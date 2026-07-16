Toshkentda tunda uxlamaydi: Yunusobodda 24/7 ko‘cha qurilmoqda

·0·O‘zbekiston
Toshkentda tunda uxlamaydi: Yunusobodda 24/7 ko‘cha qurilmoqda

Yunusobod tumanida poytaxtning tungi hayotiga yangi manzil qo‘shilishi kutilmoqda. Yangishahar ko‘chasida savdo, ovqatlanish va xizmat ko‘rsatish obyektlari kecha-kunduz ishlaydigan zamonaviy turizm klasteri barpo etilmoqda.

Yangishahar ko‘chasi qanday o‘zgaradi?

Loyiha hududni oddiy ko‘chadan aholi va sayyohlar uchun qulay dam olish maskaniga aylantirishni nazarda tutadi.

Yangi sayyohlik ko‘chasida tun-u kun faoliyat yuritadigan kafelar, savdo nuqtalari va turli xizmat ko‘rsatish markazlarini ochish rejalashtirilgan.

Bu yerga kelgan mehmonlar faqat ovqatlanish yoki xarid qilish bilan cheklanmaydi. Obodonlashtirilgan muhitda sayr qilish, do‘stlar bilan vaqt o‘tkazish va tungi Toshkent manzarasidan bahramand bo‘lish imkoniyati ham yaratiladi.

Piyodalar uchun xavfsiz muhit yaratiladi

Loyihada piyodalar uchun qulay va xavfsiz infratuzilmaga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Yo‘laklarni xalqaro standartlarga muvofiq obodonlashtirish, zamonaviy yoritish tizimlarini o‘rnatish va ko‘cha bo‘ylab landshaft muhitini shakllantirish ko‘zda tutilgan.

Yo‘nalish

Kutilayotgan o‘zgarish

Savdo va xizmatlar

24/7 ishlaydigan yangi obyektlar

Ovqatlanish

kafe va boshqa gastronomik nuqtalar

Piyodalar hududi

xavfsiz va obod yo‘laklar

Tadbirkorlik

kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar

Bandlik

qo‘shimcha ish o‘rinlari

Kichik biznes uchun yangi imkoniyat

Turizm klasteri ishga tushishi Yunusobodda tadbirkorlik faolligini ham oshirishi mumkin.

Kafe, do‘kon, ko‘ngilochar va maishiy xizmat nuqtalarining ochilishi mahalliy biznes uchun yangi mijozlar oqimini yaratadi. Shu bilan birga, sotuvchi, oshpaz, ofitsiant, qo‘riqchi va xizmat ko‘rsatish sohasida boshqa yangi ish o‘rinlari paydo bo‘lishi kutilmoqda.

24 soat ishlaydigan hududning muvaffaqiyati esa faqat chiroyli ko‘rinishga emas, xavfsizlik, tozalik va xizmat sifatiga ham bog‘liq bo‘ladi.

Tungi Toshkentda yangi markaz paydo bo‘ladimi?

Ayni paytda Yangishahar ko‘chasida qurilish va landshaft ishlari yakunlanish bosqichida ekani aytilmoqda.

Loyiha to‘liq ishga tushirilsa, ushbu hudud mahalliy aholi, yoshlar va xorijiy mehmonlarni jalb qiladigan tungi manzillardan biriga aylanishi mumkin.

Endi asosiy savol — yangi ko‘cha haqiqatan ham Toshkentning tun-u kun gavjum va xavfsiz sayyohlik markaziga aylana oladimi?

Sizningcha, poytaxtda shunday 24/7 ko‘chalarni boshqa tumanlarda ham tashkil etish kerakmi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

48 darajagacha issiq: O‘zbekistonda xavfli uch kun kelmoqda...48 darajagacha issiq: O‘zbekistonda xavfli uch kun kelmoqda...Bugun, 12:20O‘zbekistonda reklamali qo‘ng‘iroq va SMS xabarlarga yangi cheklovlar kiritiladiO‘zbekistonda reklamali qo‘ng‘iroq va SMS xabarlarga yangi cheklovlar kiritiladiBugun, 11:36O‘zbekistonda 18–20 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkinO‘zbekistonda 18–20 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkinBugun, 10:47O‘zbekistonga 46 darajali jazirama issiq yana qaytmoqdaO‘zbekistonga 46 darajali jazirama issiq yana qaytmoqdaKecha, 21:04O‘zbekistonda elektr energiyasi iste’moli eng yuqori darajaga chiqdiO‘zbekistonda elektr energiyasi iste’moli eng yuqori darajaga chiqdiKecha, 17:37Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildiQirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildiKecha, 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi