PSJ oʻz iqtidorini 50 million yevroga baholadi: Angliya grandlari navbatda turibdi
Parijning PSJ klubi oʻzining yosh va umidli hujumchisi Ibrahima Mbaye borasida yakuniy qarorga keldi. 18 yoshli vinger asosiy tarkibda yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmayotganidan norozi boʻlib, joriy yozgi transfer oynasida jamoani tark etish istagini bildirgan. Parijliklar rahbariyati yosh iqtidorning ketishiga qarshilik qilmoqchi emas, biroq uning transferidan katta foyda koʻrishni koʻzlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Fransiya chempionlari Mbaye uchun 40 milliondan 50 million yevrogacha tovon puli talab qilmoqda. Klubning bunday yuqori narx belgilashiga futbolchining amaldagi shartnomasi yana ikki yil davom etishi va uning Yevropadagi eng istiqbolli yosh oʻyinchilardan biri sifatida eʼtirof etilishi sabab boʻlgan. PSJ akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan Mbaye oʻtgan mavsumda barcha turnirlarda 30 ta uchrashuvda maydonga tushib, 3 ta gol va 2 ta golli uzatmani amalga oshirgan edi.
Premer-liga klublari va Dortmund kurashga qoʻshildiIbrahima Mbaye uchun kurashda Angliya Premer-ligasining bir qator yetakchi klublari faollik koʻrsatmoqda. Xususan, Manchester Siti, Tottenxem va Aston Villa skautlari futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib borishmoqda. Ingliz klublari yosh vingerning tezkorligi va texnik mahorati Britaniya futboli uslubiga juda mos keladi deb hisoblaydilar.
Shuningdek, yosh iqtidorlarni kashf etish va tarbiyalashda katta tajribaga ega boʻlgan Borussiya Dortmund ham bu poygadan chetda qolgani yoʻq. Mashhur insayder Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, Germaniya klubi vakillari soʻnggi kunlarda futbolchining atrofidagilar bilan aloqaga chiqishgan. Dortmundliklar Mbaye uchun asosiy tarkibdan joy va rivojlanish uchun ajoyib platforma taklif qilishi mumkin.
Mbaye oʻzining yuqori darajadagi salohiyatini oʻtgan jahon chempionatida Senegal terma jamoasi safida ham isbotladi. U musobaqa davomida toʻrtta oʻyinda ishtirok etib, Fransiya terma jamoasi darvozasini ishgʻol qilishga muvaffaq boʻldi. Garchi Senegal 1/16 final bosqichida Belgiya bilan oʻyinda magʻlub boʻlib turnirni tark etgan boʻlsa-da, Mbaye koʻplab xalqaro ekspertlar eʼtiboriga tushdi.
Hozirda PSJ hujum chizigʻini yanada kuchaytirish ustida ishlamoqda, bu esa Mbaye uchun asosiy tarkibga kirish imkoniyatlarini yanada kamaytiradi. Shu sababli, futbolchi oʻz kelajagini boshqa chempionatda koʻrmoqda. Parijliklar belgilagan 50 million yevrolik narx koʻplab klublar uchun toʻsiq boʻlishi mumkin, ammo transfer oynasi yakuniga qadar muzokaralar davom etishi kutilmoqda.
…