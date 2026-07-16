JCH-2026dagi eng buyuk natija: Messi kechagi g‘alabadan so‘ng mutlaq rekord o‘rnatdi!
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi futbol olamini hayratda qoldirishda davom etmoqda. JCH-2026 yarimfinali doirasida Angliyaga qarshi kechgan dramatik bahsda (2:1) Messi ikkita golli uzatmani amalga oshirib, jamoasini Ispaniyaga qarshi o‘tadigan katta finalga olib chiqdi.
Ushbu o‘yin orqali 39 yoshli afsona Jahon chempionatlari tarixidagi eng buyuk va takrorlanmas rekordlarni rasmiylashtirdi.
Zamin.uz futbol tarixidagi ushbu tarixiy voqelik va ikki buyuk afsona — Messi hamda Ronalduning mundiallardagi ko‘rsatkichlari tahlilini taqdim etadi.
Har bir o‘yinda bitta samarali harakat!
Lionel Messi JCH-2026 turnirida hozirgacha o‘tkazilgan 7 ta bahsda o‘z hisobiga 8 ta gol va 4 ta assist yozib qo‘yishga ulgurdi. Uning mundiallardagi umumiy statistikasi esa shunchaki aqlbovar qilmas darajaga yetdi:
Jahon chempionatlaridagi umumiy o‘yinlari: 33 ta bahs
Urilgan gollari: 21 ta gol
Golli uzatmalari (assistlari): 12 ta golli uzatma
«Gol+assist» tizimi bo‘yicha umumiy ochkolari: 33 ochko
Tarixiy rekord: Messi Jahon chempionatlari tarixida roppa-rosa 33 ta o‘yinda ishtirok etib, 33 ta gol va assist qayd etdi. Bu har bir o‘yinda o‘rtacha bittadan golli vaziyatda bevosita ishtirok etish demakdir. Bunday barqarorlik mundiallar tarixida hali hech kimga nasib etmagan!
Messi va Ronaldu: Jahon chempionatlaridagi farq qancha?
Zamonamizning ikki buyuk futbolchisi o‘rtasidagi raqobat Jahon chempionatlarida ham yaqqol ko‘zga tashlanadi. Besh karra «Oltin to‘p» sohibi Krishtianu Ronaldu ham ushbu JCH-2026 musobaqasida Portugaliya safida 5 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 3 bor ishg‘ol qildi. Biroq umumiy mundiallar statistikasi borasida Messi o‘z raqibidan ancha ilgarilab ketgan.
Quyidagi jadvalda ikki afsonaning Jahon chempionatlaridagi umumiy ko‘rsatkichlari taqqoslangan:
Ko‘rsatkichlar
Lionel Messi (Argentina)
Krishtianu Ronaldu (Portugaliya)
Jahon chempionatlaridagi o‘yinlar
33 ta
27 ta
Urilgan gollar soni
21 ta
11 ta
Amalga oshirilgan assistlar
12 ta
2 ta
«Gol+pas» tizimidagi umumiy ochko
33 ochko
13 ochko
O‘rtacha samaradorlik (har bir o‘yinga)
1.00
0.48
Oldinda — Buyuk final!
Endilikda Lionel Messi boshchiligidagi Argentina terma jamoasini JCH-2026ning hal qiluvchi final bahsi kutmoqda. Inglizlarni turnirdan chiqarib yuborgan «albiseleste» finalda Ispaniya terma jamoasiga qarshi bahs olib boradi.
Ushbu uchrashuv 39 yoshli Messi uchun Jahon chempionatidagi umumiy rekordlarini yanada yangilash va faoliyatidagi eng yorqin nuqtalardan birini qo‘yish uchun ajoyib imkoniyatdir.
…