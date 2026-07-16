Keyn Messiga qarshi o‘yindan so‘ng nimaga iqror bo‘lganini ma’lum qildi
Angliya terma jamoasi JCH-2026 finaliga chiqishga juda yaqin keldi, ammo Argentina o‘yin oxirida vaziyatni butunlay o‘zgartirdi. Mag‘lubiyatdan so‘ng Harri Keyn 39 yoshli Lionel Messining maydondagi ta’sirini alohida e’tirof etdi.
Angliyaning orzusi oxirgi daqiqalarda sindi
Tomas Tuxel jamoasi yarimfinalda Entoni Gordonning 55-daqiqadagi golidan keyin hisobda oldinga chiqdi. Biroq Angliya ustunlikni saqlab qolish uchun himoyaga ko‘proq e’tibor qarata boshladi va uchrashuv oxirida Argentina bosimiga dosh bera olmadi.
Enso Fernandes 85-daqiqada hisobni tenglashtirdi. Qo‘shib berilgan vaqtda esa Lionel Messining uzatmasidan keyin Lautaro Martines g‘alaba golini kiritdi.
Voqea
Daqiqa
Angliyaning birinchi goli
55
Enso Fernandesning javob goli
85
Lautaro Martinesning g‘alaba goli
90+2
Yakuniy natija
Argentina — 2:1
Keyn Messini tarixdagi eng kuchli futbolchi deb atadi
Uchrashuvdan keyin Keyn Messining 39 yoshida ham hal qiluvchi o‘yinlarda shunday darajada harakat qilayotganiga hayrat bildirdi.
«Messining 39 yoshida qilib yurgan ishlarini ko‘rib, bu jahon chempionati men uchun oxirgisi bo‘ladimi-yo‘qmi, deb o‘ylab ham o‘tirmayman. Messi — tarixdagi eng kuchli futbolchi».
Angliya sardorining aytishicha, jamoa argentinalik yulduzni zararsizlantirish uchun barcha chorani ko‘rgan. Ammo Messi to‘pni qabul qilgan har bir vaziyatda o‘yinga yangi kuch bilan qaytgandek ko‘ringan.
«Biz uni to‘xtatish uchun qo‘limizdan kelgan barcha ishni qildik, lekin u to‘pni olgan sari yana bir bor jonlangandek bo‘lardi», — dedi Keyn.
Messi gol urmadi, ammo natijani hal qildi
Yarimfinalda Messi raqib darvozasini ishg‘ol qilmadi. Shunga qaramay, uchrashuvning hal qiluvchi lahzasida yana uning mahorati ko‘rindi.
Argentina sardori Lautaro Martinesning g‘alaba goliga aniq uzatma berdi. AP ma’lumotiga ko‘ra, Messi turnirda sakkizta gol va to‘rtta assist bilan Argentina hujumining asosiy figurasi bo‘lib turibdi.
Bu o‘yin yana bir haqiqatni ko‘rsatdi: Messining ta’sirini faqat urilgan gollar bilan o‘lchab bo‘lmaydi. Uning to‘p bilan bir harakati, maydonni ko‘rishi yoki kutilmagan uzatmasi butun uchrashuv taqdirini o‘zgartirishi mumkin.
Keyn uchun bu so‘nggi mundial bo‘ladimi?
Mag‘lubiyatdan keyin Angliya sardorining terma jamoadagi kelajagi haqida ham savollar paydo bo‘ldi. Biroq Keyn hozircha Jahon chempionatlaridagi faoliyatiga nuqta qo‘yish haqida o‘ylamayotganini bildirdi.
U Messining 39 yoshidagi o‘yinini misol qilib, futbolda yoshning o‘zi hal qiluvchi mezon emasligiga ishora qildi. Angliya hujumchisi ushbu turnirda oltita gol urdi va eng yaxshi to‘purarlar qatorida qolmoqda.
Futbolchi
Gollar
8
8
Harri Keyn
6
Angliyaga bronza, Argentinaga final qoldi
Angliya endi uchinchi o‘rin uchun Fransiyaga qarshi maydonga tushadi. Argentina esa finalda Ispaniya bilan jahon chempionligi uchun kurashadi.
Keyn va Angliya uchun Atlantadagi kecha og‘ir saboq bo‘ldi. Jamoa finalga bir necha daqiqa qolganda edi, ammo Messi yana bir marta katta sahnada hal qiluvchi so‘zini aytdi.
Sizningcha, 39 yoshli Messi Ispaniyaga qarshi finalda ham Argentinani chempionlikka olib chiqa oladimi?
…