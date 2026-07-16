OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etmoqda: Strategik chekinish sabablari

·44·Texno
OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etmoqda: Strategik chekinish sabablari

Smartfon bozorida oʻzining “flagmanlar qotili” nomli qurilmalari bilan tanilgan OnePlus kompaniyasi kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Kompaniya rasmiy ravishda Shimoliy Amerika va Yevropa bozorlarida yangi mahsulotlarni sotuvga chiqarishni toʻxtatishini ma’lum qildi. Ushbu qaror global elektronika bozoridagi narxlarning koʻtarilishi va yangi qurilmalarga boʻlgan talabning pasayishi fonida qabul qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashriga berilgan rasmiy bayonotda aytilishicha, OnePlus oʻz faoliyatini qayta koʻrib chiqqan va Gʻarb bozorlaridan chiqishga qaror qilgan. Shunga qaramay, kompaniya amaldagi foydalanuvchilarning huquqlari toʻliq himoya qilinishini, xususan, sotuvdan keyingi servis xizmati va dasturiy ta’minot yangilanishlari kafolatlanishini ta’kidlamoqda. Bloomberg hisobotiga koʻra, ushbu jarayon OnePlus’ning bosh kompaniyasi hisoblangan Oppo tarkibidagi keng koʻlamli korporativ qayta qurishning bir qismidir.

Global inqiroz va “RAMageddon” ta’siri

Ekspertlarning fikricha, OnePlus’ning bunday keskin qadam tashlashiga bir qancha omillar sabab boʻlgan. IDC va Counterpoint tahliliy agentliklari 2026-yilda smartfon yetkazib berish hajmi 13 foizdan koʻproqqa qisqarishini bashorat qilmoqda. Bunga asosiy sabab sifatida xotira chiplari yetishmovchiligi, ya’ni soha mutaxassislari tilida “RAMageddon” deb atalayotgan inqiroz koʻrsatilmoqda. Bu esa ishlab chiqarish xarajatlarini oshirib, kompaniyalarni oʻz strategiyalarini oʻzgartirishga majbur qilmoqda.

Ma’lum boʻlishicha, OnePlus nafaqat Gʻarbda, balki oʻzining Xitoydan tashqaridagi eng yirik bozorlaridan biri boʻlgan Hindistonda ham faoliyatini cheklashni rejalashtirmoqda. Counterpoint ma’lumotlariga koʻra, oʻtgan yili kompaniyaning AQSH bozoridagi ulushi 1 foizdan ham pastga tushib ketgan. Bu esa brendning global ekspansiya davri yakunlanganidan dalolat beradi.

Brend kelajagi va yangi yoʻnalishlar

OnePlus brendiga 2013-yilda Pete Lau va Carl Pei tomonidan asos solingan edi. Dastlab texnologiya ishqibozlari uchun hamyonbop, ammo kuchli Android smartfonlar taklif qilgan kompaniya, vaqt oʻtishi bilan premium segmentga oʻtdi va Nord seriyasi orqali oʻrta sinfni ham egallashga urindi. Biroq, raqobatning kuchayishi va Oppo bilan integratsiyalashuv jarayoni brendning oʻziga xosligiga ta’sir koʻrsatdi.

Endilikda kompaniya bor e’tiborini Xitoy ichki bozoriga qaratishni rejalashtirmoqda. Xalqaro maydonda esa Oppo oʻzining muvaffaqiyatliroq hisoblangan Realme brendini rivojlantirishda davom etadi. Xususan, Skandinaviya mamlakatlari kabi hududlarda aynan Realme smartfonlari asosiy e’tiborda boʻladi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu yangilik hozircha bevosita ta’sir koʻrsatmaydi, chunki mamlakatimizga ushbu qurilmalar asosan BAA yoki Xitoy bozorlari orqali kirib keladi. Biroq, global brendning yirik bozorlarni tark etishi texnologiya olamidagi katta oʻzgarishlarning signali hisoblanadi.

OnePlusSmartfonTexnologiyaOppoBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei sanksiyalarga qaramay oʻsishda davom etmoqda: 2026-yil uchun ulkan rejalarHuawei sanksiyalarga qaramay oʻsishda davom etmoqda: 2026-yil uchun ulkan rejalarBugun, 15:57SpaceX aksiyalari keskin arzonlashdi: Kompaniya kapitallashuvi 1 trillion dollarga kamaydiSpaceX aksiyalari keskin arzonlashdi: Kompaniya kapitallashuvi 1 trillion dollarga kamaydiBugun, 15:24SpaceX dunyodagi eng yirik raketani start maydonchasiga joylashtirdiSpaceX dunyodagi eng yirik raketani start maydonchasiga joylashtirdiBugun, 14:58VK xoldingi RuStore ilovalar doʻkonini sotishga qaror qildiVK xoldingi RuStore ilovalar doʻkonini sotishga qaror qildiBugun, 14:29Xiaomi oʻndan ortiq mashhur smartfonlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatdiXiaomi oʻndan ortiq mashhur smartfonlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatdiBugun, 13:53.ru va .rf domen zonalari: Egalar soni saytlar miqdoridan tezroq oʻsmoqda.ru va .rf domen zonalari: Egalar soni saytlar miqdoridan tezroq oʻsmoqdaBugun, 13:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi