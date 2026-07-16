Toshkent viloyatida soliq xodimi pora bilan bog‘liq holatda fosh etildi

·46·Jamiyat
Toshkent viloyatida soliq xodimi pora bilan bog‘liq holatda fosh etildi

Toshkent viloyatining Zangiota tumanida soliq inspeksiyasi xodimi bilan bog‘liq korrupsiya holati fosh etildi. DXX hamda Bosh prokuratura huzuridagi Departament xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirda bosh inspektorning vositachisi pul olayotgan vaqtda ushlangan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, holat «Chinni bozor»da faoliyat yurituvchi yakka tartibdagi tadbirkor bilan bog‘liq. Tekshiruv davomida tadbirkor to‘lovlarni mobil ilovalar orqali shaxsiy bank kartasiga qabul qilib kelgani, tushum esa hisob raqamiga kiritilmagani aniqlangan.

Shundan so‘ng soliq inspektori tadbirkorga 160 mln so‘m jarima qo‘llanishi mumkinligini aytgan. U ushbu masalani yashirish va jarima rasmiylashtirmaslik evaziga 1000 dollar talab qilgani bildirilmoqda.

Tezkor tadbir vaqtida inspektorning vositachisi pulni qabul qilib olayotganida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.

ZangiotaToshkentDavlat xavfsizlik xizmati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tungi reklama qo‘ng‘iroqlariga taqiq qo‘yiladiTungi reklama qo‘ng‘iroqlariga taqiq qo‘yiladiKecha, 22:06Bentley orzusi 250 ming dollarga tushdiBentley orzusi 250 ming dollarga tushdiKecha, 16:48662 ta kiberjinoyat fosh etildi: 4 mlrd so‘m qaytarildi662 ta kiberjinoyat fosh etildi: 4 mlrd so‘m qaytarildiKecha, 16:07Bir kosa suv hayot saqlaydi: Toshkentda mehr chaqiruviBir kosa suv hayot saqlaydi: Toshkentda mehr chaqiruviKecha, 15:59BMWda YPX xodimini urgan o‘smirning sudi nega yopiq o‘tmoqda?BMWda YPX xodimini urgan o‘smirning sudi nega yopiq o‘tmoqda?Kecha, 15:15Namanganda cho‘milgan 27 yoshli yigit cho‘kib ketdiNamanganda cho‘milgan 27 yoshli yigit cho‘kib ketdiKecha, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda