Messi tanqidlarga javob berdi: «Hech narsa o‘z-o‘zidan berib qo‘yilmaydi»

·68·Sport
Messi tanqidlarga javob berdi: «Hech narsa o‘z-o‘zidan berib qo‘yilmaydi»

Argentina JCH-2026 yarimfinalida Angliyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, ketma-ket ikkinchi bor finalga chiqdi. Lionel Messi g‘alabadan keyin FIFA jamoaga yordam berayotgani haqidagi da’volarga javob berib, barcha natijalar maydondagi xarakter va mehnat evaziga qo‘lga kiritilayotganini ta’kidladi.

«Biz erishgan natija aqlbovar qilmaydi»

Messi so‘nggi yillarda Argentina bosib o‘tgan yo‘lni alohida e’tirof etdi. Uning fikricha, ketma-ket yirik finallarga chiqishni tasodif yoki tashqi yordam bilan izohlab bo‘lmaydi.

«Jamoamiz qilayotgan ish — aqlbovar qilmas narsa. Beshta final. Biz o‘tgan jahon chempionatida g‘olib bo‘ldik, to‘rt yil davomida eng kuchli jamoa bo‘lib keldik va yana finalda turibmiz».

Argentina amaldagi jahon chempioni sifatida 2026 yilgi turnirda o‘tkazgan yettita uchrashuvining barchasida g‘alaba qozondi. Jamoa finalda Ispaniya bilan to‘qnashadi.

FIFA yordami haqidagi da’volarga keskin javob

Turnir davomida Argentina foydasiga qabul qilingan ayrim hakamlik qarorlari ijtimoiy tarmoqlarda bahslarga sabab bo‘ldi. Ayniqsa, Misr va Shveysariyaga qarshi pley-off uchrashuvlaridan keyin jamoaga ataylab yordam berilayotgani haqida isbotlanmagan da’volar tarqaldi. Reuters ushbu bahslarni yoritgan, biroq Argentinaga tizimli ravishda yordam ko‘rsatilganini tasdiqlovchi dalil keltirilmagan.

Messi esa bu gaplarga jamoaning natijalari bilan javob berdi.

«Kim nima demasin, kimni qanchalik ranjitmasin, biz barchasiga xarakterimiz va o‘yinimiz hisobiga erishyapmiz. Maydonda hech narsa o‘z-o‘zidan berib qo‘yilmaydi».

Uning so‘zlariga ko‘ra, Argentina har bir bosqichda qiyinchiliklarni yengib o‘tdi va final yo‘llanmasini raqiblariga qarshi kurash orqali qo‘lga kiritdi.

Angliyaga qarshi yana Messi hal qildi

Angliya yarimfinalning 55-daqiqasida hisobni ochib, finalga juda yaqin kelgandi. Biroq Argentina so‘nggi daqiqalarda katta bosim o‘tkazib, uchrashuv ssenariysini o‘zgartirdi.

85-daqiqada Messining uzatmasidan keyin Enso Fernandes hisobni tenglashtirdi. 90+2-daqiqada esa argentinalik sardorning navbatdagi pasidan Lautaro Martines g‘alaba golini kiritdi.

Voqea

Daqiqa

Angliyaning goli

55

Enso Fernandesning goli

85

Lautaro Martinesning goli

90+2

Yakuniy hisob

Argentina — 2:1

39 yoshli Messi gol urmagan bo‘lsa-da, ikki hal qiluvchi uzatma bilan kambekning asosiy ishtirokchisiga aylandi. Uning jahon chempionatlaridagi assistlari soni rekord darajadagi 12 taga yetdi.

Argentina nega doim oxirigacha kurashadi?

Skaloni jamoasi ushbu mundialda bir necha bor so‘nggi daqiqalarda natijani o‘zgartirdi. Angliyaga qarshi kiritilgan gollar Argentinaning turnirda 79-daqiqadan keyin urgan to‘plari sonini 11 taga yetkazdi.

Bu raqam jamoaning asosiy kuchini ko‘rsatadi: Argentina hatto o‘yin rejasi ishlamayotganida ham taslim bo‘lmaydi. Tajriba, zaxiradagi futbolchilarning ta’siri va Messining bir lahzada vaziyatni o‘zgartirish qobiliyati amaldagi chempionni yana finalga olib chiqdi.

Endi oldinda Ispaniya bor

19 iyul kuni Argentina jahon chempionligi uchun Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Ispaniya Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etib finalga chiqqan va turnirda hozirgacha atigi bitta gol o‘tkazgan. Argentina esa 19 ta gol bilan musobaqaning eng sermahsul jamoasi bo‘lib turibdi.

Agar Argentina g‘alaba qozonsa, 1958 va 1962 yillardagi Braziliyadan keyin jahon chempionligini ketma-ket qo‘lga kiritgan ilk terma jamoaga aylanadi. Messi uchun esa bu mundialdagi ikkinchi, Argentina tarixidagi to‘rtinchi chempionlik bo‘lishi mumkin.

So‘nggi javob finalda beriladi

Messi tanqidlarga uzoq izoh yoki bahona bilan emas, maydonda hech narsa tekinga berilmasligini aytish bilan javob qaytardi.

Argentina Angliyaga qarshi mag‘lubiyatdan qutulib, yana bir bor xarakterini ko‘rsatdi. Endi jamoaning da’volarga eng kuchli javobi Ispaniya ustidan g‘alaba va ikkinchi ketma-ket jahon chempionligi bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, Argentina finalga o‘z kuchi bilan yetib keldimi yoki hakamlik bo‘yicha tanqidlarda asos bormi?

Lionel MessiArgentinaAngliyaIspaniyaFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bellingem Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni angladi...Bellingem Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni angladi...Bugun, 11:43Tuxelning yarimfinalda yo‘l qo‘ygan asosiy taktik xatolari nimalardan iborat edi?Tuxelning yarimfinalda yo‘l qo‘ygan asosiy taktik xatolari nimalardan iborat edi?Bugun, 10:47«Uch sher»ni kim qutqaradi? Angliya termasi bosh murabbiyligiga 5 ta nomzod«Uch sher»ni kim qutqaradi? Angliya termasi bosh murabbiyligiga 5 ta nomzodBugun, 10:41Argentina finalga chiqish bo‘yicha Braziliyaga yetib oldi: tarixiy tenglik!Argentina finalga chiqish bo‘yicha Braziliyaga yetib oldi: tarixiy tenglik!Bugun, 10:27Lionel Skaloni tan oldi: bu Argentinaning eng yaxshi o‘yini ediLionel Skaloni tan oldi: bu Argentinaning eng yaxshi o‘yini ediBugun, 10:10Tuxel mag‘lubiyatdan keyin: «Hech narsadan afsuslanmayman»Tuxel mag‘lubiyatdan keyin: «Hech narsadan afsuslanmayman»Bugun, 10:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi