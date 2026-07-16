AQSHda 15 ming dollarlik arzon elektromobil taqdim etildi: Chip Motors yangiligi

·41·Texno
AQSHda 15 ming dollarlik arzon elektromobil taqdim etildi: Chip Motors yangiligi

Amerika Qoʻshma Shtatlarining Chip Motors startapi kompakt elektromobillar bozorida inqilob qilish maqsadida oʻzining yangi Life Utility Vehicle (LUV) toifasidagi modelini namoyish etdi. Ushbu transport vositasi oddiy konstruksiyasi, keng koʻlamli personallashtirish imkoniyatlari va hamyonbop narxi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Shuningdek, u masofadan boshqarish xizmati kabi noodatiy texnologiyalarni ham oʻz ichiga olgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, elektromobilning bazaviy versiyasi 15 000 dollar etib belgilangan boʻlsa, olti kishilik kengaytirilgan varianti 18 000 dollardan sotuvga chiqadi. Ishlab chiqaruvchi ilk yetkazib berish ishlarini 2027-yilga rejalashtirgan. Hozirda xaridorlar 250 dollar miqdoridagi qaytariladigan depozit evaziga oldindan buyurtma berishlari mumkin.

Texnik imkoniyatlar va oʻziga xos dizayn

Chip Motors yangiligi LFP (litiy-temir-fosfat) akkumulyatori bilan jihozlangan boʻlib, u bir quvvatlanishda 160 kilometrgacha (100 mil) masofani bosib oʻtishga qodir. Avtomobilning maksimal tezligi soatiga 40 kilometr bilan cheklangan, bu esa uni asosan shahar ichidagi qisqa masofalar va dam olish maskanlari uchun qulay qiladi. Quvvatlash uchun NACS ulagichidan foydalaniladi va uni ham 110 V, ham 240 V kuchlanishli tarmoqlarga ulash imkoniyati mavjud.

Avtomobilning ichki qismi oʻta amaliy qilib ishlangan. Masalan, salonni shunchaki shlang yordamida suv bilan yuvish mumkin, bu esa uni tabiat qoʻynidagi sayohatlar uchun ideal tanlovga aylantiradi. Shuningdek, model vertikal markaziy displey, kameralar va yoʻl holatini nazorat qiluvchi radarlar bilan taʼminlangan.

Noodatiy opsiyalar: Televizor va masofadan boshqarish

Chip Motors oʻz mijozlariga kutilmagan qoʻshimcha imkoniyatlarni taklif etmoqda. Eng qiziqarli jihatlardan biri — oldingi yukxonaga oʻrnatilgan televizor va dinamiklardir. Bu funksiya pikniklar yoki ochiq havoda dam olish vaqtida koʻngilochar markaz vazifasini oʻtaydi. Onlayn-konfigurator orqali xaridorlar kuzov rangini, oʻrindiqlar turini, tom va eshiklar dizaynini oʻz didiga moslab tanlashlari mumkin.

Yana bir muhim yangilik — Chip Go xizmatidir. Bu tizim orqali zarurat tugʻilganda masofadagi operator avtomobil boshqaruvini oʻz zimmasiga olishi mumkin. Bu funksiya quyidagi holatlarda asqotadi:

  • Avtomobilni qiyin joylarga parkovka qilish;
  • Yuklarni manzilga yetkazib berish;
  • Haydovchi charchagan yoki boshqaruvda qiynalgan vaziyatlar.
Kompaniya kelajakda ushbu tizimni toʻlaqonli toʻrtinchi darajali avtopilot holatiga keltirishni maqsad qilgan. Oʻzbekiston sharoitida bunday ixcham va tejamkor transport vositalari, ayniqsa, turistik zonalar va yopiq hududlarda harakatlanish uchun katta qiziqish uygʻotishi mumkin.

ElektromobilChip MotorsTexnologiyaAQSHAvtopilot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intelektga yiliga 5 trillion dollar sarmoya kerak: SoftBank rahbari keskin bayonot berdiSunʼiy intelektga yiliga 5 trillion dollar sarmoya kerak: SoftBank rahbari keskin bayonot berdiBugun, 11:25SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng qudratli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng qudratli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaBugun, 10:55Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB tergovi avtopilot aybsizligini isbotladiTesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB tergovi avtopilot aybsizligini isbotladiBugun, 09:51Lululemon neylonni qayta ishlash texnologiyasiga 30 million dollar sarmoya kiritdiLululemon neylonni qayta ishlash texnologiyasiga 30 million dollar sarmoya kiritdiBugun, 09:25Neft va gaz sanoatida inqilob: Applied Computing butun zavodni boshqaruvchi AI yaratdiNeft va gaz sanoatida inqilob: Applied Computing butun zavodni boshqaruvchi AI yaratdiBugun, 09:21System76 yangi Adder Pro noutbugini taqdim etdi: OLED ekran va RTX 5070 grafikasiSystem76 yangi Adder Pro noutbugini taqdim etdi: OLED ekran va RTX 5070 grafikasiBugun, 08:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi