Tuxel mag‘lubiyatdan keyin: «Hech narsadan afsuslanmayman»

·5·Sport
Tuxel mag‘lubiyatdan keyin: «Hech narsadan afsuslanmayman»

Angliya JCH-2026 finaliga chiqishga bir necha daqiqa qolganda imkoniyatni boy berdi. Shunga qaramay, bosh murabbiy Tomas Tuxel Argentinaga qarshi tanlangan tarkib va taktik qarorlar uchun barcha mas’uliyatni o‘z zimmasiga olib, hozircha hech narsadan afsuslanmasligini bildirdi.

«Qarorlarni men qabul qilaman»

Argentinaga qarshi yarimfinaldan keyin Angliya murabbiyining almashtirishlari va jamoaning hisobni saqlashga urinishi muhokamalar markaziga chiqdi.

Tuxel esa tanqidlardan qochmadi. U uchrashuvni tahlil qilgani, muayyan qarorlar qabul qilgani va natija uchun javobgarlik murabbiy sifatida o‘ziga tegishli ekanini aytdi.

«Millionlab murabbiylar bilan bahslashishingiz mumkin, ammo qarorlarni men qabul qilaman».

Uning fikricha, Angliya Argentinaga qarshi musobaqadagi eng yaxshi uchrashuvlaridan birini o‘tkazgan va 1:0 hisobidagi ustunlikka munosib bo‘lgan.

Finalga bir necha daqiqa qolgandi

Angliya ikkinchi bo‘limda Entoni Gordonning goli bilan hisobni ochdi. Tomas Tuxel jamoasi uzoq vaqt davomida amaldagi jahon chempionining asosiy qurollarini cheklab turdi.

Ammo uchrashuv oxirida Argentina bosimni keskin oshirdi. Enso Fernandes 85-daqiqada hisobni tenglashtirdi, Lautaro Martines esa qo‘shib berilgan vaqtda g‘alaba golini kiritdi. Har ikki hujumda ham Lionel Messi hal qiluvchi pasni amalga oshirdi.

Asosiy voqea

Natija

Angliyaning goli

55-daqiqa

Argentinaning javob goli

85-daqiqa

G‘alaba goli

90+2-daqiqa

Yakuniy hisob

Angliya — Argentina 1:2

Hisob ochilgandan keyin nima o‘zgardi?

Tuxel Angliya hisobda oldinga chiqqanidan keyin jamoa haddan tashqari passivlashib qolganini tan oldi. Uning aytishicha, futbolchilar to‘pni nazorat qila olmagan, himoyadan chiqishda qiynalgan va raqibga ko‘plab uzatma hamda zarba imkoniyatlarini taqdim etgan.

Reuters hisob-kitobiga ko‘ra, Gordonning golidan Argentinaning g‘alaba to‘pigacha bo‘lgan vaqtda Angliya to‘pga atigi 12 foiz egalik qilgan. Bu raqam Argentina bosimi qanchalik kuchli bo‘lganini ko‘rsatadi.

Tuxel besh nafar himoyachi bilan o‘ynashga o‘tishini markaz va jarima maydonidagi bo‘shliqlarni yopish istagi bilan izohladi. Biroq sxema o‘zgarishi ham Argentinaning to‘xtovsiz hujumlarini to‘xtata olmadi.

«Jamoa bor kuchini berdi»

Mag‘lubiyatga qaramay, nemis mutaxassisi futbolchilarning harakati va ruhiyatini yuqori baholadi.

«Jamoa bor kuchini berdi. Biz g‘alabaga juda-juda yaqin edik».

Tuxelning fikricha, Angliya mavjud sharoitlarni hisobga olganda juda yuqori saviyada harakat qilgan. U butun turnir davomida jamoa uzoq masofalarni bosib o‘tgani, balandlikda va issiq havoda o‘ynagani, shuningdek, ayrim bahslarda son jihatidan kam bo‘lib qolganini eslatdi.

Murabbiy bu qiyinchiliklarning barchasini yengib o‘tgan jamoa yarimfinalda ham xarakter ko‘rsatganini ta’kidladi.

Afsus yo‘q, ammo og‘riq qoldi

Tuxel «afsuslanmayman» degan bo‘lsa-da, bu mag‘lubiyat Angliya uchun og‘riqsiz o‘tmaydi. Jamoa 1966 yildan keyin ilk bor jahon chempionati finaliga chiqishga juda yaqin kelgandi.

Angliya asosiy vaqt tugashiga besh daqiqa qolganda ham hisobda oldinda edi. Ammo jamoa ikkinchi golni izlash o‘rniga ustunlikni saqlashga urindi va Argentinaning bosimi ostida qoldi.

Tuxel esa hozir butun musobaqani baholashga erta ekanini aytdi. Uningcha, futbolchilar va murabbiylar shtabi avvalo yarimfinaldagi ruhiy zarbani qabul qilib olishi kerak.

Angliya uchun turnir hali tugamadi

Angliya JCH-2026dagi so‘nggi uchrashuvini Fransiyaga qarshi o‘tkazadi. Ikki jamoa uchinchi o‘rin va bronza medali uchun maydonga tushadi. Argentina esa finalda Ispaniya bilan jahon chempionligi uchun kurashadi.

Bronza uchun uchrashuv Tuxel jamoasiga turnirni g‘alaba bilan yakunlash imkonini beradi. Biroq yarimfinaldagi so‘nggi daqiqalar Angliya futbolida hali uzoq muhokama qilinishi aniq.

Asosiy savol ochiq qoldi

Tuxel barcha mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi va jamoasi bilan faxrlanishini aytdi. Lekin futbolda natija ba’zan bir qaror, bir pas yoki bir necha daqiqalik passivlik bilan hal bo‘ladi.

Angliya Argentinani yengishga yaqin keldi, ammo finalga chiqish uchun yaqin kelishning o‘zi yetarli bo‘lmadi.

Sizningcha, Angliya mag‘lubiyatiga Tuxelning himoyaviy qarorlari sabab bo‘ldimi yoki Argentinaning bosimiga baribir dosh berish qiyinmidi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Skaloni tan oldi: bu Argentinaning eng yaxshi o‘yini ediLionel Skaloni tan oldi: bu Argentinaning eng yaxshi o‘yini ediBugun, 10:10Keyn Messiga qarshi o‘yindan so‘ng nimaga iqror bo‘lganini ma’lum qildiKeyn Messiga qarshi o‘yindan so‘ng nimaga iqror bo‘lganini ma’lum qildiBugun, 09:56Messi 33-o‘yinda: u mundial rekordlarini "qalashtirib" tashladiMessi 33-o‘yinda: u mundial rekordlarini "qalashtirib" tashladiBugun, 09:44Messi Angliya mag‘lub etilgan "kambek"dan so‘ng nimalar dedi?Messi Angliya mag‘lub etilgan "kambek"dan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 09:38Angliyaning Argentinaga yutqazishiga sababchi bo‘lgan "antiqahramonlar"...Angliyaning Argentinaga yutqazishiga sababchi bo‘lgan "antiqahramonlar"...Bugun, 09:31Angliya va Argentina uchrashuvining eng yaxshisi aniqlandiAngliya va Argentina uchrashuvining eng yaxshisi aniqlandiBugun, 03:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi