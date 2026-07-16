Gordon Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni anglaganini aytdi

·0·Sport
Gordon Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni anglaganini aytdi

Angliya terma jamoasi JCH-2026 finaliga juda yaqin keldi, ammo Argentina so‘nggi daqiqalarda uchrashuvni ag‘darib yubordi. Yarimfinaldan keyin Entoni Gordon mag‘lubiyat alamini yashirmadi va Lionel Messining maydondagi darajasi o‘zi tasavvur qilganidan ham yuqori ekanini tan oldi.

Gordon Angliyani finalga yaqinlashtirgandi

Uchrashuvning 55-daqiqasida Gordon Argentina darvozasini ishg‘ol qilib, Angliyani hisobda oldinga olib chiqdi.

Tomas Tuxel jamoasi bu ustunlikni o‘yinning so‘nggi qismigacha saqlab turdi. Biroq Argentina bosimni kuchaytirib, Enso Fernandesning 85-daqiqadagi goli va Lautaro Martinesning qo‘shib berilgan vaqtdagi zarbasi orqali 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.

Asosiy voqea

Daqiqa

Entoni Gordon goli

55

Enso Fernandes goli

85

Lautaro Martines goli

90+2

Yakuniy hisob

Argentina — 2:1

«U o‘ylaganimdan ham kuchliroq ekan»

Matnda keltirilgan iqtibosga ko‘ra, Gordon ko‘p yillar davomida Messining «Barselona» tarkibida natijaga qanday ta’sir ko‘rsatishini kuzatganini aytdi.

«Bugun esa u haqida o‘ylaganimdan ham kuchliroq futbolchi ekanini yana bir bor angladim», — dedi Gordon.

Televizor orqali Messining harakatlarini kuzatish bir narsa, unga yarimfinal kabi yuqori bosimli uchrashuvda bevosita qarshi turish esa butunlay boshqa tajriba bo‘ldi.

39 yoshli argentinalik gol urmadi, ammo o‘yin oxirida Argentinaning har ikki golini tashkil etdi. Uning harakatlari Angliya himoyaga chekingan pallada uchrashuv ritmini o‘zgartirib yubordi.

Messi yana hal qiluvchi pallada paydo bo‘ldi

Angliya uzoq vaqt davomida Messiga qulay hudud bermaslikka harakat qildi. Biroq Argentina sardori o‘yinning eng muhim qismida ta’sirini kuchaytirdi.

U avval Enso Fernandesga hisobni tenglashtirishda yordam berdi, keyin esa Lautaro Martinesning g‘alaba goliga uzatma berdi. Argentina shu tariqa ketma-ket ikkinchi marta Jahon chempionati finaliga chiqdi.

Gordonning iqrori ham aynan shu jihatga ishora qiladi: Messi butun uchrashuv davomida doimo tez yugurmasligi mumkin, ammo bitta aniq harakat bilan raqibning barcha mehnatini yo‘qqa chiqara oladi.

«Kubokni “Barselona”ni sevadigan kimdir oladi»

Gordon mag‘lubiyatdan juda xafa ekanini aytgan bo‘lsa-da, final haqida hazilomuz tasalli ham topdi.

Matndagi iqtibosga ko‘ra, u Jahon chempionati sovrini har qanday holatda ham «Barselona»ni juda yaxshi ko‘radigan kimgadir nasib etishini ta’kidladi.

Bu yerda gap, bir tomondan, «Barselona» tarixining eng buyuk futbolchilaridan biri Messi haqida ketmoqda. Ikkinchi tomondan esa Ispaniya tarkibida Lamin Yamal kabi kataloniyaliklar klubining yetakchi vakillari bor.

Finalda ikki futbol avlodi uchrashadi

Argentina JCH-2026 finalida Ispaniya bilan kuch sinashadi. Ispaniya yarimfinalda Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etgan, Argentina esa Angliya ustidan dramatik g‘alabaga erishgan.

Hal qiluvchi bahsning asosiy intrigalaridan biri Messi va Yamal o‘rtasidagi ramziy to‘qnashuv bo‘ladi. Bir tomonda «Barselona» tarixini o‘zgartirgan afsona, ikkinchi tomonda esa klubning yangi avlodi yulduzi.

Gordon uchun mundial orzusi yarimfinalda yakunlandi. Biroq u maydonni Messining haqiqiy kuchini yaqindan his qilgan futbolchilardan biri sifatida tark etdi.

Sizningcha, JCH-2026 kubogini Messi ko‘taradimi yoki Ispaniyaning yangi avlodi g‘alaba qozonadimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi ijtimoiy tarmoqlardagi xatosi uchun tanqidlar ostida qoldiChelsi ijtimoiy tarmoqlardagi xatosi uchun tanqidlar ostida qoldiBugun, 14:39Argentina final oldidan jazo xavfiga duch keldi...Argentina final oldidan jazo xavfiga duch keldi...Bugun, 14:34Jud Bellingem va Valentin Barco oʻrtasidagi janjal: Yangi kadrlar haqiqatni ochib berdiJud Bellingem va Valentin Barco oʻrtasidagi janjal: Yangi kadrlar haqiqatni ochib berdiBugun, 14:31Lionel Messi va Argentina futbolchilari Jordan Pickfordning maxfiy usulini fosh etishdiLionel Messi va Argentina futbolchilari Jordan Pickfordning maxfiy usulini fosh etishdiBugun, 13:58Harry Kane jahon chempionatidagi kelajagi va Argentinadan uchralgan magʻlubiyat haqida gapirdiHarry Kane jahon chempionatidagi kelajagi va Argentinadan uchralgan magʻlubiyat haqida gapirdiBugun, 13:12Jahon chempionati: Argentina Angliyani magʻlub etib, finalga yoʻl oldiJahon chempionati: Argentina Angliyani magʻlub etib, finalga yoʻl oldiBugun, 13:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi