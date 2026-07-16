«Uch sher»ni kim qutqaradi? Angliya termasi bosh murabbiyligiga 5 ta nomzod
Angliya milliy jamoasining JCH-2026 yarimfinalidagi kutilmagan omadsizligidan so‘ng, mahalliy futbol mutaxassislari va jamoatchilik yangi bosh murabbiy nomzodini qizg‘in muhokama qilishni boshlab yuborishdi.
Tomas Tuxel boshchiligidagi inglizlar yarimfinalda Argentinaga qarshi kechgan bahsning 85-daqiqasigacha 1:0 hisobida oldinda bora turib, yakunda 1:2 hisobida imkoniyatni boy berishdi. Bu og‘riqli mag‘lubiyat jamoada jiddiy islohotlar davri boshlanganidan darak bermoqda.
Zamin.uz Angliya terma jamoasi boshqaruvi uchun da’vogarlik qilayotgan eng kuchli nomzodlar ro‘yxatini taqdim etadi.
Asosiy favoritlar uchligi va kutilayotgan o‘zgarishlar
Mahalliy tahlilchilar yangi murabbiylik uchun da’vogarlarning kuchli uchligini belgilab olishdi. Ro‘yxatning eng yuqori pog‘onasini band etgan Xosep Gvardiola uzoq yillar davomida APLda namoyish etgan taktik inqiloblari tufayli ingliz futboliga eng mos nomzod sifatida ko‘rilmoqda.
Undan tashqari, milliy jamoa tizimi bilan yaqindan tanish bo‘lgan va ingliz futboli havosini yaxshi biladigan mahalliy mutaxassislar ham kuchli uchlikdan joy olgan.
Angliya terma jamoasi bosh murabbiyligiga asosiy da’vogarlar:
Pep Gvardiola — «Manchester Siti» sobiq ustozi, taktik daho va jamoatchilikning bosh tanlovi.
Eddi Xau — ingliz futboli maktabining eng iqtidorli va zamonaviy vakillaridan biri.
Li Karsli — milliy jamoa tizimi va yoshlar bilan ishlashda katta tajribaga ega mutaxassis.
Maurisio Pochettino — APL grandlaridagi faoliyati orqali ingliz yulduzlarining xarakterini yaxshi tushunadigan murabbiy.
Frenk Lempard — milliy terma jamoaning sobiq afsonasi va ingliz futboli timsoli.
Vaziyat tahlili: Argentina bilan bahsning so‘nggi daqiqalarida yo‘l qo‘yilgan taktik xatolar va orqa chiziqqa haddan tashqari chekinish Tomas Tuxelning kelajagini so‘roq ostida qoldirdi. Ingliz futboli rasmiylari endilikda jamoani nafaqat natija keltiradigan, balki yulduzlarni birlashtira oladigan Gvardiola kabi kuchli strategga topshirish istagida.
…