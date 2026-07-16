Tuxel mag‘lubiyatdan keyin: «Hech narsadan afsuslanmayman»
Angliya JCH-2026 finaliga chiqishga bir necha daqiqa qolganda imkoniyatni boy berdi. Shunga qaramay, bosh murabbiy Tomas Tuxel Argentinaga qarshi tanlangan tarkib va taktik qarorlar uchun barcha mas’uliyatni o‘z zimmasiga olib, hozircha hech narsadan afsuslanmasligini bildirdi.
«Qarorlarni men qabul qilaman»
Argentinaga qarshi yarimfinaldan keyin Angliya murabbiyining almashtirishlari va jamoaning hisobni saqlashga urinishi muhokamalar markaziga chiqdi.
Tuxel esa tanqidlardan qochmadi. U uchrashuvni tahlil qilgani, muayyan qarorlar qabul qilgani va natija uchun javobgarlik murabbiy sifatida o‘ziga tegishli ekanini aytdi.
«Millionlab murabbiylar bilan bahslashishingiz mumkin, ammo qarorlarni men qabul qilaman».
Uning fikricha, Angliya Argentinaga qarshi musobaqadagi eng yaxshi uchrashuvlaridan birini o‘tkazgan va 1:0 hisobidagi ustunlikka munosib bo‘lgan.
Finalga bir necha daqiqa qolgandi
Angliya ikkinchi bo‘limda Entoni Gordonning goli bilan hisobni ochdi. Tomas Tuxel jamoasi uzoq vaqt davomida amaldagi jahon chempionining asosiy qurollarini cheklab turdi.
Ammo uchrashuv oxirida Argentina bosimni keskin oshirdi. Enso Fernandes 85-daqiqada hisobni tenglashtirdi, Lautaro Martines esa qo‘shib berilgan vaqtda g‘alaba golini kiritdi. Har ikki hujumda ham Lionel Messi hal qiluvchi pasni amalga oshirdi.
Asosiy voqea
Natija
Angliyaning goli
55-daqiqa
Argentinaning javob goli
85-daqiqa
G‘alaba goli
90+2-daqiqa
Yakuniy hisob
Angliya — Argentina 1:2
Hisob ochilgandan keyin nima o‘zgardi?
Tuxel Angliya hisobda oldinga chiqqanidan keyin jamoa haddan tashqari passivlashib qolganini tan oldi. Uning aytishicha, futbolchilar to‘pni nazorat qila olmagan, himoyadan chiqishda qiynalgan va raqibga ko‘plab uzatma hamda zarba imkoniyatlarini taqdim etgan.
Reuters hisob-kitobiga ko‘ra, Gordonning golidan Argentinaning g‘alaba to‘pigacha bo‘lgan vaqtda Angliya to‘pga atigi 12 foiz egalik qilgan. Bu raqam Argentina bosimi qanchalik kuchli bo‘lganini ko‘rsatadi.
Tuxel besh nafar himoyachi bilan o‘ynashga o‘tishini markaz va jarima maydonidagi bo‘shliqlarni yopish istagi bilan izohladi. Biroq sxema o‘zgarishi ham Argentinaning to‘xtovsiz hujumlarini to‘xtata olmadi.
«Jamoa bor kuchini berdi»
Mag‘lubiyatga qaramay, nemis mutaxassisi futbolchilarning harakati va ruhiyatini yuqori baholadi.
«Jamoa bor kuchini berdi. Biz g‘alabaga juda-juda yaqin edik».
Tuxelning fikricha, Angliya mavjud sharoitlarni hisobga olganda juda yuqori saviyada harakat qilgan. U butun turnir davomida jamoa uzoq masofalarni bosib o‘tgani, balandlikda va issiq havoda o‘ynagani, shuningdek, ayrim bahslarda son jihatidan kam bo‘lib qolganini eslatdi.
Murabbiy bu qiyinchiliklarning barchasini yengib o‘tgan jamoa yarimfinalda ham xarakter ko‘rsatganini ta’kidladi.
Afsus yo‘q, ammo og‘riq qoldi
Tuxel «afsuslanmayman» degan bo‘lsa-da, bu mag‘lubiyat Angliya uchun og‘riqsiz o‘tmaydi. Jamoa 1966 yildan keyin ilk bor jahon chempionati finaliga chiqishga juda yaqin kelgandi.
Angliya asosiy vaqt tugashiga besh daqiqa qolganda ham hisobda oldinda edi. Ammo jamoa ikkinchi golni izlash o‘rniga ustunlikni saqlashga urindi va Argentinaning bosimi ostida qoldi.
Tuxel esa hozir butun musobaqani baholashga erta ekanini aytdi. Uningcha, futbolchilar va murabbiylar shtabi avvalo yarimfinaldagi ruhiy zarbani qabul qilib olishi kerak.
Angliya uchun turnir hali tugamadi
Angliya JCH-2026dagi so‘nggi uchrashuvini Fransiyaga qarshi o‘tkazadi. Ikki jamoa uchinchi o‘rin va bronza medali uchun maydonga tushadi. Argentina esa finalda Ispaniya bilan jahon chempionligi uchun kurashadi.
Bronza uchun uchrashuv Tuxel jamoasiga turnirni g‘alaba bilan yakunlash imkonini beradi. Biroq yarimfinaldagi so‘nggi daqiqalar Angliya futbolida hali uzoq muhokama qilinishi aniq.
Asosiy savol ochiq qoldi
Tuxel barcha mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi va jamoasi bilan faxrlanishini aytdi. Lekin futbolda natija ba’zan bir qaror, bir pas yoki bir necha daqiqalik passivlik bilan hal bo‘ladi.
Angliya Argentinani yengishga yaqin keldi, ammo finalga chiqish uchun yaqin kelishning o‘zi yetarli bo‘lmadi.
Sizningcha, Angliya mag‘lubiyatiga Tuxelning himoyaviy qarorlari sabab bo‘ldimi yoki Argentinaning bosimiga baribir dosh berish qiyinmidi?
…