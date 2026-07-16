Lionel Messi va Argentina futbolchilari Jordan Pickfordning maxfiy usulini fosh etishdi

·35·Sport
Lionel Messi va Argentina futbolchilari Jordan Pickfordning maxfiy usulini fosh etishdi

Jahon chempionatining yarim final bahsida Angliya ustidan qozonilgan irodali g'alabadan so'ng, Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi va uning jamoadoshlari raqib darvozaboni Jordan Pickfordning suv idishini ko'zdan kechirishdi. Ushbu idish shunchaki suv ichish uchun emas, balki penaltilar seriyasiga tayyorgarlik ko'rish uchun maxsus eslatmalar bilan qoplangan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv yakunlangach, Argentina murabbiylar shtabi a'zolaridan biri maydondan ushbu idishni topib oldi va uni Lionel Messiga topshirdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, video tasvirlarda Messi idishdagi yozuvlarni diqqat bilan o'rganayotgani va jamoadoshlari bilan muhokama qilayotgani aks etgan. Idish sirtida Argentina terma jamoasi futbolchilarining penalti tepish uslublari va sevimli nuqtalari haqida batafsil ma'lumotlar yozilgan edi.

Argentina yulduzlarining kulgisi va Pickfordning tayyorgarligi

Qiziqarli tomoni shundaki, idishdagi qaydlar Argentina futbolchilari orasida kulgu keltirib chiqardi. Xususan, yarim himoyachi Enzo Fernandez o'z ismi va zarba berish odatlari haqidagi ma'lumotlarni ko'rib, buni hazil bilan qabul qildi. Angliyalik posbon Jordan Pickford har bir raqibning zarba yo'nalishini oldindan o'rganib chiqqan bo'lsa-da, o'yinning asosiy vaqtida sodir bo'lgan voqealar bu tayyorgarlikni foydasiz qilib qo'ydi.

Angliya terma jamoasi uchrashuv davomida ustunlikka ega bo'lib turgan edi, biroq o'yin oxiridagi kutilmagan burilish barchasini o'zgartirib yubordi. Enzo Fernandez hisobni tenglashtirgan bo'lsa, hakam tomonidan qo'shib berilgan vaqtda Lautaro Martinez g'alaba golini urib, Argentinani finalga olib chiqdi. Shu tariqa, Pickfordning penaltilar seriyasi uchun mo'ljallangan "shpargalkalari" maydonning o'zida qolib ketdi.

Jordan Pickford xalqaro maydondagi faoliyati davomida penaltilarga o'zgacha yondashishi bilan tanilgan. Uning suv idishiga yopishtirilgan eslatmalari avvalgi yirik turnirlarda Angliyaga g'alaba keltirgan edi. Biroq bu safar Argentina hujumkorligi va o'yin oxiridagi bosimi tufayli bahs penaltilar seriyasigacha yetib bormadi. Bu holat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lib, muxlislar orasida turli hazillarni keltirib chiqardi.

Endilikda Lionel Scaloni boshchiligidagi Argentina terma jamoasi ketma-ket ikkinchi bor jahon chempionligini qo'lga kiritish uchun Ispaniyaga qarshi final bahsiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Angliya esa mag'lubiyatdan so'ng uchinchi o'rin uchun Fransiya bilan bahs olib boradi. Messi va uning jamoasi uchun ushbu g'alaba nafaqat final yo'llanmasi, balki raqibning barcha rejalari barbod bo'lganining ramziy isbotiga ham aylandi.

Lionel MessiArgentinaAngliyaJahon ChempionatiJordan Pickford
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane jahon chempionatidagi kelajagi va Argentinadan uchralgan magʻlubiyat haqida gapirdiHarry Kane jahon chempionatidagi kelajagi va Argentinadan uchralgan magʻlubiyat haqida gapirdiBugun, 13:12Jahon chempionati: Argentina Angliyani magʻlub etib, finalga yoʻl oldiJahon chempionati: Argentina Angliyani magʻlub etib, finalga yoʻl oldiBugun, 13:11Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiJud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiBugun, 12:38Lionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng tanqidchilarga javob qaytardiLionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng tanqidchilarga javob qaytardiBugun, 12:31Ammanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadiAmmanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadiBugun, 12:01Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Bugun, 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi