Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB tergovi avtopilot aybsizligini isbotladi

·0·Texno
Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB tergovi avtopilot aybsizligini isbotladi

AQSH Milliy transport xavfsizligi kengashi (NTSB) Texas shtatining Keti shahrida yuz bergan va inson oʻlimiga sabab boʻlgan Tesla Model 3 avariyasi boʻyicha dastlabki tergov xulosalarini eʼlon qildi. Mazkur hodisa elektromobillarning oʻz-oʻzini boshqarish tizimlari xavfsizligi borasidagi bahslarni yana bir bor kun tartibiga chiqargan edi. Biroq olingan maʼlumotlar fojiaga texnika emas, balki inson omili sabab boʻlganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Voqea tafsilotlariga koʻra, 2026-yilning 19-iyun kuni sodir boʻlgan halokatda Tesla Model 3 avtomobili turar joy binosining gʻishtli devorini urib kirgan. Toʻqnashuv oqibatida uy ichida boʻlgan ayol kishi halok boʻlgan, 44 yoshli haydovchi esa yengil jarohatlar bilan qutulib qolgan. Dastlabki taxminlarda avtomobilning FSD (Full Self-Driving) tizimi nosozligi haqida soʻz borgan edi.

Telemertriya maʼlumotlari va haydovchi xatosi

ixbt.com nashrining NTSB hisobotiga tayanib xabar berishicha, avariya vaqtida Tesla bort kompyuteri barcha harakatlarni qayd etib borgan. Maʼlum boʻlishicha, toʻqnashuvdan bir necha soniya oldin avtomobilda FSD (Supervised) rejimi yoqilgan boʻlgan. Biroq aynan xavfli burilish nuqtasida haydovchi tezlanish pedalini (gazni) 100 foizga bosgan, bu esa tizimning avtomatik boshqaruv funksiyasini darhol bekor qilib, nazoratni insonga oʻtkazgan.

Elektron maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, avtomobil T-simon chorrahada burilishi kerak boʻlgan joyda soatiga 70 mil (taxminan 113 km/soat) tezlikda harakatlanishda davom etgan. Haydovchi yoʻldan chiqib ketib, hovli maydonini kesib oʻtgan va katta tezlikda uy devoriga borib urilgan. Bu holatda tizim emas, balki haydovchining notoʻgʻri aralashuvi halokatli oqibatlarga olib kelgan deb topildi.

Tergovchilar, shuningdek, voqea sodir boʻlgan vaqtdagi ob-havo sharoitlarini ham oʻrganib chiqishdi. Hisobotda qayd etilishicha, oʻsha kuni havo ochiq, koʻrinish darajasi juda yaxshi va yoʻl qoplamasi quruq boʻlgan. Yaʼni, datchiklar yoki kameralar ishlashiga xalaqit beruvchi tashqi tabiiy omillar mavjud boʻlmagan.

Xavfsizlik tizimlariga ishonch masalasi

Ushbu holat Tesla kompaniyasining koʻp yillik pozitsiyasini tasdiqlamoqda: FSD tizimi qanchalik mukammal boʻlmasin, u "nazorat ostidagi" yordamchi vosita hisoblanadi va haydovchi har qanday vaziyatda masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishga tayyor turishi shart. Oʻzbekiston yoʻllarida ham Tesla va boshqa aqlli elektromobillar soni ortib borayotgan bir paytda, bunday texnologiyalarga koʻr-koʻrona ishonmaslik muhim ahamiyatga ega.

Mazkur tergov natijalari avtopilot tizimlariga nisbatan bildirilayotgan ayblovlarni kamaytirishi kutilmoqda. Shunga qaramay, NTSB yakuniy xulosani barcha texnik ekspertizalar tugagandan soʻng taqdim etadi. Hozircha asosiy ayb tezlikni oshirgan va boshqaruvda xatoga yoʻl qoʻygan haydovchi zimmasida qolmoqda.

TeslaFSDNTSBTexnologiyaAvariya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lululemon neylonni qayta ishlash texnologiyasiga 30 million dollar sarmoya kiritdiLululemon neylonni qayta ishlash texnologiyasiga 30 million dollar sarmoya kiritdiBugun, 09:25Neft va gaz sanoatida inqilob: Applied Computing butun zavodni boshqaruvchi AI yaratdiNeft va gaz sanoatida inqilob: Applied Computing butun zavodni boshqaruvchi AI yaratdiBugun, 09:21System76 yangi Adder Pro noutbugini taqdim etdi: OLED ekran va RTX 5070 grafikasiSystem76 yangi Adder Pro noutbugini taqdim etdi: OLED ekran va RTX 5070 grafikasiBugun, 08:51Minisforum yangi UM870 Plus mini-kompyuterini taqdim etdi: Ryzen 7 va OCuLink interfeysiMinisforum yangi UM870 Plus mini-kompyuterini taqdim etdi: Ryzen 7 va OCuLink interfeysiBugun, 07:29Greylock yangi investitsiya fondini 1,5 milliard dollar bilan cheklashga qaror qildiGreylock yangi investitsiya fondini 1,5 milliard dollar bilan cheklashga qaror qildiBugun, 05:24Microsoft oʻz sotuvchilarini OpenAI va Anthropic mahsulotlarini tanqid qilishga oʻrgatmoqdaMicrosoft oʻz sotuvchilarini OpenAI va Anthropic mahsulotlarini tanqid qilishga oʻrgatmoqdaBugun, 04:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi