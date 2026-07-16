Mahallalardagi «katta o‘yin»: Hokim yordamchilari imtiyozli kreditlarni "tuya" qilishdi

·28·Jamiyat
Mahallalardagi «katta o‘yin»: Hokim yordamchilari imtiyozli kreditlarni "tuya" qilishdi

O‘zbekistonda kam ta’minlangan oilalarni qo‘llab-quvvatlash va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun ajratilayotgan imtiyozli kredit mablag‘larini o‘zlashtirib yuborish bilan bog‘liq navbatdagi jinoyatlar fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi Departament tomonidan o‘tkazilgan tergovga qadar tekshiruvlarda hokim yordamchilari va soxta tadbirkorlarning «ittifoqi» o‘rtaga chiqdi.

Zamin.uz mamlakatning bir nechta hududida aniqlangan moliyaviy qonunbuzarliklar tafsilotlarini taqdim etadi.

Kreditlar qanday qilib «g‘oyib» bo‘ldi?

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, jinoiy sxemalarda asosiy rolni mahallalardagi hokim yordamchilari hamda xususiy korxona (MCHJ) rahbarlari o‘ynagan. Ular fuqarolar nomiga ajratilgan imtiyozli mablag‘larni soxta hujjatlar orqali naqdlashtirib, o‘zlashtirib olishgan.

Quyidagi jadvalda aniqlangan uchta yirik talon-torojlik holati tahlili keltirilgan:

Hudud

Jalb qilingan shaxslar

O‘zlashtirilgan summa

Qo‘llanilgan soxta sxema

Andijon viloyati, Oltinko‘l tumani

«U.T.» va «Q.A.» MCHJ mas’ullari, «Qayirma» mahallasi hokim yordamchisi

442,3 million so‘m

Issiqxona qurish uchun ajratilgan pulni amalda bajarilmagan ishlarni «bajarildi» deb hujjatlashtirish orqali o‘zlashtirish.

Sirdaryo viloyati, Mirzaobod tumani

«Toshkent» mahallasi sobiq hokim yordamchisi va ta’minotchi korxonalar

248 million so‘m

Sakkiz nafar fuqaroga ajratilgan imtiyozli kredit mablag‘larini ta’minotchi firmalar orqali talon-toroj qilish.

Andijon shahri

«L.A.» MCHJ rahbari va «Farobiy» mahallasi sobiq hokim yordamchisi

163 million so‘m

Mahalla ahliga ajratilgan imtiyozli kreditlarni firibgarlik yo‘li bilan cho‘ntakka urish.

Qonun ustuvorligi: Jinoyat ishlari qo‘zg‘atildi

Aniqlangan barcha holatlar yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan. Hozirda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.

Davlat tomonidan aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash uchun ajratilayotgan har bir so‘mning maqsadli sarflanishi ustidan nazorat kuchaytirilmoqda. Aybdor shaxslarni qonun oldida javobgarlik va katta miqdordagi jarimalar kutmoqda.

O'zbekistonAndijanSirdaryoZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

18 yoshdan kattalar uchun imkoniyat: ekonazoratchi bo‘ling18 yoshdan kattalar uchun imkoniyat: ekonazoratchi bo‘lingBugun, 14:03Toshkentda aholi uchun bepul cho‘milish joylari tashkil etiladiToshkentda aholi uchun bepul cho‘milish joylari tashkil etiladiBugun, 12:51Gulistonda avtomoykada yong‘in chiqib, Cobalt ham yonib ketdiGulistonda avtomoykada yong‘in chiqib, Cobalt ham yonib ketdiBugun, 12:39Toshkent viloyatida barcha bog‘chalar vaqtincha yopildiToshkent viloyatida barcha bog‘chalar vaqtincha yopildiBugun, 11:49Toshkent viloyatida soliq xodimi pora bilan bog‘liq holatda fosh etildiToshkent viloyatida soliq xodimi pora bilan bog‘liq holatda fosh etildiBugun, 10:11Tungi reklama qo‘ng‘iroqlariga taqiq qo‘yiladiTungi reklama qo‘ng‘iroqlariga taqiq qo‘yiladiKecha, 22:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda