kunga ortib bormoqda va 128 GB xotira koʻp hollarda yetarli boʻlmasligi mumkin. Ikkinchidan, yangi SSD disklarning narxi ancha yuqori, bu esa loyihani iqtisodiy jihatdan biroz qimmatga tushishiga sabab boʻladi.

Shuningdek, oʻyinlarni yangilash masalasi ham ochiq qolmoqda. Agar oʻyin yangilanishi kerak boʻlsa, foydalanuvchi baribir internetga ulanishi va maʼlumotlarni aynan oʻsha kartrijga yuklab olishi lozim. Shunga qaramay, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu gʻoya oʻyin sanoatida jismoniy nusxalarni saqlab qolishning oʻziga xos va kreativ usuli sifatida yuqori baholanmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu kabi loyihalar qiziq boʻlishi mumkin, ayniqsa internet trafigi cheklangan yoki tezlik past boʻlgan hududlarda oʻyinlarni bir marta yuklab olib, ularni jismoniy tashuvchilarda saqlash qulaylik yaratadi. Jibril-sama tomonidan taqdim etilgan uslub esa bu jarayonni ancha estetik va qulay koʻrinishga keltirgan.

SteamSSDRedditTexnologiyaLinux
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kriptovalyuta egalari xavf ostida: Yangi OkoBot zararli platformasi aniqlandiKriptovalyuta egalari xavf ostida: Yangi OkoBot zararli platformasi aniqlandiBugun, 02:52Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Bugun, 01:51Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiTesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiBugun, 01:28AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Afsonaviy protsessorning yangi hayotiAMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Afsonaviy protsessorning yangi hayotiBugun, 01:26SpaceX aksiyalari narxi Starship parvozi arafasida IPO darajasiga tushdiSpaceX aksiyalari narxi Starship parvozi arafasida IPO darajasiga tushdiBugun, 01:21OpenAI apparat taʼminoti bozoriga kirdi: Codex uchun maxsus klaviatura taqdim etildiOpenAI apparat taʼminoti bozoriga kirdi: Codex uchun maxsus klaviatura taqdim etildiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi