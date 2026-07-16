PSJ oʻz iqtidorini 50 million yevroga baholadi: Angliya grandlari navbatda turibdi

·26·Sport
PSJ oʻz iqtidorini 50 million yevroga baholadi: Angliya grandlari navbatda turibdi

Parijning PSJ klubi oʻzining yosh va umidli hujumchisi Ibrahima Mbaye borasida yakuniy qarorga keldi. 18 yoshli vinger asosiy tarkibda yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmayotganidan norozi boʻlib, joriy yozgi transfer oynasida jamoani tark etish istagini bildirgan. Parijliklar rahbariyati yosh iqtidorning ketishiga qarshilik qilmoqchi emas, biroq uning transferidan katta foyda koʻrishni koʻzlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Fransiya chempionlari Mbaye uchun 40 milliondan 50 million yevrogacha tovon puli talab qilmoqda. Klubning bunday yuqori narx belgilashiga futbolchining amaldagi shartnomasi yana ikki yil davom etishi va uning Yevropadagi eng istiqbolli yosh oʻyinchilardan biri sifatida eʼtirof etilishi sabab boʻlgan. PSJ akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan Mbaye oʻtgan mavsumda barcha turnirlarda 30 ta uchrashuvda maydonga tushib, 3 ta gol va 2 ta golli uzatmani amalga oshirgan edi.

Premer-liga klublari va Dortmund kurashga qoʻshildi

Ibrahima Mbaye uchun kurashda Angliya Premer-ligasining bir qator yetakchi klublari faollik koʻrsatmoqda. Xususan, Manchester Siti, Tottenxem va Aston Villa skautlari futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib borishmoqda. Ingliz klublari yosh vingerning tezkorligi va texnik mahorati Britaniya futboli uslubiga juda mos keladi deb hisoblaydilar.

Shuningdek, yosh iqtidorlarni kashf etish va tarbiyalashda katta tajribaga ega boʻlgan Borussiya Dortmund ham bu poygadan chetda qolgani yoʻq. Mashhur insayder Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, Germaniya klubi vakillari soʻnggi kunlarda futbolchining atrofidagilar bilan aloqaga chiqishgan. Dortmundliklar Mbaye uchun asosiy tarkibdan joy va rivojlanish uchun ajoyib platforma taklif qilishi mumkin.

Mbaye oʻzining yuqori darajadagi salohiyatini oʻtgan jahon chempionatida Senegal terma jamoasi safida ham isbotladi. U musobaqa davomida toʻrtta oʻyinda ishtirok etib, Fransiya terma jamoasi darvozasini ishgʻol qilishga muvaffaq boʻldi. Garchi Senegal 1/16 final bosqichida Belgiya bilan oʻyinda magʻlub boʻlib turnirni tark etgan boʻlsa-da, Mbaye koʻplab xalqaro ekspertlar eʼtiboriga tushdi.

Hozirda PSJ hujum chizigʻini yanada kuchaytirish ustida ishlamoqda, bu esa Mbaye uchun asosiy tarkibga kirish imkoniyatlarini yanada kamaytiradi. Shu sababli, futbolchi oʻz kelajagini boshqa chempionatda koʻrmoqda. Parijliklar belgilagan 50 million yevrolik narx koʻplab klublar uchun toʻsiq boʻlishi mumkin, ammo transfer oynasi yakuniga qadar muzokaralar davom etishi kutilmoqda.

PSJTransferlarManchester SitiBorussiya DortmundFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya va Argentina uchrashuvining eng yaxshisi aniqlandiAngliya va Argentina uchrashuvining eng yaxshisi aniqlandiBugun, 03:22Argentina yana finalda: Lionel Messi va uning jamoadoshlari Angliyani magʻlub etdiArgentina yana finalda: Lionel Messi va uning jamoadoshlari Angliyani magʻlub etdiBugun, 02:15Argentina Angliyani mag‘lub etib, finalga chiqdiArgentina Angliyani mag‘lub etib, finalga chiqdiBugun, 02:05Yamal o‘yinda bo‘lgan paytda uyiga o‘g‘irlikka urinish sodir etildiYamal o‘yinda bo‘lgan paytda uyiga o‘g‘irlikka urinish sodir etildiBugun, 01:55Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Joe Hart yosh yulduzni himoya qildiJud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Joe Hart yosh yulduzni himoya qildiBugun, 01:12Roma hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Endrick va Alejandro Garnacho nishondaRoma hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Endrick va Alejandro Garnacho nishondaBugun, 00:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi