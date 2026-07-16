Argentina finalga chiqish bo‘yicha Braziliyaga yetib oldi: tarixiy tenglik!
Argentina JCH-2026 yarimfinalida Angliyani so‘nggi daqiqalarda mag‘lub etib, mamlakat futbol tarixida yangi sahifa ochdi. Lionel Skaloni jamoasi mundial finallariga chiqish soni bo‘yicha besh karra jahon chempioni Braziliyaga yetib oldi.
So‘nggi daqiqalarda qo‘lga kiritilgan final
Angliya uchrashuvning 55-daqiqasida Entoni Gordonning goli orqali hisobda oldinga chiqdi. Biroq Argentina taslim bo‘lmadi: Enso Fernandes 85-daqiqada muvozanatni tikladi, zaxiradan tushgan Lautaro Martines esa 90+2-daqiqada g‘alaba golini kiritdi. Har ikki golga Lionel Messi uzatma berdi.
Shu tariqa, amaldagi jahon chempionlari ketma-ket ikkinchi marta hal qiluvchi o‘yinga yo‘l oldi. Endi Argentina finalda Fransiyani 2:0 hisobida yenggan Ispaniya bilan uchrashadi.
Argentina tarixidagi yettinchi final
2026 yilgi natija Argentina uchun jahon chempionatlaridagi yettinchi final bo‘ldi. Jamoa ilk bor 1930 yilda hal qiluvchi o‘yinga chiqqan, keyinchalik yana olti marta chempionlik bahsida ishtirok etgan.
Yil
Argentinaning natijasi
1930
finalchi
1978
chempion
1986
chempion
1990
finalchi
2014
finalchi
2022
chempion
2026
Ispaniyaga qarshi final
Argentina 1978, 1986 va 2022 yillarda bosh sovrinni qo‘lga kiritgan. FIFA ma’lumotlarida ham mamlakat uch karra jahon chempioni sifatida qayd etilgan.
Braziliya bilan hisob tenglashdi
Braziliya ham jahon chempionatining hal qiluvchi bosqichiga yetti marta yetib kelgan. Janubiy Amerika giganti 1950, 1958, 1962, 1970, 1994, 1998 va 2002 yillarda chempionlik uchun kurashgan.
Braziliya ushbu urinishlarning beshtasini g‘alaba bilan yakunlab, hozirgacha jahon chempionligi soni bo‘yicha rekordchi bo‘lib turibdi. Uning chempionliklari 1958, 1962, 1970, 1994 va 2002 yillarga to‘g‘ri keladi.
Terma jamoa
Finallar
Chempionliklar
Germaniya
8
4
Argentina
7
3
Braziliya
7
5
Faqat Germaniya oldinda
Jahon chempionati finallariga chiqish bo‘yicha mutlaq rekord Germaniyaga tegishli. Germaniya va G‘arbiy Germaniya natijalari birgalikda hisoblanganda, nemislar sakkiz marta hal qiluvchi bahsda qatnashgan va to‘rt marta chempion bo‘lgan. FIFA ham Germaniyani to‘rt karra jahon chempioni sifatida qayd etadi.
Demak, Argentina Ispaniyaga qarshi finalga chiqish orqali nafaqat yana bir chempionlik imkoniyatiga ega bo‘ldi, balki tarixiy reytingda Braziliya bilan tenglashib, Germaniyaga bir qadam yaqinlashdi.
Ispaniyaga qarshi tarixiy imkoniyat
Argentina finalda g‘alaba qozonsa, mamlakat tarixida to‘rtinchi marta jahon chempioni bo‘ladi. Shuningdek, jamoa 1958 va 1962 yillarda ketma-ket chempion bo‘lgan Braziliyadan keyin unvonini himoya qilgan ilk terma jamoaga aylanishi mumkin.
Ispaniya esa 2010 yildan keyin ikkinchi chempionligini qo‘lga kiritishga harakat qiladi. Finalda Lionel Messi yetakchiligidagi tajribali Argentina va Lamin Yamal boshchiligidagi yangi avlod Ispaniyasi yuzma-yuz keladi.
Endi rekord emas, kubok muhim
Argentina Angliyaga qarshi og‘ir o‘yinda xarakter ko‘rsatib, tarixidagi yettinchi finalga chiqdi. Ammo Skaloni jamoasi uchun Braziliyaga yetib olishning o‘zi yetarli bo‘lmaydi.
Endi asosiy maqsad — Ispaniyani mag‘lub etish, ketma-ket ikkinchi chempionlikni qo‘lga kiritish va mundial tarixidagi o‘rnini yanada mustahkamlash.
Sizningcha, Argentina Ispaniyani ham yengib, to‘rtinchi bor jahon chempioni bo‘la oladimi?
…