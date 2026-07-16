JCH-2026dagi eng buyuk natija: Messi kechagi g‘alabadan so‘ng mutlaq rekord o‘rnatdi!

·41·Sport
JCH-2026dagi eng buyuk natija: Messi kechagi g‘alabadan so‘ng mutlaq rekord o‘rnatdi!

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi futbol olamini hayratda qoldirishda davom etmoqda. JCH-2026 yarimfinali doirasida Angliyaga qarshi kechgan dramatik bahsda (2:1) Messi ikkita golli uzatmani amalga oshirib, jamoasini Ispaniyaga qarshi o‘tadigan katta finalga olib chiqdi.

Ushbu o‘yin orqali 39 yoshli afsona Jahon chempionatlari tarixidagi eng buyuk va takrorlanmas rekordlarni rasmiylashtirdi.

Zamin.uz futbol tarixidagi ushbu tarixiy voqelik va ikki buyuk afsona — Messi hamda Ronalduning mundiallardagi ko‘rsatkichlari tahlilini taqdim etadi.

Har bir o‘yinda bitta samarali harakat!

Lionel Messi JCH-2026 turnirida hozirgacha o‘tkazilgan 7 ta bahsda o‘z hisobiga 8 ta gol va 4 ta assist yozib qo‘yishga ulgurdi. Uning mundiallardagi umumiy statistikasi esa shunchaki aqlbovar qilmas darajaga yetdi:

  • Jahon chempionatlaridagi umumiy o‘yinlari: 33 ta bahs

  • Urilgan gollari: 21 ta gol

  • Golli uzatmalari (assistlari): 12 ta golli uzatma

  • «Gol+assist» tizimi bo‘yicha umumiy ochkolari: 33 ochko

Tarixiy rekord: Messi Jahon chempionatlari tarixida roppa-rosa 33 ta o‘yinda ishtirok etib, 33 ta gol va assist qayd etdi. Bu har bir o‘yinda o‘rtacha bittadan golli vaziyatda bevosita ishtirok etish demakdir. Bunday barqarorlik mundiallar tarixida hali hech kimga nasib etmagan!

Messi va Ronaldu: Jahon chempionatlaridagi farq qancha?

Zamonamizning ikki buyuk futbolchisi o‘rtasidagi raqobat Jahon chempionatlarida ham yaqqol ko‘zga tashlanadi. Besh karra «Oltin to‘p» sohibi Krishtianu Ronaldu ham ushbu JCH-2026 musobaqasida Portugaliya safida 5 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 3 bor ishg‘ol qildi. Biroq umumiy mundiallar statistikasi borasida Messi o‘z raqibidan ancha ilgarilab ketgan.

Quyidagi jadvalda ikki afsonaning Jahon chempionatlaridagi umumiy ko‘rsatkichlari taqqoslangan:

Ko‘rsatkichlar

Lionel Messi (Argentina)

Krishtianu Ronaldu (Portugaliya)

Jahon chempionatlaridagi o‘yinlar

33 ta

27 ta

Urilgan gollar soni

21 ta

11 ta

Amalga oshirilgan assistlar

12 ta

2 ta

«Gol+pas» tizimidagi umumiy ochko

33 ochko

13 ochko

O‘rtacha samaradorlik (har bir o‘yinga)

1.00

0.48

Oldinda — Buyuk final!

Endilikda Lionel Messi boshchiligidagi Argentina terma jamoasini JCH-2026ning hal qiluvchi final bahsi kutmoqda. Inglizlarni turnirdan chiqarib yuborgan «albiseleste» finalda Ispaniya terma jamoasiga qarshi bahs olib boradi.

Ushbu uchrashuv 39 yoshli Messi uchun Jahon chempionatidagi umumiy rekordlarini yanada yangilash va faoliyatidagi eng yorqin nuqtalardan birini qo‘yish uchun ajoyib imkoniyatdir.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 finali: Argentina va Ispaniya to‘qnashuvida imkoniyatlar qanday?JCH-2026 finali: Argentina va Ispaniya to‘qnashuvida imkoniyatlar qanday?Bugun, 15:45Jud Bellingem va Lionel Messi oʻrtasidagi dahanaki jang: Angliyalik yulduz nima dedi?Jud Bellingem va Lionel Messi oʻrtasidagi dahanaki jang: Angliyalik yulduz nima dedi?Bugun, 15:17Bellingemning og‘riqli murojaati: «Bizni kechiring»Bellingemning og‘riqli murojaati: «Bizni kechiring»Bugun, 14:50Gordon Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni anglaganini aytdiGordon Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni anglaganini aytdiBugun, 14:45Chelsi ijtimoiy tarmoqlardagi xatosi uchun tanqidlar ostida qoldiChelsi ijtimoiy tarmoqlardagi xatosi uchun tanqidlar ostida qoldiBugun, 14:39Argentina final oldidan jazo xavfiga duch keldi...Argentina final oldidan jazo xavfiga duch keldi...Bugun, 14:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi