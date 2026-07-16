O‘zbekistonda 18–20 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkin

·22·O‘zbekiston
O‘zbekistonda 18–20 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkin

O‘zbekistonda 18–20 iyul kunlari anomal issiq kuzatilishi kutilmoqda. Uzgidromet ma’lumotiga ko‘ra, bunga janubdan juda issiq havo oqimi kirib kelishi sabab bo‘ladi.

Prognozga ko‘ra, ushbu kunlarda mamlakatning ko‘plab hududlarida havo harorati 45 darajagacha ko‘tariladi. Janubiy viloyatlar va cho‘l hududlarida esa harorat 48 darajagacha yetishi mumkin.

Shuningdek, ayrim joylarda shamol kuchayishi prognoz qilinmoqda. Uning tezligi 13–22 m/s gacha yetishi, ba’zi hududlarda chang-to‘zon ko‘tarilishi ehtimoli bor.

Bunday ob-havo sharoitida aholiga kunning eng issiq vaqtida ochiq havoda uzoq qolmaslik, ko‘proq suyuqlik ichish va zaruratsiz safarlarni cheklash tavsiya etiladi.

UzgidrometIssiq havoChang-to‘zonOb-havoHarorat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonga 46 darajali jazirama issiq yana qaytmoqdaO‘zbekistonga 46 darajali jazirama issiq yana qaytmoqdaKecha, 21:04O‘zbekistonda elektr energiyasi iste’moli eng yuqori darajaga chiqdiO‘zbekistonda elektr energiyasi iste’moli eng yuqori darajaga chiqdiKecha, 17:37Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildiQirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildiKecha, 13:30O‘zbekistonda 662 ta kiberjinoyat fosh etildiO‘zbekistonda 662 ta kiberjinoyat fosh etildiKecha, 12:13Mirzo Ulug‘bek va Bektemir tumanlarida gaz o‘chiriladiMirzo Ulug‘bek va Bektemir tumanlarida gaz o‘chiriladiKecha, 12:11Yoqilg‘i quyish shoxobchalarida issiq kunlar uchun yangi tartib belgilandiYoqilg‘i quyish shoxobchalarida issiq kunlar uchun yangi tartib belgilandiKecha, 10:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi