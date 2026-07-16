Argentina finalga chiqish bo‘yicha Braziliyaga yetib oldi: tarixiy tenglik!

·51·Sport
Argentina finalga chiqish bo‘yicha Braziliyaga yetib oldi: tarixiy tenglik!

Argentina JCH-2026 yarimfinalida Angliyani so‘nggi daqiqalarda mag‘lub etib, mamlakat futbol tarixida yangi sahifa ochdi. Lionel Skaloni jamoasi mundial finallariga chiqish soni bo‘yicha besh karra jahon chempioni Braziliyaga yetib oldi.

So‘nggi daqiqalarda qo‘lga kiritilgan final

Angliya uchrashuvning 55-daqiqasida Entoni Gordonning goli orqali hisobda oldinga chiqdi. Biroq Argentina taslim bo‘lmadi: Enso Fernandes 85-daqiqada muvozanatni tikladi, zaxiradan tushgan Lautaro Martines esa 90+2-daqiqada g‘alaba golini kiritdi. Har ikki golga Lionel Messi uzatma berdi.

Shu tariqa, amaldagi jahon chempionlari ketma-ket ikkinchi marta hal qiluvchi o‘yinga yo‘l oldi. Endi Argentina finalda Fransiyani 2:0 hisobida yenggan Ispaniya bilan uchrashadi.

Argentina tarixidagi yettinchi final

2026 yilgi natija Argentina uchun jahon chempionatlaridagi yettinchi final bo‘ldi. Jamoa ilk bor 1930 yilda hal qiluvchi o‘yinga chiqqan, keyinchalik yana olti marta chempionlik bahsida ishtirok etgan.

Yil

Argentinaning natijasi

1930

finalchi

1978

chempion

1986

chempion

1990

finalchi

2014

finalchi

2022

chempion

2026

Ispaniyaga qarshi final

Argentina 1978, 1986 va 2022 yillarda bosh sovrinni qo‘lga kiritgan. FIFA ma’lumotlarida ham mamlakat uch karra jahon chempioni sifatida qayd etilgan.

Braziliya bilan hisob tenglashdi

Braziliya ham jahon chempionatining hal qiluvchi bosqichiga yetti marta yetib kelgan. Janubiy Amerika giganti 1950, 1958, 1962, 1970, 1994, 1998 va 2002 yillarda chempionlik uchun kurashgan.

Braziliya ushbu urinishlarning beshtasini g‘alaba bilan yakunlab, hozirgacha jahon chempionligi soni bo‘yicha rekordchi bo‘lib turibdi. Uning chempionliklari 1958, 1962, 1970, 1994 va 2002 yillarga to‘g‘ri keladi.

Terma jamoa

Finallar

Chempionliklar

Germaniya

8

4

Argentina

7

3

Braziliya

7

5

Faqat Germaniya oldinda

Jahon chempionati finallariga chiqish bo‘yicha mutlaq rekord Germaniyaga tegishli. Germaniya va G‘arbiy Germaniya natijalari birgalikda hisoblanganda, nemislar sakkiz marta hal qiluvchi bahsda qatnashgan va to‘rt marta chempion bo‘lgan. FIFA ham Germaniyani to‘rt karra jahon chempioni sifatida qayd etadi.

Demak, Argentina Ispaniyaga qarshi finalga chiqish orqali nafaqat yana bir chempionlik imkoniyatiga ega bo‘ldi, balki tarixiy reytingda Braziliya bilan tenglashib, Germaniyaga bir qadam yaqinlashdi.

Ispaniyaga qarshi tarixiy imkoniyat

Argentina finalda g‘alaba qozonsa, mamlakat tarixida to‘rtinchi marta jahon chempioni bo‘ladi. Shuningdek, jamoa 1958 va 1962 yillarda ketma-ket chempion bo‘lgan Braziliyadan keyin unvonini himoya qilgan ilk terma jamoaga aylanishi mumkin.

Ispaniya esa 2010 yildan keyin ikkinchi chempionligini qo‘lga kiritishga harakat qiladi. Finalda Lionel Messi yetakchiligidagi tajribali Argentina va Lamin Yamal boshchiligidagi yangi avlod Ispaniyasi yuzma-yuz keladi.

Endi rekord emas, kubok muhim

Argentina Angliyaga qarshi og‘ir o‘yinda xarakter ko‘rsatib, tarixidagi yettinchi finalga chiqdi. Ammo Skaloni jamoasi uchun Braziliyaga yetib olishning o‘zi yetarli bo‘lmaydi.

Endi asosiy maqsad — Ispaniyani mag‘lub etish, ketma-ket ikkinchi chempionlikni qo‘lga kiritish va mundial tarixidagi o‘rnini yanada mustahkamlash.

Sizningcha, Argentina Ispaniyani ham yengib, to‘rtinchi bor jahon chempioni bo‘la oladimi?

ArgentinaBraziliyaLionel MessiAngliyaFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tuxelning yarimfinalda yo‘l qo‘ygan asosiy taktik xatolari nimalardan iborat edi?Tuxelning yarimfinalda yo‘l qo‘ygan asosiy taktik xatolari nimalardan iborat edi?Bugun, 10:47«Uch sher»ni kim qutqaradi? Angliya termasi bosh murabbiyligiga 5 ta nomzod«Uch sher»ni kim qutqaradi? Angliya termasi bosh murabbiyligiga 5 ta nomzodBugun, 10:41Messi tanqidlarga javob berdi: «Hech narsa o‘z-o‘zidan berib qo‘yilmaydi»Messi tanqidlarga javob berdi: «Hech narsa o‘z-o‘zidan berib qo‘yilmaydi»Bugun, 10:33Lionel Skaloni tan oldi: bu Argentinaning eng yaxshi o‘yini ediLionel Skaloni tan oldi: bu Argentinaning eng yaxshi o‘yini ediBugun, 10:10Tuxel mag‘lubiyatdan keyin: «Hech narsadan afsuslanmayman»Tuxel mag‘lubiyatdan keyin: «Hech narsadan afsuslanmayman»Bugun, 10:06Keyn Messiga qarshi o‘yindan so‘ng nimaga iqror bo‘lganini ma’lum qildiKeyn Messiga qarshi o‘yindan so‘ng nimaga iqror bo‘lganini ma’lum qildiBugun, 09:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi