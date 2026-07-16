SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng qudratli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqda
Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi insoniyat tarixidagi eng yirik raketa — Starship uchun moʻljallangan yangi uchirish maydonchasini barpo etish ishlarini jadallashtirdi. Kennedi nomidagi kosmodromda olib borilayotgan qurilish jarayonida dunyodagi eng yuqori yuk koʻtarish quvvatiga ega boʻlgan Liebherr LR 13000 krani ishga solingan boʻlib, u hozirda ulkan xizmat koʻrsatish minorasining oltinchi modulini oʻrnatishni yakunladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
NASASpaceflight kuzatuvchilarining maʼlumotlariga koʻra, LC-37A start majmuasida ishlar yuqori surʼatlarda davom etmoqda. Oltinchi modul oʻz oʻrniga qoʻyilganidan soʻng, mutaxassislar yettinchi seksiyani koʻtarish uchun maxsus yuk traversasiga mahkamlab qoʻyishgan. Ushbu minora nafaqat raketaga xizmat koʻrsatish, balki uni qoʻnish vaqtida havoning oʻzida "tutib olish" vazifasini ham bajaradi.
Qurilish jarayonida Germaniyada ishlab chiqarilgan, 3000 tonnagacha yuk koʻtarish imkoniyatiga ega boʻlgan dunyodagi eng kuchli zanjirli kran — Liebherr LR 13000 dan foydalanilmoqda. Bunday ogʻir texnikaning jalb qilinishi Starship loyihasining koʻlami qanchalik ulkan ekanligidan dalolat beradi. Mazkur minora oʻzining murakkab mexanizmlari tufayli muhandislar orasida "Mechazilla" nomini olgan.
Tarixiy maydonning yangi hayotiEʼtiborli jihati shundaki, qurilish ishlari tarixiy SLC-37 maydonchasida olib borilmoqda. Oʻtmishda ushbu hudud mashhur Apollo dasturi doirasida Saturn IB raketalarini, keyinchalik esa Delta IV tashuvchi raketalarini uchirish uchun xizmat qilgan. Endilikda esa ushbu maydon koinotni oʻzlashtirishning yangi davri — koʻp marta ishlatiladigan oʻta ogʻir raketalar markaziga aylanmoqda.
Shu bilan birga, Roberts Road ishlab chiqarish maydonchasiga start stoli (OLM) uchun yangi seksiyalar va yerusti infratuzilmasi uchun maxsus rezervuarlar yetkazib berish davom etmoqda. Bu SpaceX kompaniyasining nafaqat bitta minora, balki butun boshli texnologik majmuani qisqa muddatlarda bitirish niyatida ekanini koʻrsatadi.
Raqobat kuchaymoqda: Blue Origin ham ortda qolmayaptiKosmik poygada Jeff Bezosning Blue Origin kompaniyasi ham faollik koʻrsatmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Vehicle Refurbishment Facility (VRF) binosining balandligi sezilarli darajada oshgan. Kuzatuvchilar binoda yirik texnologik oʻtish yoʻlagi yoki darvoza boʻlishi kutilayotgan ulkan teshik paydo boʻlganini qayd etishgan.
Shuningdek, LC-36 start majmuasida Blue Origin mavjud minoraning yana bir seksiyasini demontaj qildi. Har ikki kompaniya ham bir vaqtning oʻzida ogʻir kranlar yordamida ish olib borayotgani Kanaveral burnidagi kosmik infratuzilma poygasi yangi bosqichga chiqqanini anglatadi. Starship loyihasining muvaffaqiyati kelajakda Oyni oʻzlashtirish va Marsga parvozlarni amalga oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.
…