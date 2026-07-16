SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng qudratli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqda

·32·Texno
SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng qudratli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqda

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi insoniyat tarixidagi eng yirik raketa — Starship uchun moʻljallangan yangi uchirish maydonchasini barpo etish ishlarini jadallashtirdi. Kennedi nomidagi kosmodromda olib borilayotgan qurilish jarayonida dunyodagi eng yuqori yuk koʻtarish quvvatiga ega boʻlgan Liebherr LR 13000 krani ishga solingan boʻlib, u hozirda ulkan xizmat koʻrsatish minorasining oltinchi modulini oʻrnatishni yakunladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

NASASpaceflight kuzatuvchilarining maʼlumotlariga koʻra, LC-37A start majmuasida ishlar yuqori surʼatlarda davom etmoqda. Oltinchi modul oʻz oʻrniga qoʻyilganidan soʻng, mutaxassislar yettinchi seksiyani koʻtarish uchun maxsus yuk traversasiga mahkamlab qoʻyishgan. Ushbu minora nafaqat raketaga xizmat koʻrsatish, balki uni qoʻnish vaqtida havoning oʻzida "tutib olish" vazifasini ham bajaradi.

Qurilish jarayonida Germaniyada ishlab chiqarilgan, 3000 tonnagacha yuk koʻtarish imkoniyatiga ega boʻlgan dunyodagi eng kuchli zanjirli kran — Liebherr LR 13000 dan foydalanilmoqda. Bunday ogʻir texnikaning jalb qilinishi Starship loyihasining koʻlami qanchalik ulkan ekanligidan dalolat beradi. Mazkur minora oʻzining murakkab mexanizmlari tufayli muhandislar orasida "Mechazilla" nomini olgan.

Tarixiy maydonning yangi hayoti

Eʼtiborli jihati shundaki, qurilish ishlari tarixiy SLC-37 maydonchasida olib borilmoqda. Oʻtmishda ushbu hudud mashhur Apollo dasturi doirasida Saturn IB raketalarini, keyinchalik esa Delta IV tashuvchi raketalarini uchirish uchun xizmat qilgan. Endilikda esa ushbu maydon koinotni oʻzlashtirishning yangi davri — koʻp marta ishlatiladigan oʻta ogʻir raketalar markaziga aylanmoqda.

Shu bilan birga, Roberts Road ishlab chiqarish maydonchasiga start stoli (OLM) uchun yangi seksiyalar va yerusti infratuzilmasi uchun maxsus rezervuarlar yetkazib berish davom etmoqda. Bu SpaceX kompaniyasining nafaqat bitta minora, balki butun boshli texnologik majmuani qisqa muddatlarda bitirish niyatida ekanini koʻrsatadi.

Raqobat kuchaymoqda: Blue Origin ham ortda qolmayapti

Kosmik poygada Jeff Bezosning Blue Origin kompaniyasi ham faollik koʻrsatmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Vehicle Refurbishment Facility (VRF) binosining balandligi sezilarli darajada oshgan. Kuzatuvchilar binoda yirik texnologik oʻtish yoʻlagi yoki darvoza boʻlishi kutilayotgan ulkan teshik paydo boʻlganini qayd etishgan.

Shuningdek, LC-36 start majmuasida Blue Origin mavjud minoraning yana bir seksiyasini demontaj qildi. Har ikki kompaniya ham bir vaqtning oʻzida ogʻir kranlar yordamida ish olib borayotgani Kanaveral burnidagi kosmik infratuzilma poygasi yangi bosqichga chiqqanini anglatadi. Starship loyihasining muvaffaqiyati kelajakda Oyni oʻzlashtirish va Marsga parvozlarni amalga oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.

SpaceXStarshipMechazillaIlon MaskKosmik Texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intelektga yiliga 5 trillion dollar sarmoya kerak: SoftBank rahbari keskin bayonot berdiSunʼiy intelektga yiliga 5 trillion dollar sarmoya kerak: SoftBank rahbari keskin bayonot berdiBugun, 11:25AQSHda 15 ming dollarlik arzon elektromobil taqdim etildi: Chip Motors yangiligiAQSHda 15 ming dollarlik arzon elektromobil taqdim etildi: Chip Motors yangiligiBugun, 10:23Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB tergovi avtopilot aybsizligini isbotladiTesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB tergovi avtopilot aybsizligini isbotladiBugun, 09:51Lululemon neylonni qayta ishlash texnologiyasiga 30 million dollar sarmoya kiritdiLululemon neylonni qayta ishlash texnologiyasiga 30 million dollar sarmoya kiritdiBugun, 09:25Neft va gaz sanoatida inqilob: Applied Computing butun zavodni boshqaruvchi AI yaratdiNeft va gaz sanoatida inqilob: Applied Computing butun zavodni boshqaruvchi AI yaratdiBugun, 09:21System76 yangi Adder Pro noutbugini taqdim etdi: OLED ekran va RTX 5070 grafikasiSystem76 yangi Adder Pro noutbugini taqdim etdi: OLED ekran va RTX 5070 grafikasiBugun, 08:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi