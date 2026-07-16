Mahallalardagi «katta o‘yin»: Hokim yordamchilari imtiyozli kreditlarni "tuya" qilishdi
O‘zbekistonda kam ta’minlangan oilalarni qo‘llab-quvvatlash va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun ajratilayotgan imtiyozli kredit mablag‘larini o‘zlashtirib yuborish bilan bog‘liq navbatdagi jinoyatlar fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi Departament tomonidan o‘tkazilgan tergovga qadar tekshiruvlarda hokim yordamchilari va soxta tadbirkorlarning «ittifoqi» o‘rtaga chiqdi.
Zamin.uz mamlakatning bir nechta hududida aniqlangan moliyaviy qonunbuzarliklar tafsilotlarini taqdim etadi.
Kreditlar qanday qilib «g‘oyib» bo‘ldi?
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, jinoiy sxemalarda asosiy rolni mahallalardagi hokim yordamchilari hamda xususiy korxona (MCHJ) rahbarlari o‘ynagan. Ular fuqarolar nomiga ajratilgan imtiyozli mablag‘larni soxta hujjatlar orqali naqdlashtirib, o‘zlashtirib olishgan.
Quyidagi jadvalda aniqlangan uchta yirik talon-torojlik holati tahlili keltirilgan:
Hudud
Jalb qilingan shaxslar
O‘zlashtirilgan summa
Qo‘llanilgan soxta sxema
Andijon viloyati, Oltinko‘l tumani
«U.T.» va «Q.A.» MCHJ mas’ullari, «Qayirma» mahallasi hokim yordamchisi
442,3 million so‘m
Issiqxona qurish uchun ajratilgan pulni amalda bajarilmagan ishlarni «bajarildi» deb hujjatlashtirish orqali o‘zlashtirish.
Sirdaryo viloyati, Mirzaobod tumani
«Toshkent» mahallasi sobiq hokim yordamchisi va ta’minotchi korxonalar
248 million so‘m
Sakkiz nafar fuqaroga ajratilgan imtiyozli kredit mablag‘larini ta’minotchi firmalar orqali talon-toroj qilish.
Andijon shahri
«L.A.» MCHJ rahbari va «Farobiy» mahallasi sobiq hokim yordamchisi
163 million so‘m
Mahalla ahliga ajratilgan imtiyozli kreditlarni firibgarlik yo‘li bilan cho‘ntakka urish.
Qonun ustuvorligi: Jinoyat ishlari qo‘zg‘atildi
Aniqlangan barcha holatlar yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan. Hozirda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
Davlat tomonidan aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash uchun ajratilayotgan har bir so‘mning maqsadli sarflanishi ustidan nazorat kuchaytirilmoqda. Aybdor shaxslarni qonun oldida javobgarlik va katta miqdordagi jarimalar kutmoqda.
…