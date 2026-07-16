Lionel Skaloni tan oldi: bu Argentinaning eng yaxshi o‘yini edi

·59·Sport
Lionel Skaloni tan oldi: bu Argentinaning eng yaxshi o‘yini edi

Argentina JCH-2026 yarimfinalida Angliyaga qarshi mag‘lubiyat yoqasidan qaytib, ketma-ket ikkinchi marta finalga chiqdi. Uchrashuvdan keyin Lionel Skaloni jamoasining harakatini alohida baholab, bu bahs turnirdagi eng yaxshi o‘yin bo‘lganini aytdi.

Angliya finalga juda yaqin kelgandi

Angliya ikkinchi bo‘limda Entoni Gordonning goli bilan hisobda oldinga chiqdi. Tomas Tuxel shogirdlari ustunlikni saqlab qolishga harakat qildi, Argentina esa so‘nggi daqiqalarda katta kuch bilan oldinga tashlandi.

85-daqiqada Lionel Messining pasidan keyin Enso Fernandes hisobni tenglashtirdi. Qo‘shib berilgan vaqtda esa Messi o‘ng qanotdan to‘pni jarima maydoniga uzatdi va zaxiradan maydonga tushgan Lautaro Martines bosh bilan g‘alaba golini kiritdi.

Voqea

Daqiqa

Entoni Gordon goli

55

Enso Fernandes goli

85

Lautaro Martines goli

90+2

Yakuniy hisob

Argentina — 2:1

«Qiyinchilikka duch kelsak, yaxshiroq o‘ynaymiz»

Skalonining fikricha, Argentina futbolchilari bosim ostida sarosimaga tushmaydi. Aksincha, og‘ir vaziyat jamoaning ichki kuchini yanada ochib beradi.

«Futbolda ham, hayotda ham oxirigacha kurashish kerak. Bu jamoa qiyinchilikka duch kelganda yanada yaxshi o‘ynaydi».

Bosh murabbiyning ta’kidlashicha, Argentina hisobda ortda qolayotgan paytda ham rejasidan voz kechmadi. Jamoa darvoza to‘sini va ustunini nishonga oldi, olti-yettita xavfli vaziyat yaratdi hamda so‘nggi daqiqalargacha to‘xtamadi. Skaloni bu xarakterni g‘alabaning asosiy sababi sifatida ko‘rsatdi.

Zaxirada qolganlar ham g‘alabaning bir qismi

Argentina murabbiyi faqat asosiy tarkib futbolchilarini emas, maydonga tushmagan o‘yinchilarni ham alohida e’tirof etdi.

Uning fikricha, jamoadagi muhitni aynan shunday futbolchilarning munosabati belgilaydi. O‘yin amaliyotiga ega bo‘lmagan a’zolar ham mashg‘ulotlar, kiyinish xonasi va zaxira o‘rindig‘idan turib sheriklarini qo‘llab-quvvatlamoqda.

Angliyaga qarshi uchrashuvda bu jipslik natijaga ham ta’sir qildi. 81-daqiqada maydonga tushgan Lautaro Martines ortidan atigi bir necha daqiqa o‘tib final yo‘llanmasini olib kelgan golni urdi.

Misrga qarshi kambek ham ortda qoldi

Argentina ushbu mundialda birinchi marta og‘ir vaziyatdan chiqib ketayotgani yo‘q. Jamoa nimchorak finalda Misrga qarshi 0:2 hisobida ortda qolib, so‘nggi daqiqalarda uchta gol urib g‘alaba qozongan edi. O‘sha bahsdan keyin Skaloni hissiyotlarini yashira olmagan va kambekni «epik» deb atagandi.

Angliyaga qarshi yarimfinaldan keyin esa murabbiy yangi uchrashuv avvalgi favoritini ham ortda qoldirganini bildirdi.

«Avval Misrga qarshi o‘yinni eng yaxshisi deb o‘ylagandik, ammo bu bahs uni ham ortda qoldirdi».

Bu safar raqib ham, bosim ham, yo‘qotilayotgan imkoniyat ham boshqacha edi. Argentina 85-daqiqagacha finaldan tashqarida turgan bo‘lsa-da, yetti daqiqa ichida uchrashuv ssenariysini butunlay o‘zgartirdi.

Skaloni uchun maqtov asosiy motivatsiya emas

Argentina bosh murabbiyi jamoaning natijalarini shaxsiy obro‘si bilan bog‘lashni istamadi. U odamlar o‘zi haqida qanday fikr bildirishi asosiy motivatsiya emasligini ochiq aytdi.

Skaloni uchun eng muhimi — futbolchilarning maydonda o‘z imkoniyatini ko‘rsatishi, murakkab vaziyatlarga javob topishi va navbatdagi o‘yinga tayyor bo‘lishi.

Murabbiyning bu yondashuvi uning Argentinada yaratgan tizimiga ham mos keladi. Reuters Skaloni jamoasini bir necha bor og‘ir vaziyatdan chiqib, hal qiluvchi paytda g‘alaba yo‘lini topgan jips kollektiv sifatida ta’rifladi.

Endi Ispaniyaga qarshi so‘nggi sinov

Argentina finalda Ispaniya bilan jahon chempionligi uchun kurashadi. Ispaniya yarimfinalda Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etgan, Argentina esa turnirdagi yettita uchrashuvining barchasida g‘alaba qozongan.

Skaloni shogirdlari ketma-ket ikkinchi chempionlikka intilmoqda. Agar Argentina finalda ham g‘alaba qozonsa, 1958 va 1962 yillardagi Braziliyadan keyin erkaklar o‘rtasida mundial unvonini ketma-ket himoya qilgan birinchi jamoaga aylanadi.

Biroq Ispaniya to‘p nazorati, yuqori pressing va mustahkam himoyasi bilan turnirning eng murakkab raqiblaridan biri bo‘lib turibdi. Argentina Angliyaga qarshi ko‘rsatgan xarakterini endi finalda yana bir bor namoyish etishiga to‘g‘ri keladi.

Sizningcha, Argentina Ispaniyaga qarshi finalda ham og‘ir vaziyatdan chiqish qobiliyatini ko‘rsata oladimi?

Lionel ScaloniArgentinaAngliyaLionel MessiThomas Tuchel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bellingem Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni angladi...Bellingem Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni angladi...Bugun, 11:43Tuxelning yarimfinalda yo‘l qo‘ygan asosiy taktik xatolari nimalardan iborat edi?Tuxelning yarimfinalda yo‘l qo‘ygan asosiy taktik xatolari nimalardan iborat edi?Bugun, 10:47«Uch sher»ni kim qutqaradi? Angliya termasi bosh murabbiyligiga 5 ta nomzod«Uch sher»ni kim qutqaradi? Angliya termasi bosh murabbiyligiga 5 ta nomzodBugun, 10:41Messi tanqidlarga javob berdi: «Hech narsa o‘z-o‘zidan berib qo‘yilmaydi»Messi tanqidlarga javob berdi: «Hech narsa o‘z-o‘zidan berib qo‘yilmaydi»Bugun, 10:33Argentina finalga chiqish bo‘yicha Braziliyaga yetib oldi: tarixiy tenglik!Argentina finalga chiqish bo‘yicha Braziliyaga yetib oldi: tarixiy tenglik!Bugun, 10:27Tuxel mag‘lubiyatdan keyin: «Hech narsadan afsuslanmayman»Tuxel mag‘lubiyatdan keyin: «Hech narsadan afsuslanmayman»Bugun, 10:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi