Tuxelning yarimfinalda yo‘l qo‘ygan asosiy taktik xatolari nimalardan iborat edi?

·40·Sport
Tuxelning yarimfinalda yo‘l qo‘ygan asosiy taktik xatolari nimalardan iborat edi?

Tomas Tuxelning Argentinaga qarshi taktik rejasi 85-daqiqagacha ideal ishlayotgandek tuyulgan edi. Biroq o‘yinning so‘nggi qismida yo‘l qo‘yilgan bir qator jiddiy xatolar va o‘z vaqtida qilinmagan o‘zgarishlar Angliyaning final ostonasida qolib ketishiga sabab bo‘ldi.

Mutaxassislar va tahlilchilar Tuxelning mag‘lubiyatiga sabab bo‘lgan to‘rtta asosiy taktik xatoni qayd etishmoqda:

1.Haddan tashqari erta va chuqur himoyaga chekinish: 80-85-daqiqalar.

Angliya 1:0 hisobida oldinda borayotgan paytda Tuxel jamoani juda past blokka (chuqur himoyaga) qaytardi. Bu futbolda mashhur bo‘lgan «avtobus qo‘yish» taktikasi edi. Natijada Argentina yarim himoyasi Angliya jarima maydonchasi atrofida erkin harakat qila boshladi va bosimni maksimal darajaga ko‘tardi. Faol pressingdan butunlay voz kechilishi raqibga hujumlarni xotirjam tashkil etish imkonini berdi.

2.Harri Keyn va Jud Bellingemning pozitsion tutqunligi: O‘yin davomida.

Raqib ushbu ikki yulduzni yopib qo‘yishi kutilgan holat edi, biroq Tuxel bunga qarshi muqobil «B rejasi»ni taklif qila olmadi. Bellingem qattiq nazoratga olinganda, unga yordam beradigan erkin zonalar yaratilmadi. Keyn esa to‘psiz qolib ketgach, juda orqaga qaytishga majbur bo‘ldi va bu Angliyaning raqib jarima maydoni ichidagi asosiy xavfini yo‘qqa chiqardi.

3.Havodagi kurashlarni boy berish va himoyani qayta qurolmaslik: Ikkinchi bo‘lim.

Argentina ikkinchi bo‘limda balanddan uzatmalar (krosslar) orqali hujum qilishga o‘tdi. Tuxel esa markaziy himoyachilar — Stouns va Gehiga havodagi kurashlarda yordam beradigan taktik o‘zgarishni amalga oshirmadi. Natijada Lautaro Martines va Aleksis Mak Allister inglizlar jarima maydoni ichida ikkinchi qavatda katta ustunlikka ega bo‘lishdi.

4.Xatolarga sabab bo‘lgan kechikib qilingan o‘zgarishlar: So‘nggi daqiqalar.

Jamoa charchab, orqa chiziqqa qadalib qolgani 80-daqiqadayoq sezila boshlagan edi. Ammo Tuxel yarim himoyada kuchni yangilash yoki himoya chizig‘ini beshta himoyachiga o‘tkazish orqali havodagi xavfni kamaytirish qarorini juda kech qabul qildi. O‘yin tizgini butunlay boy berilgach qilingan harakatlar esa natija bermadi.

Xulosa: Tomas Tuxelning eng katta xatosi — o‘yin taqdirini himoyada chidab berish orqali hal qilmoqchi bo‘lganida. Argentina kabi yuqori individual mahoratga ega futbolchilari bor jamoaga o‘z jarima maydonchang atrofida bunchalik katta erkinlik berish halokatli yakunga olib kelishi muqarrar edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Uch sher»ni kim qutqaradi? Angliya termasi bosh murabbiyligiga 5 ta nomzod«Uch sher»ni kim qutqaradi? Angliya termasi bosh murabbiyligiga 5 ta nomzodBugun, 10:41Messi tanqidlarga javob berdi: «Hech narsa o‘z-o‘zidan berib qo‘yilmaydi»Messi tanqidlarga javob berdi: «Hech narsa o‘z-o‘zidan berib qo‘yilmaydi»Bugun, 10:33Argentina finalga chiqish bo‘yicha Braziliyaga yetib oldi: tarixiy tenglik!Argentina finalga chiqish bo‘yicha Braziliyaga yetib oldi: tarixiy tenglik!Bugun, 10:27Lionel Skaloni tan oldi: bu Argentinaning eng yaxshi o‘yini ediLionel Skaloni tan oldi: bu Argentinaning eng yaxshi o‘yini ediBugun, 10:10Tuxel mag‘lubiyatdan keyin: «Hech narsadan afsuslanmayman»Tuxel mag‘lubiyatdan keyin: «Hech narsadan afsuslanmayman»Bugun, 10:06Keyn Messiga qarshi o‘yindan so‘ng nimaga iqror bo‘lganini ma’lum qildiKeyn Messiga qarshi o‘yindan so‘ng nimaga iqror bo‘lganini ma’lum qildiBugun, 09:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi