Toshkentda tunda uxlamaydi: Yunusobodda 24/7 ko‘cha qurilmoqda
Yunusobod tumanida poytaxtning tungi hayotiga yangi manzil qo‘shilishi kutilmoqda. Yangishahar ko‘chasida savdo, ovqatlanish va xizmat ko‘rsatish obyektlari kecha-kunduz ishlaydigan zamonaviy turizm klasteri barpo etilmoqda.
Yangishahar ko‘chasi qanday o‘zgaradi?
Loyiha hududni oddiy ko‘chadan aholi va sayyohlar uchun qulay dam olish maskaniga aylantirishni nazarda tutadi.
Yangi sayyohlik ko‘chasida tun-u kun faoliyat yuritadigan kafelar, savdo nuqtalari va turli xizmat ko‘rsatish markazlarini ochish rejalashtirilgan.
Bu yerga kelgan mehmonlar faqat ovqatlanish yoki xarid qilish bilan cheklanmaydi. Obodonlashtirilgan muhitda sayr qilish, do‘stlar bilan vaqt o‘tkazish va tungi Toshkent manzarasidan bahramand bo‘lish imkoniyati ham yaratiladi.
Piyodalar uchun xavfsiz muhit yaratiladi
Loyihada piyodalar uchun qulay va xavfsiz infratuzilmaga alohida e’tibor qaratilmoqda.
Yo‘laklarni xalqaro standartlarga muvofiq obodonlashtirish, zamonaviy yoritish tizimlarini o‘rnatish va ko‘cha bo‘ylab landshaft muhitini shakllantirish ko‘zda tutilgan.
Yo‘nalish
Kutilayotgan o‘zgarish
Savdo va xizmatlar
24/7 ishlaydigan yangi obyektlar
Ovqatlanish
kafe va boshqa gastronomik nuqtalar
Piyodalar hududi
xavfsiz va obod yo‘laklar
Tadbirkorlik
kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar
Bandlik
qo‘shimcha ish o‘rinlari
Kichik biznes uchun yangi imkoniyat
Turizm klasteri ishga tushishi Yunusobodda tadbirkorlik faolligini ham oshirishi mumkin.
Kafe, do‘kon, ko‘ngilochar va maishiy xizmat nuqtalarining ochilishi mahalliy biznes uchun yangi mijozlar oqimini yaratadi. Shu bilan birga, sotuvchi, oshpaz, ofitsiant, qo‘riqchi va xizmat ko‘rsatish sohasida boshqa yangi ish o‘rinlari paydo bo‘lishi kutilmoqda.
24 soat ishlaydigan hududning muvaffaqiyati esa faqat chiroyli ko‘rinishga emas, xavfsizlik, tozalik va xizmat sifatiga ham bog‘liq bo‘ladi.
Tungi Toshkentda yangi markaz paydo bo‘ladimi?
Ayni paytda Yangishahar ko‘chasida qurilish va landshaft ishlari yakunlanish bosqichida ekani aytilmoqda.
Loyiha to‘liq ishga tushirilsa, ushbu hudud mahalliy aholi, yoshlar va xorijiy mehmonlarni jalb qiladigan tungi manzillardan biriga aylanishi mumkin.
Endi asosiy savol — yangi ko‘cha haqiqatan ham Toshkentning tun-u kun gavjum va xavfsiz sayyohlik markaziga aylana oladimi?
Sizningcha, poytaxtda shunday 24/7 ko‘chalarni boshqa tumanlarda ham tashkil etish kerakmi?
…