«Uch sher»ni kim qutqaradi? Angliya termasi bosh murabbiyligiga 5 ta nomzod

·50·Sport
«Uch sher»ni kim qutqaradi? Angliya termasi bosh murabbiyligiga 5 ta nomzod

Angliya milliy jamoasining JCH-2026 yarimfinalidagi kutilmagan omadsizligidan so‘ng, mahalliy futbol mutaxassislari va jamoatchilik yangi bosh murabbiy nomzodini qizg‘in muhokama qilishni boshlab yuborishdi.

Tomas Tuxel boshchiligidagi inglizlar yarimfinalda Argentinaga qarshi kechgan bahsning 85-daqiqasigacha 1:0 hisobida oldinda bora turib, yakunda 1:2 hisobida imkoniyatni boy berishdi. Bu og‘riqli mag‘lubiyat jamoada jiddiy islohotlar davri boshlanganidan darak bermoqda.

Zamin.uz Angliya terma jamoasi boshqaruvi uchun da’vogarlik qilayotgan eng kuchli nomzodlar ro‘yxatini taqdim etadi.

Asosiy favoritlar uchligi va kutilayotgan o‘zgarishlar

Mahalliy tahlilchilar yangi murabbiylik uchun da’vogarlarning kuchli uchligini belgilab olishdi. Ro‘yxatning eng yuqori pog‘onasini band etgan Xosep Gvardiola uzoq yillar davomida APLda namoyish etgan taktik inqiloblari tufayli ingliz futboliga eng mos nomzod sifatida ko‘rilmoqda.

Undan tashqari, milliy jamoa tizimi bilan yaqindan tanish bo‘lgan va ingliz futboli havosini yaxshi biladigan mahalliy mutaxassislar ham kuchli uchlikdan joy olgan.

Angliya terma jamoasi bosh murabbiyligiga asosiy da’vogarlar:

  1. Pep Gvardiola — «Manchester Siti» sobiq ustozi, taktik daho va jamoatchilikning bosh tanlovi.

  2. Eddi Xau — ingliz futboli maktabining eng iqtidorli va zamonaviy vakillaridan biri.

  3. Li Karsli — milliy jamoa tizimi va yoshlar bilan ishlashda katta tajribaga ega mutaxassis.

  4. Maurisio Pochettino — APL grandlaridagi faoliyati orqali ingliz yulduzlarining xarakterini yaxshi tushunadigan murabbiy.

  5. Frenk Lempard — milliy terma jamoaning sobiq afsonasi va ingliz futboli timsoli.

Vaziyat tahlili: Argentina bilan bahsning so‘nggi daqiqalarida yo‘l qo‘yilgan taktik xatolar va orqa chiziqqa haddan tashqari chekinish Tomas Tuxelning kelajagini so‘roq ostida qoldirdi. Ingliz futboli rasmiylari endilikda jamoani nafaqat natija keltiradigan, balki yulduzlarni birlashtira oladigan Gvardiola kabi kuchli strategga topshirish istagida.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tuxelning yarimfinalda yo‘l qo‘ygan asosiy taktik xatolari nimalardan iborat edi?Tuxelning yarimfinalda yo‘l qo‘ygan asosiy taktik xatolari nimalardan iborat edi?Bugun, 10:47Messi tanqidlarga javob berdi: «Hech narsa o‘z-o‘zidan berib qo‘yilmaydi»Messi tanqidlarga javob berdi: «Hech narsa o‘z-o‘zidan berib qo‘yilmaydi»Bugun, 10:33Argentina finalga chiqish bo‘yicha Braziliyaga yetib oldi: tarixiy tenglik!Argentina finalga chiqish bo‘yicha Braziliyaga yetib oldi: tarixiy tenglik!Bugun, 10:27Lionel Skaloni tan oldi: bu Argentinaning eng yaxshi o‘yini ediLionel Skaloni tan oldi: bu Argentinaning eng yaxshi o‘yini ediBugun, 10:10Tuxel mag‘lubiyatdan keyin: «Hech narsadan afsuslanmayman»Tuxel mag‘lubiyatdan keyin: «Hech narsadan afsuslanmayman»Bugun, 10:06Keyn Messiga qarshi o‘yindan so‘ng nimaga iqror bo‘lganini ma’lum qildiKeyn Messiga qarshi o‘yindan so‘ng nimaga iqror bo‘lganini ma’lum qildiBugun, 09:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi