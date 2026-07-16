Gordon Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni anglaganini aytdi
Angliya terma jamoasi JCH-2026 finaliga juda yaqin keldi, ammo Argentina so‘nggi daqiqalarda uchrashuvni ag‘darib yubordi. Yarimfinaldan keyin Entoni Gordon mag‘lubiyat alamini yashirmadi va Lionel Messining maydondagi darajasi o‘zi tasavvur qilganidan ham yuqori ekanini tan oldi.
Gordon Angliyani finalga yaqinlashtirgandi
Uchrashuvning 55-daqiqasida Gordon Argentina darvozasini ishg‘ol qilib, Angliyani hisobda oldinga olib chiqdi.
Tomas Tuxel jamoasi bu ustunlikni o‘yinning so‘nggi qismigacha saqlab turdi. Biroq Argentina bosimni kuchaytirib, Enso Fernandesning 85-daqiqadagi goli va Lautaro Martinesning qo‘shib berilgan vaqtdagi zarbasi orqali 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.
Asosiy voqea
Daqiqa
Entoni Gordon goli
55
Enso Fernandes goli
85
Lautaro Martines goli
90+2
Yakuniy hisob
Argentina — 2:1
«U o‘ylaganimdan ham kuchliroq ekan»
Matnda keltirilgan iqtibosga ko‘ra, Gordon ko‘p yillar davomida Messining «Barselona» tarkibida natijaga qanday ta’sir ko‘rsatishini kuzatganini aytdi.
«Bugun esa u haqida o‘ylaganimdan ham kuchliroq futbolchi ekanini yana bir bor angladim», — dedi Gordon.
Televizor orqali Messining harakatlarini kuzatish bir narsa, unga yarimfinal kabi yuqori bosimli uchrashuvda bevosita qarshi turish esa butunlay boshqa tajriba bo‘ldi.
39 yoshli argentinalik gol urmadi, ammo o‘yin oxirida Argentinaning har ikki golini tashkil etdi. Uning harakatlari Angliya himoyaga chekingan pallada uchrashuv ritmini o‘zgartirib yubordi.
Messi yana hal qiluvchi pallada paydo bo‘ldi
Angliya uzoq vaqt davomida Messiga qulay hudud bermaslikka harakat qildi. Biroq Argentina sardori o‘yinning eng muhim qismida ta’sirini kuchaytirdi.
U avval Enso Fernandesga hisobni tenglashtirishda yordam berdi, keyin esa Lautaro Martinesning g‘alaba goliga uzatma berdi. Argentina shu tariqa ketma-ket ikkinchi marta Jahon chempionati finaliga chiqdi.
Gordonning iqrori ham aynan shu jihatga ishora qiladi: Messi butun uchrashuv davomida doimo tez yugurmasligi mumkin, ammo bitta aniq harakat bilan raqibning barcha mehnatini yo‘qqa chiqara oladi.
«Kubokni “Barselona”ni sevadigan kimdir oladi»
Gordon mag‘lubiyatdan juda xafa ekanini aytgan bo‘lsa-da, final haqida hazilomuz tasalli ham topdi.
Matndagi iqtibosga ko‘ra, u Jahon chempionati sovrini har qanday holatda ham «Barselona»ni juda yaxshi ko‘radigan kimgadir nasib etishini ta’kidladi.
Bu yerda gap, bir tomondan, «Barselona» tarixining eng buyuk futbolchilaridan biri Messi haqida ketmoqda. Ikkinchi tomondan esa Ispaniya tarkibida Lamin Yamal kabi kataloniyaliklar klubining yetakchi vakillari bor.
Finalda ikki futbol avlodi uchrashadi
Argentina JCH-2026 finalida Ispaniya bilan kuch sinashadi. Ispaniya yarimfinalda Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etgan, Argentina esa Angliya ustidan dramatik g‘alabaga erishgan.
Hal qiluvchi bahsning asosiy intrigalaridan biri Messi va Yamal o‘rtasidagi ramziy to‘qnashuv bo‘ladi. Bir tomonda «Barselona» tarixini o‘zgartirgan afsona, ikkinchi tomonda esa klubning yangi avlodi yulduzi.
Gordon uchun mundial orzusi yarimfinalda yakunlandi. Biroq u maydonni Messining haqiqiy kuchini yaqindan his qilgan futbolchilardan biri sifatida tark etdi.
Sizningcha, JCH-2026 kubogini Messi ko‘taradimi yoki Ispaniyaning yangi avlodi g‘alaba qozonadimi?
…