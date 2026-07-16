Tuxelning yarimfinalda yo‘l qo‘ygan asosiy taktik xatolari nimalardan iborat edi?
Tomas Tuxelning Argentinaga qarshi taktik rejasi 85-daqiqagacha ideal ishlayotgandek tuyulgan edi. Biroq o‘yinning so‘nggi qismida yo‘l qo‘yilgan bir qator jiddiy xatolar va o‘z vaqtida qilinmagan o‘zgarishlar Angliyaning final ostonasida qolib ketishiga sabab bo‘ldi.
Mutaxassislar va tahlilchilar Tuxelning mag‘lubiyatiga sabab bo‘lgan to‘rtta asosiy taktik xatoni qayd etishmoqda:
1.Haddan tashqari erta va chuqur himoyaga chekinish: 80-85-daqiqalar.
Angliya 1:0 hisobida oldinda borayotgan paytda Tuxel jamoani juda past blokka (chuqur himoyaga) qaytardi. Bu futbolda mashhur bo‘lgan «avtobus qo‘yish» taktikasi edi. Natijada Argentina yarim himoyasi Angliya jarima maydonchasi atrofida erkin harakat qila boshladi va bosimni maksimal darajaga ko‘tardi. Faol pressingdan butunlay voz kechilishi raqibga hujumlarni xotirjam tashkil etish imkonini berdi.
2.Harri Keyn va Jud Bellingemning pozitsion tutqunligi: O‘yin davomida.
Raqib ushbu ikki yulduzni yopib qo‘yishi kutilgan holat edi, biroq Tuxel bunga qarshi muqobil «B rejasi»ni taklif qila olmadi. Bellingem qattiq nazoratga olinganda, unga yordam beradigan erkin zonalar yaratilmadi. Keyn esa to‘psiz qolib ketgach, juda orqaga qaytishga majbur bo‘ldi va bu Angliyaning raqib jarima maydoni ichidagi asosiy xavfini yo‘qqa chiqardi.
3.Havodagi kurashlarni boy berish va himoyani qayta qurolmaslik: Ikkinchi bo‘lim.
Argentina ikkinchi bo‘limda balanddan uzatmalar (krosslar) orqali hujum qilishga o‘tdi. Tuxel esa markaziy himoyachilar — Stouns va Gehiga havodagi kurashlarda yordam beradigan taktik o‘zgarishni amalga oshirmadi. Natijada Lautaro Martines va Aleksis Mak Allister inglizlar jarima maydoni ichida ikkinchi qavatda katta ustunlikka ega bo‘lishdi.
4.Xatolarga sabab bo‘lgan kechikib qilingan o‘zgarishlar: So‘nggi daqiqalar.
Jamoa charchab, orqa chiziqqa qadalib qolgani 80-daqiqadayoq sezila boshlagan edi. Ammo Tuxel yarim himoyada kuchni yangilash yoki himoya chizig‘ini beshta himoyachiga o‘tkazish orqali havodagi xavfni kamaytirish qarorini juda kech qabul qildi. O‘yin tizgini butunlay boy berilgach qilingan harakatlar esa natija bermadi.
Xulosa: Tomas Tuxelning eng katta xatosi — o‘yin taqdirini himoyada chidab berish orqali hal qilmoqchi bo‘lganida. Argentina kabi yuqori individual mahoratga ega futbolchilari bor jamoaga o‘z jarima maydonchang atrofida bunchalik katta erkinlik berish halokatli yakunga olib kelishi muqarrar edi.
…