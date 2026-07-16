Lionel Skaloni tan oldi: bu Argentinaning eng yaxshi o‘yini edi
Argentina JCH-2026 yarimfinalida Angliyaga qarshi mag‘lubiyat yoqasidan qaytib, ketma-ket ikkinchi marta finalga chiqdi. Uchrashuvdan keyin Lionel Skaloni jamoasining harakatini alohida baholab, bu bahs turnirdagi eng yaxshi o‘yin bo‘lganini aytdi.
Angliya finalga juda yaqin kelgandi
Angliya ikkinchi bo‘limda Entoni Gordonning goli bilan hisobda oldinga chiqdi. Tomas Tuxel shogirdlari ustunlikni saqlab qolishga harakat qildi, Argentina esa so‘nggi daqiqalarda katta kuch bilan oldinga tashlandi.
85-daqiqada Lionel Messining pasidan keyin Enso Fernandes hisobni tenglashtirdi. Qo‘shib berilgan vaqtda esa Messi o‘ng qanotdan to‘pni jarima maydoniga uzatdi va zaxiradan maydonga tushgan Lautaro Martines bosh bilan g‘alaba golini kiritdi.
Voqea
Daqiqa
Entoni Gordon goli
55
Enso Fernandes goli
85
Lautaro Martines goli
90+2
Yakuniy hisob
Argentina — 2:1
«Qiyinchilikka duch kelsak, yaxshiroq o‘ynaymiz»
Skalonining fikricha, Argentina futbolchilari bosim ostida sarosimaga tushmaydi. Aksincha, og‘ir vaziyat jamoaning ichki kuchini yanada ochib beradi.
«Futbolda ham, hayotda ham oxirigacha kurashish kerak. Bu jamoa qiyinchilikka duch kelganda yanada yaxshi o‘ynaydi».
Bosh murabbiyning ta’kidlashicha, Argentina hisobda ortda qolayotgan paytda ham rejasidan voz kechmadi. Jamoa darvoza to‘sini va ustunini nishonga oldi, olti-yettita xavfli vaziyat yaratdi hamda so‘nggi daqiqalargacha to‘xtamadi. Skaloni bu xarakterni g‘alabaning asosiy sababi sifatida ko‘rsatdi.
Zaxirada qolganlar ham g‘alabaning bir qismi
Argentina murabbiyi faqat asosiy tarkib futbolchilarini emas, maydonga tushmagan o‘yinchilarni ham alohida e’tirof etdi.
Uning fikricha, jamoadagi muhitni aynan shunday futbolchilarning munosabati belgilaydi. O‘yin amaliyotiga ega bo‘lmagan a’zolar ham mashg‘ulotlar, kiyinish xonasi va zaxira o‘rindig‘idan turib sheriklarini qo‘llab-quvvatlamoqda.
Angliyaga qarshi uchrashuvda bu jipslik natijaga ham ta’sir qildi. 81-daqiqada maydonga tushgan Lautaro Martines ortidan atigi bir necha daqiqa o‘tib final yo‘llanmasini olib kelgan golni urdi.
Misrga qarshi kambek ham ortda qoldi
Argentina ushbu mundialda birinchi marta og‘ir vaziyatdan chiqib ketayotgani yo‘q. Jamoa nimchorak finalda Misrga qarshi 0:2 hisobida ortda qolib, so‘nggi daqiqalarda uchta gol urib g‘alaba qozongan edi. O‘sha bahsdan keyin Skaloni hissiyotlarini yashira olmagan va kambekni «epik» deb atagandi.
Angliyaga qarshi yarimfinaldan keyin esa murabbiy yangi uchrashuv avvalgi favoritini ham ortda qoldirganini bildirdi.
«Avval Misrga qarshi o‘yinni eng yaxshisi deb o‘ylagandik, ammo bu bahs uni ham ortda qoldirdi».
Bu safar raqib ham, bosim ham, yo‘qotilayotgan imkoniyat ham boshqacha edi. Argentina 85-daqiqagacha finaldan tashqarida turgan bo‘lsa-da, yetti daqiqa ichida uchrashuv ssenariysini butunlay o‘zgartirdi.
Skaloni uchun maqtov asosiy motivatsiya emas
Argentina bosh murabbiyi jamoaning natijalarini shaxsiy obro‘si bilan bog‘lashni istamadi. U odamlar o‘zi haqida qanday fikr bildirishi asosiy motivatsiya emasligini ochiq aytdi.
Skaloni uchun eng muhimi — futbolchilarning maydonda o‘z imkoniyatini ko‘rsatishi, murakkab vaziyatlarga javob topishi va navbatdagi o‘yinga tayyor bo‘lishi.
Murabbiyning bu yondashuvi uning Argentinada yaratgan tizimiga ham mos keladi. Reuters Skaloni jamoasini bir necha bor og‘ir vaziyatdan chiqib, hal qiluvchi paytda g‘alaba yo‘lini topgan jips kollektiv sifatida ta’rifladi.
Endi Ispaniyaga qarshi so‘nggi sinov
Argentina finalda Ispaniya bilan jahon chempionligi uchun kurashadi. Ispaniya yarimfinalda Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etgan, Argentina esa turnirdagi yettita uchrashuvining barchasida g‘alaba qozongan.
Skaloni shogirdlari ketma-ket ikkinchi chempionlikka intilmoqda. Agar Argentina finalda ham g‘alaba qozonsa, 1958 va 1962 yillardagi Braziliyadan keyin erkaklar o‘rtasida mundial unvonini ketma-ket himoya qilgan birinchi jamoaga aylanadi.
Biroq Ispaniya to‘p nazorati, yuqori pressing va mustahkam himoyasi bilan turnirning eng murakkab raqiblaridan biri bo‘lib turibdi. Argentina Angliyaga qarshi ko‘rsatgan xarakterini endi finalda yana bir bor namoyish etishiga to‘g‘ri keladi.
Sizningcha, Argentina Ispaniyaga qarshi finalda ham og‘ir vaziyatdan chiqish qobiliyatini ko‘rsata oladimi?
…