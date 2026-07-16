OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etmoqda: Strategik chekinish sabablari
Smartfon bozorida oʻzining “flagmanlar qotili” nomli qurilmalari bilan tanilgan OnePlus kompaniyasi kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Kompaniya rasmiy ravishda Shimoliy Amerika va Yevropa bozorlarida yangi mahsulotlarni sotuvga chiqarishni toʻxtatishini ma’lum qildi. Ushbu qaror global elektronika bozoridagi narxlarning koʻtarilishi va yangi qurilmalarga boʻlgan talabning pasayishi fonida qabul qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashriga berilgan rasmiy bayonotda aytilishicha, OnePlus oʻz faoliyatini qayta koʻrib chiqqan va Gʻarb bozorlaridan chiqishga qaror qilgan. Shunga qaramay, kompaniya amaldagi foydalanuvchilarning huquqlari toʻliq himoya qilinishini, xususan, sotuvdan keyingi servis xizmati va dasturiy ta’minot yangilanishlari kafolatlanishini ta’kidlamoqda. Bloomberg hisobotiga koʻra, ushbu jarayon OnePlus’ning bosh kompaniyasi hisoblangan Oppo tarkibidagi keng koʻlamli korporativ qayta qurishning bir qismidir.
Global inqiroz va “RAMageddon” ta’siriEkspertlarning fikricha, OnePlus’ning bunday keskin qadam tashlashiga bir qancha omillar sabab boʻlgan. IDC va Counterpoint tahliliy agentliklari 2026-yilda smartfon yetkazib berish hajmi 13 foizdan koʻproqqa qisqarishini bashorat qilmoqda. Bunga asosiy sabab sifatida xotira chiplari yetishmovchiligi, ya’ni soha mutaxassislari tilida “RAMageddon” deb atalayotgan inqiroz koʻrsatilmoqda. Bu esa ishlab chiqarish xarajatlarini oshirib, kompaniyalarni oʻz strategiyalarini oʻzgartirishga majbur qilmoqda.
Ma’lum boʻlishicha, OnePlus nafaqat Gʻarbda, balki oʻzining Xitoydan tashqaridagi eng yirik bozorlaridan biri boʻlgan Hindistonda ham faoliyatini cheklashni rejalashtirmoqda. Counterpoint ma’lumotlariga koʻra, oʻtgan yili kompaniyaning AQSH bozoridagi ulushi 1 foizdan ham pastga tushib ketgan. Bu esa brendning global ekspansiya davri yakunlanganidan dalolat beradi.
Brend kelajagi va yangi yoʻnalishlarOnePlus brendiga 2013-yilda Pete Lau va Carl Pei tomonidan asos solingan edi. Dastlab texnologiya ishqibozlari uchun hamyonbop, ammo kuchli Android smartfonlar taklif qilgan kompaniya, vaqt oʻtishi bilan premium segmentga oʻtdi va Nord seriyasi orqali oʻrta sinfni ham egallashga urindi. Biroq, raqobatning kuchayishi va Oppo bilan integratsiyalashuv jarayoni brendning oʻziga xosligiga ta’sir koʻrsatdi.
Endilikda kompaniya bor e’tiborini Xitoy ichki bozoriga qaratishni rejalashtirmoqda. Xalqaro maydonda esa Oppo oʻzining muvaffaqiyatliroq hisoblangan Realme brendini rivojlantirishda davom etadi. Xususan, Skandinaviya mamlakatlari kabi hududlarda aynan Realme smartfonlari asosiy e’tiborda boʻladi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu yangilik hozircha bevosita ta’sir koʻrsatmaydi, chunki mamlakatimizga ushbu qurilmalar asosan BAA yoki Xitoy bozorlari orqali kirib keladi. Biroq, global brendning yirik bozorlarni tark etishi texnologiya olamidagi katta oʻzgarishlarning signali hisoblanadi.
…