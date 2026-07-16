Lionel Messi va Argentina futbolchilari Jordan Pickfordning maxfiy usulini fosh etishdi
Jahon chempionatining yarim final bahsida Angliya ustidan qozonilgan irodali g'alabadan so'ng, Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi va uning jamoadoshlari raqib darvozaboni Jordan Pickfordning suv idishini ko'zdan kechirishdi. Ushbu idish shunchaki suv ichish uchun emas, balki penaltilar seriyasiga tayyorgarlik ko'rish uchun maxsus eslatmalar bilan qoplangan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv yakunlangach, Argentina murabbiylar shtabi a'zolaridan biri maydondan ushbu idishni topib oldi va uni Lionel Messiga topshirdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, video tasvirlarda Messi idishdagi yozuvlarni diqqat bilan o'rganayotgani va jamoadoshlari bilan muhokama qilayotgani aks etgan. Idish sirtida Argentina terma jamoasi futbolchilarining penalti tepish uslublari va sevimli nuqtalari haqida batafsil ma'lumotlar yozilgan edi.
Argentina yulduzlarining kulgisi va Pickfordning tayyorgarligiQiziqarli tomoni shundaki, idishdagi qaydlar Argentina futbolchilari orasida kulgu keltirib chiqardi. Xususan, yarim himoyachi Enzo Fernandez o'z ismi va zarba berish odatlari haqidagi ma'lumotlarni ko'rib, buni hazil bilan qabul qildi. Angliyalik posbon Jordan Pickford har bir raqibning zarba yo'nalishini oldindan o'rganib chiqqan bo'lsa-da, o'yinning asosiy vaqtida sodir bo'lgan voqealar bu tayyorgarlikni foydasiz qilib qo'ydi.
Angliya terma jamoasi uchrashuv davomida ustunlikka ega bo'lib turgan edi, biroq o'yin oxiridagi kutilmagan burilish barchasini o'zgartirib yubordi. Enzo Fernandez hisobni tenglashtirgan bo'lsa, hakam tomonidan qo'shib berilgan vaqtda Lautaro Martinez g'alaba golini urib, Argentinani finalga olib chiqdi. Shu tariqa, Pickfordning penaltilar seriyasi uchun mo'ljallangan "shpargalkalari" maydonning o'zida qolib ketdi.
Jordan Pickford xalqaro maydondagi faoliyati davomida penaltilarga o'zgacha yondashishi bilan tanilgan. Uning suv idishiga yopishtirilgan eslatmalari avvalgi yirik turnirlarda Angliyaga g'alaba keltirgan edi. Biroq bu safar Argentina hujumkorligi va o'yin oxiridagi bosimi tufayli bahs penaltilar seriyasigacha yetib bormadi. Bu holat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lib, muxlislar orasida turli hazillarni keltirib chiqardi.
Endilikda Lionel Scaloni boshchiligidagi Argentina terma jamoasi ketma-ket ikkinchi bor jahon chempionligini qo'lga kiritish uchun Ispaniyaga qarshi final bahsiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Angliya esa mag'lubiyatdan so'ng uchinchi o'rin uchun Fransiya bilan bahs olib boradi. Messi va uning jamoasi uchun ushbu g'alaba nafaqat final yo'llanmasi, balki raqibning barcha rejalari barbod bo'lganining ramziy isbotiga ham aylandi.
…