Bellingemning og‘riqli murojaati: «Bizni kechiring»

·45·Sport
Bellingemning og‘riqli murojaati: «Bizni kechiring»

Angliya JCH-2026 finaliga chiqishga bir necha daqiqa qolganda Argentina bosimiga dosh bera olmadi. Og‘ir mag‘lubiyatdan keyin Jud Bellingem muxlislarga murojaat qilib, jamoaning yana bir bor hal qiluvchi bosqichda to‘xtagani uchun uzr so‘radi.

«Bu meni butunlay ezib qo‘ydi»

Bellingem Argentinaga qarshi yarimfinaldan keyin hissiyotlarini yashirmadi. U o‘zini Angliya bilan Jahon chempionati finaliga yo‘l oladigan avlodning bir qismi sifatida ko‘rishni juda istaganini ta’kidladi.

«Yana bir bor muxlislardan omadsiz ishtirok uchun uzr so‘rashga to‘g‘ri kelayotgani meni butunlay ezib qo‘ydi. Bizni kechiring», — deya uning so‘zlarini Fabritsio Romanoga nisbat berilgan xabarda keltirilgan.

Bu qisqa murojaat Angliya futbolchilari uchun mag‘lubiyat qanchalik og‘ir kechganini ko‘rsatadi. Jamoa finalga juda yaqin edi, ammo so‘nggi daqiqalar barcha rejalarni o‘zgartirdi.

Angliya hisobni ochgan, ammo ustunlikni saqlay olmagan

Yarimfinalning 55-daqiqasida Entoni Gordon Angliyani oldinga olib chiqdi. Tomas Tuxel shogirdlari uzoq vaqt hisobni saqlab turdi, biroq o‘yin oxirida Argentina katta bosim o‘tkazdi.

Enso Fernandes 85-daqiqada hisobni tenglashtirdi. Qo‘shib berilgan vaqtda Lautaro Martines g‘alaba golini kiritib, Argentinani finalga olib chiqdi. Lionel Messi har ikki golga uzatma berdi.

Asosiy voqea

Daqiqa

Angliyaning goli

55

Argentinaning javob goli

85

G‘alaba goli

90+2

Yakuniy hisob

Angliya — Argentina 1:2

Bellingem hal qiluvchi ta’sir ko‘rsata olmadi

Angliya yarimhimoyachisi uchrashuvni to‘liq o‘tkazgan bo‘lsa-da, gol yoki golli uzatma bilan ajralib tura olmadi.

Argentina bosimni oshirgan so‘nggi daqiqalarda Angliyaning markazda to‘pni nazorat qilishi qiyinlashdi. Bellingem va uning sheriklari hujumni davom ettirish o‘rniga ko‘proq himoyalanishga majbur bo‘ldi.

Tuxel ham mag‘lubiyatdan keyin qabul qilingan taktik qarorlar uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi. U jamoa finalga juda yaqin kelganini, ammo Argentina o‘yin oxirida tashabbusni to‘liq egallaganini tan oldi.

Muxlislardan kechirim so‘rash kerakmi?

Bellingemning murojaatida katta mas’uliyat hissi bor. Biroq Angliya yarimfinalgacha yetib keldi va amaldagi jahon chempioniga qarshi uzoq vaqt g‘alaba qozonib turgandi.

Shu sababli ijtimoiy tarmoqlarda ayrim muxlislar futbolchilar uzr so‘rashi shart emasligini ta’kidlamoqda. BBC Match of the Day sahifasidagi muhokamalarda ham ko‘pchilik Bellingem va jamoaga qo‘llab-quvvatlov bildirgan.

Ammo futbolchining o‘zi uchun natija boshqacha qabul qilindi: yarimfinalga chiqish emas, kubokni Angliyaga olib kelish asosiy maqsad edi.

Angliya uchun turnir hali yakunlanmadi

Tomas Tuxel jamoasi endi uchinchi o‘rin uchun Fransiyaga qarshi maydonga tushadi. Argentina esa finalda Ispaniya bilan chempionlik uchun kurashadi.

Bronza medali yarimfinaldagi alamni to‘liq yo‘qota olmaydi. Ammo Angliya uchun turnirni g‘alaba bilan yakunlash va kelajakka ishonch bilan qarash imkoni hali bor.

Bellingemning orzusi tugamadi

Jud Bellingem bu mundialda Angliyaning asosiy yetakchilaridan biri bo‘ldi. Yarimfinalda esa u kutgan final yo‘llanmasi qo‘ldan chiqdi.

Uning muxlislarga aytgan «Bizni kechiring» degan gapi mag‘lubiyat og‘rig‘ini ko‘rsatadi. Biroq 23 yoshli futbolchining oldida hali boshqa yirik turnirlar va yangi imkoniyatlar bor.

Sizningcha, Angliya futbolchilari yarimfinalga chiqqanidan keyin muxlislardan uzr so‘rashi kerakmidi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 finali: Argentina va Ispaniya to‘qnashuvida imkoniyatlar qanday?JCH-2026 finali: Argentina va Ispaniya to‘qnashuvida imkoniyatlar qanday?Bugun, 15:45Jud Bellingem va Lionel Messi oʻrtasidagi dahanaki jang: Angliyalik yulduz nima dedi?Jud Bellingem va Lionel Messi oʻrtasidagi dahanaki jang: Angliyalik yulduz nima dedi?Bugun, 15:17JCH-2026dagi eng buyuk natija: Messi kechagi g‘alabadan so‘ng mutlaq rekord o‘rnatdi!JCH-2026dagi eng buyuk natija: Messi kechagi g‘alabadan so‘ng mutlaq rekord o‘rnatdi!Bugun, 14:54Gordon Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni anglaganini aytdiGordon Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni anglaganini aytdiBugun, 14:45Chelsi ijtimoiy tarmoqlardagi xatosi uchun tanqidlar ostida qoldiChelsi ijtimoiy tarmoqlardagi xatosi uchun tanqidlar ostida qoldiBugun, 14:39Argentina final oldidan jazo xavfiga duch keldi...Argentina final oldidan jazo xavfiga duch keldi...Bugun, 14:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi