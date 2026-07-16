Messi tanqidlarga javob berdi: «Hech narsa o‘z-o‘zidan berib qo‘yilmaydi»
Argentina JCH-2026 yarimfinalida Angliyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, ketma-ket ikkinchi bor finalga chiqdi. Lionel Messi g‘alabadan keyin FIFA jamoaga yordam berayotgani haqidagi da’volarga javob berib, barcha natijalar maydondagi xarakter va mehnat evaziga qo‘lga kiritilayotganini ta’kidladi.
«Biz erishgan natija aqlbovar qilmaydi»
Messi so‘nggi yillarda Argentina bosib o‘tgan yo‘lni alohida e’tirof etdi. Uning fikricha, ketma-ket yirik finallarga chiqishni tasodif yoki tashqi yordam bilan izohlab bo‘lmaydi.
«Jamoamiz qilayotgan ish — aqlbovar qilmas narsa. Beshta final. Biz o‘tgan jahon chempionatida g‘olib bo‘ldik, to‘rt yil davomida eng kuchli jamoa bo‘lib keldik va yana finalda turibmiz».
Argentina amaldagi jahon chempioni sifatida 2026 yilgi turnirda o‘tkazgan yettita uchrashuvining barchasida g‘alaba qozondi. Jamoa finalda Ispaniya bilan to‘qnashadi.
FIFA yordami haqidagi da’volarga keskin javob
Turnir davomida Argentina foydasiga qabul qilingan ayrim hakamlik qarorlari ijtimoiy tarmoqlarda bahslarga sabab bo‘ldi. Ayniqsa, Misr va Shveysariyaga qarshi pley-off uchrashuvlaridan keyin jamoaga ataylab yordam berilayotgani haqida isbotlanmagan da’volar tarqaldi. Reuters ushbu bahslarni yoritgan, biroq Argentinaga tizimli ravishda yordam ko‘rsatilganini tasdiqlovchi dalil keltirilmagan.
Messi esa bu gaplarga jamoaning natijalari bilan javob berdi.
«Kim nima demasin, kimni qanchalik ranjitmasin, biz barchasiga xarakterimiz va o‘yinimiz hisobiga erishyapmiz. Maydonda hech narsa o‘z-o‘zidan berib qo‘yilmaydi».
Uning so‘zlariga ko‘ra, Argentina har bir bosqichda qiyinchiliklarni yengib o‘tdi va final yo‘llanmasini raqiblariga qarshi kurash orqali qo‘lga kiritdi.
Angliyaga qarshi yana Messi hal qildi
Angliya yarimfinalning 55-daqiqasida hisobni ochib, finalga juda yaqin kelgandi. Biroq Argentina so‘nggi daqiqalarda katta bosim o‘tkazib, uchrashuv ssenariysini o‘zgartirdi.
85-daqiqada Messining uzatmasidan keyin Enso Fernandes hisobni tenglashtirdi. 90+2-daqiqada esa argentinalik sardorning navbatdagi pasidan Lautaro Martines g‘alaba golini kiritdi.
Voqea
Daqiqa
Angliyaning goli
55
Enso Fernandesning goli
85
Lautaro Martinesning goli
90+2
Yakuniy hisob
Argentina — 2:1
39 yoshli Messi gol urmagan bo‘lsa-da, ikki hal qiluvchi uzatma bilan kambekning asosiy ishtirokchisiga aylandi. Uning jahon chempionatlaridagi assistlari soni rekord darajadagi 12 taga yetdi.
Argentina nega doim oxirigacha kurashadi?
Skaloni jamoasi ushbu mundialda bir necha bor so‘nggi daqiqalarda natijani o‘zgartirdi. Angliyaga qarshi kiritilgan gollar Argentinaning turnirda 79-daqiqadan keyin urgan to‘plari sonini 11 taga yetkazdi.
Bu raqam jamoaning asosiy kuchini ko‘rsatadi: Argentina hatto o‘yin rejasi ishlamayotganida ham taslim bo‘lmaydi. Tajriba, zaxiradagi futbolchilarning ta’siri va Messining bir lahzada vaziyatni o‘zgartirish qobiliyati amaldagi chempionni yana finalga olib chiqdi.
Endi oldinda Ispaniya bor
19 iyul kuni Argentina jahon chempionligi uchun Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Ispaniya Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etib finalga chiqqan va turnirda hozirgacha atigi bitta gol o‘tkazgan. Argentina esa 19 ta gol bilan musobaqaning eng sermahsul jamoasi bo‘lib turibdi.
Agar Argentina g‘alaba qozonsa, 1958 va 1962 yillardagi Braziliyadan keyin jahon chempionligini ketma-ket qo‘lga kiritgan ilk terma jamoaga aylanadi. Messi uchun esa bu mundialdagi ikkinchi, Argentina tarixidagi to‘rtinchi chempionlik bo‘lishi mumkin.
So‘nggi javob finalda beriladi
Messi tanqidlarga uzoq izoh yoki bahona bilan emas, maydonda hech narsa tekinga berilmasligini aytish bilan javob qaytardi.
Argentina Angliyaga qarshi mag‘lubiyatdan qutulib, yana bir bor xarakterini ko‘rsatdi. Endi jamoaning da’volarga eng kuchli javobi Ispaniya ustidan g‘alaba va ikkinchi ketma-ket jahon chempionligi bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, Argentina finalga o‘z kuchi bilan yetib keldimi yoki hakamlik bo‘yicha tanqidlarda asos bormi?
…