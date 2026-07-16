Keyn Messiga qarshi o‘yindan so‘ng nimaga iqror bo‘lganini ma’lum qildi

·30·Sport
Keyn Messiga qarshi o‘yindan so‘ng nimaga iqror bo‘lganini ma’lum qildi

Angliya terma jamoasi JCH-2026 finaliga chiqishga juda yaqin keldi, ammo Argentina o‘yin oxirida vaziyatni butunlay o‘zgartirdi. Mag‘lubiyatdan so‘ng Harri Keyn 39 yoshli Lionel Messining maydondagi ta’sirini alohida e’tirof etdi.

Angliyaning orzusi oxirgi daqiqalarda sindi

Tomas Tuxel jamoasi yarimfinalda Entoni Gordonning 55-daqiqadagi golidan keyin hisobda oldinga chiqdi. Biroq Angliya ustunlikni saqlab qolish uchun himoyaga ko‘proq e’tibor qarata boshladi va uchrashuv oxirida Argentina bosimiga dosh bera olmadi.

Enso Fernandes 85-daqiqada hisobni tenglashtirdi. Qo‘shib berilgan vaqtda esa Lionel Messining uzatmasidan keyin Lautaro Martines g‘alaba golini kiritdi.

Voqea

Daqiqa

Angliyaning birinchi goli

55

Enso Fernandesning javob goli

85

Lautaro Martinesning g‘alaba goli

90+2

Yakuniy natija

Argentina — 2:1

Keyn Messini tarixdagi eng kuchli futbolchi deb atadi

Uchrashuvdan keyin Keyn Messining 39 yoshida ham hal qiluvchi o‘yinlarda shunday darajada harakat qilayotganiga hayrat bildirdi.

«Messining 39 yoshida qilib yurgan ishlarini ko‘rib, bu jahon chempionati men uchun oxirgisi bo‘ladimi-yo‘qmi, deb o‘ylab ham o‘tirmayman. Messi — tarixdagi eng kuchli futbolchi».

Angliya sardorining aytishicha, jamoa argentinalik yulduzni zararsizlantirish uchun barcha chorani ko‘rgan. Ammo Messi to‘pni qabul qilgan har bir vaziyatda o‘yinga yangi kuch bilan qaytgandek ko‘ringan.

«Biz uni to‘xtatish uchun qo‘limizdan kelgan barcha ishni qildik, lekin u to‘pni olgan sari yana bir bor jonlangandek bo‘lardi», — dedi Keyn.

Messi gol urmadi, ammo natijani hal qildi

Yarimfinalda Messi raqib darvozasini ishg‘ol qilmadi. Shunga qaramay, uchrashuvning hal qiluvchi lahzasida yana uning mahorati ko‘rindi.

Argentina sardori Lautaro Martinesning g‘alaba goliga aniq uzatma berdi. AP ma’lumotiga ko‘ra, Messi turnirda sakkizta gol va to‘rtta assist bilan Argentina hujumining asosiy figurasi bo‘lib turibdi.

Bu o‘yin yana bir haqiqatni ko‘rsatdi: Messining ta’sirini faqat urilgan gollar bilan o‘lchab bo‘lmaydi. Uning to‘p bilan bir harakati, maydonni ko‘rishi yoki kutilmagan uzatmasi butun uchrashuv taqdirini o‘zgartirishi mumkin.

Keyn uchun bu so‘nggi mundial bo‘ladimi?

Mag‘lubiyatdan keyin Angliya sardorining terma jamoadagi kelajagi haqida ham savollar paydo bo‘ldi. Biroq Keyn hozircha Jahon chempionatlaridagi faoliyatiga nuqta qo‘yish haqida o‘ylamayotganini bildirdi.

U Messining 39 yoshidagi o‘yinini misol qilib, futbolda yoshning o‘zi hal qiluvchi mezon emasligiga ishora qildi. Angliya hujumchisi ushbu turnirda oltita gol urdi va eng yaxshi to‘purarlar qatorida qolmoqda.

Futbolchi

Gollar

Lionel Messi

8

Kilian Mbappe

8

Harri Keyn

6

Angliyaga bronza, Argentinaga final qoldi

Angliya endi uchinchi o‘rin uchun Fransiyaga qarshi maydonga tushadi. Argentina esa finalda Ispaniya bilan jahon chempionligi uchun kurashadi.

Keyn va Angliya uchun Atlantadagi kecha og‘ir saboq bo‘ldi. Jamoa finalga bir necha daqiqa qolganda edi, ammo Messi yana bir marta katta sahnada hal qiluvchi so‘zini aytdi.

Sizningcha, 39 yoshli Messi Ispaniyaga qarshi finalda ham Argentinani chempionlikka olib chiqa oladimi?

Harry KaneLionel MessiArgentinaEnglandLautaro Martinez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Skaloni tan oldi: bu Argentinaning eng yaxshi o‘yini ediLionel Skaloni tan oldi: bu Argentinaning eng yaxshi o‘yini ediBugun, 10:10Tuxel mag‘lubiyatdan keyin: «Hech narsadan afsuslanmayman»Tuxel mag‘lubiyatdan keyin: «Hech narsadan afsuslanmayman»Bugun, 10:06Messi 33-o‘yinda: u mundial rekordlarini "qalashtirib" tashladiMessi 33-o‘yinda: u mundial rekordlarini "qalashtirib" tashladiBugun, 09:44Messi Angliya mag‘lub etilgan "kambek"dan so‘ng nimalar dedi?Messi Angliya mag‘lub etilgan "kambek"dan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 09:38Angliyaning Argentinaga yutqazishiga sababchi bo‘lgan "antiqahramonlar"...Angliyaning Argentinaga yutqazishiga sababchi bo‘lgan "antiqahramonlar"...Bugun, 09:31Angliya va Argentina uchrashuvining eng yaxshisi aniqlandiAngliya va Argentina uchrashuvining eng yaxshisi aniqlandiBugun, 03:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi