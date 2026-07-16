AQSHda 15 ming dollarlik arzon elektromobil taqdim etildi: Chip Motors yangiligi
Amerika Qoʻshma Shtatlarining Chip Motors startapi kompakt elektromobillar bozorida inqilob qilish maqsadida oʻzining yangi Life Utility Vehicle (LUV) toifasidagi modelini namoyish etdi. Ushbu transport vositasi oddiy konstruksiyasi, keng koʻlamli personallashtirish imkoniyatlari va hamyonbop narxi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Shuningdek, u masofadan boshqarish xizmati kabi noodatiy texnologiyalarni ham oʻz ichiga olgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, elektromobilning bazaviy versiyasi 15 000 dollar etib belgilangan boʻlsa, olti kishilik kengaytirilgan varianti 18 000 dollardan sotuvga chiqadi. Ishlab chiqaruvchi ilk yetkazib berish ishlarini 2027-yilga rejalashtirgan. Hozirda xaridorlar 250 dollar miqdoridagi qaytariladigan depozit evaziga oldindan buyurtma berishlari mumkin.
Texnik imkoniyatlar va oʻziga xos dizaynChip Motors yangiligi LFP (litiy-temir-fosfat) akkumulyatori bilan jihozlangan boʻlib, u bir quvvatlanishda 160 kilometrgacha (100 mil) masofani bosib oʻtishga qodir. Avtomobilning maksimal tezligi soatiga 40 kilometr bilan cheklangan, bu esa uni asosan shahar ichidagi qisqa masofalar va dam olish maskanlari uchun qulay qiladi. Quvvatlash uchun NACS ulagichidan foydalaniladi va uni ham 110 V, ham 240 V kuchlanishli tarmoqlarga ulash imkoniyati mavjud.
Avtomobilning ichki qismi oʻta amaliy qilib ishlangan. Masalan, salonni shunchaki shlang yordamida suv bilan yuvish mumkin, bu esa uni tabiat qoʻynidagi sayohatlar uchun ideal tanlovga aylantiradi. Shuningdek, model vertikal markaziy displey, kameralar va yoʻl holatini nazorat qiluvchi radarlar bilan taʼminlangan.
Noodatiy opsiyalar: Televizor va masofadan boshqarishChip Motors oʻz mijozlariga kutilmagan qoʻshimcha imkoniyatlarni taklif etmoqda. Eng qiziqarli jihatlardan biri — oldingi yukxonaga oʻrnatilgan televizor va dinamiklardir. Bu funksiya pikniklar yoki ochiq havoda dam olish vaqtida koʻngilochar markaz vazifasini oʻtaydi. Onlayn-konfigurator orqali xaridorlar kuzov rangini, oʻrindiqlar turini, tom va eshiklar dizaynini oʻz didiga moslab tanlashlari mumkin.
Yana bir muhim yangilik — Chip Go xizmatidir. Bu tizim orqali zarurat tugʻilganda masofadagi operator avtomobil boshqaruvini oʻz zimmasiga olishi mumkin. Bu funksiya quyidagi holatlarda asqotadi:
- Avtomobilni qiyin joylarga parkovka qilish;
- Yuklarni manzilga yetkazib berish;
- Haydovchi charchagan yoki boshqaruvda qiynalgan vaziyatlar.
…