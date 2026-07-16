Bellingemning og‘riqli murojaati: «Bizni kechiring»
Angliya JCH-2026 finaliga chiqishga bir necha daqiqa qolganda Argentina bosimiga dosh bera olmadi. Og‘ir mag‘lubiyatdan keyin Jud Bellingem muxlislarga murojaat qilib, jamoaning yana bir bor hal qiluvchi bosqichda to‘xtagani uchun uzr so‘radi.
«Bu meni butunlay ezib qo‘ydi»
Bellingem Argentinaga qarshi yarimfinaldan keyin hissiyotlarini yashirmadi. U o‘zini Angliya bilan Jahon chempionati finaliga yo‘l oladigan avlodning bir qismi sifatida ko‘rishni juda istaganini ta’kidladi.
«Yana bir bor muxlislardan omadsiz ishtirok uchun uzr so‘rashga to‘g‘ri kelayotgani meni butunlay ezib qo‘ydi. Bizni kechiring», — deya uning so‘zlarini Fabritsio Romanoga nisbat berilgan xabarda keltirilgan.
Bu qisqa murojaat Angliya futbolchilari uchun mag‘lubiyat qanchalik og‘ir kechganini ko‘rsatadi. Jamoa finalga juda yaqin edi, ammo so‘nggi daqiqalar barcha rejalarni o‘zgartirdi.
Angliya hisobni ochgan, ammo ustunlikni saqlay olmagan
Yarimfinalning 55-daqiqasida Entoni Gordon Angliyani oldinga olib chiqdi. Tomas Tuxel shogirdlari uzoq vaqt hisobni saqlab turdi, biroq o‘yin oxirida Argentina katta bosim o‘tkazdi.
Enso Fernandes 85-daqiqada hisobni tenglashtirdi. Qo‘shib berilgan vaqtda Lautaro Martines g‘alaba golini kiritib, Argentinani finalga olib chiqdi. Lionel Messi har ikki golga uzatma berdi.
Asosiy voqea
Daqiqa
Angliyaning goli
55
Argentinaning javob goli
85
G‘alaba goli
90+2
Yakuniy hisob
Angliya — Argentina 1:2
Bellingem hal qiluvchi ta’sir ko‘rsata olmadi
Angliya yarimhimoyachisi uchrashuvni to‘liq o‘tkazgan bo‘lsa-da, gol yoki golli uzatma bilan ajralib tura olmadi.
Argentina bosimni oshirgan so‘nggi daqiqalarda Angliyaning markazda to‘pni nazorat qilishi qiyinlashdi. Bellingem va uning sheriklari hujumni davom ettirish o‘rniga ko‘proq himoyalanishga majbur bo‘ldi.
Tuxel ham mag‘lubiyatdan keyin qabul qilingan taktik qarorlar uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi. U jamoa finalga juda yaqin kelganini, ammo Argentina o‘yin oxirida tashabbusni to‘liq egallaganini tan oldi.
Muxlislardan kechirim so‘rash kerakmi?
Bellingemning murojaatida katta mas’uliyat hissi bor. Biroq Angliya yarimfinalgacha yetib keldi va amaldagi jahon chempioniga qarshi uzoq vaqt g‘alaba qozonib turgandi.
Shu sababli ijtimoiy tarmoqlarda ayrim muxlislar futbolchilar uzr so‘rashi shart emasligini ta’kidlamoqda. BBC Match of the Day sahifasidagi muhokamalarda ham ko‘pchilik Bellingem va jamoaga qo‘llab-quvvatlov bildirgan.
Ammo futbolchining o‘zi uchun natija boshqacha qabul qilindi: yarimfinalga chiqish emas, kubokni Angliyaga olib kelish asosiy maqsad edi.
Angliya uchun turnir hali yakunlanmadi
Tomas Tuxel jamoasi endi uchinchi o‘rin uchun Fransiyaga qarshi maydonga tushadi. Argentina esa finalda Ispaniya bilan chempionlik uchun kurashadi.
Bronza medali yarimfinaldagi alamni to‘liq yo‘qota olmaydi. Ammo Angliya uchun turnirni g‘alaba bilan yakunlash va kelajakka ishonch bilan qarash imkoni hali bor.
Bellingemning orzusi tugamadi
Jud Bellingem bu mundialda Angliyaning asosiy yetakchilaridan biri bo‘ldi. Yarimfinalda esa u kutgan final yo‘llanmasi qo‘ldan chiqdi.
Uning muxlislarga aytgan «Bizni kechiring» degan gapi mag‘lubiyat og‘rig‘ini ko‘rsatadi. Biroq 23 yoshli futbolchining oldida hali boshqa yirik turnirlar va yangi imkoniyatlar bor.
Sizningcha, Angliya futbolchilari yarimfinalga chiqqanidan keyin muxlislardan uzr so‘rashi kerakmidi?
…