VK xoldingi RuStore ilovalar doʻkonini sotishga qaror qildi

·0·Texno
VK xoldingi RuStore ilovalar doʻkonini sotishga qaror qildi

Rossiyaning eng yirik texnologik xoldinglaridan biri boʻlgan VK kompaniyasi oʻzining eng muhim loyihalaridan biri — RuStore ilovalar doʻkonini sotish boʻyicha kelishuvga erishganini rasman eʼlon qildi. Ushbu qaror Rossiya texnologiya bozorida kutilmagan oʻzgarishlardan biri sifatida baholanmoqda, chunki mazkur platforma mamlakatda xorijiy servislar cheklangan bir paytda asosiy muqobil sifatida yaratilgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya matbuot xizmati bergan maʼlumotga koʻra, platformaning 100 foiz ulushi RuStore ishlab chiquvchisi boʻlgan kompaniya rahbariyatiga oʻtadi. Xususan, xaridor sifatida platforma bosh direktori Dmitriy Pankrushev koʻrsatilgan. Mazkur kelishuv natijasida doʻkon toʻliq mustaqil boshqaruvga oʻtishi kutilmoqda.

Mustaqil rivojlanish va yangi rejalar

RuStore jamoasi ushbu oʻzgarishdan soʻng ham platformani rivojlantirishda davom etishini bildirdi. Asosiy maqsad — foydalanuvchilar, dasturchilar va hamkorlar uchun servisning barqaror ishlashini taʼminlash, yangi funksiyalarni joriy etish va ilovalar katalogini kengaytirishdir. Bu esa platformaning bozor segmentidagi oʻrnini saqlab qolishga xizmat qiladi.

Hozircha bitimning moliyaviy shartlari, xarid summasi va uni yakunlashning aniq muddatlari ochiqlanmagan. Ekspertlarning fikricha, bunday yirik loyihaning boshqaruvga sotilishi VK uchun strategik resurslarni boshqa yoʻnalishlarga, xususan, ijtimoiy tarmoqlar va kontent xizmatlariga yoʻnaltirish imkonini beradi.

Eslatib oʻtamiz, RuStore loyihasi 2022-yilning may oyida Rossiya Raqamli rivojlanish vazirligi homiyligida VK (sobiq Mail.ru Group) tomonidan ishga tushirilgan edi. Oʻsha paytda ushbu qadam Google Play va App Store kabi global platformalarga nisbatan sanksiyalar kuchaygan bir sharoitda mahalliy dasturchilarni qoʻllab-quvvatlash chorasi sifatida koʻrilgan.

2023-yilning fevral oyida platforma beta-test sinovlaridan muvaffaqiyatli oʻtib, toʻliq rejimda ishlay boshlagan edi. Bugungi kunga kelib, RuStore minglab ilovalarni oʻz ichiga olgan va Rossiya bozorida Android qurilmalari uchun eng ommabop mahalliy doʻkonlardan biriga aylangan. Endilikda platformaning kelajagi yangi egalari tomonidan belgilanadi.

VKRuStoreRossiyaTexnologiyaIlovalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻndan ortiq mashhur smartfonlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatdiXiaomi oʻndan ortiq mashhur smartfonlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatdiBugun, 13:53.ru va .rf domen zonalari: Egalar soni saytlar miqdoridan tezroq oʻsmoqda.ru va .rf domen zonalari: Egalar soni saytlar miqdoridan tezroq oʻsmoqdaBugun, 13:28Starlink va NTT Docomo hamkorligi: Yaponiya koinotdan aloqa oʻrnatishda yetakchilik qilmoqdaStarlink va NTT Docomo hamkorligi: Yaponiya koinotdan aloqa oʻrnatishda yetakchilik qilmoqdaBugun, 12:56Starlink V5 taqdim etildi: Yangi avlod terminallari yanada ixcham va energiya tejamkorStarlink V5 taqdim etildi: Yangi avlod terminallari yanada ixcham va energiya tejamkorBugun, 12:21Samsung Galaxy Z Fold 8 va iPhone Ultra: Buklama smartfonlar dizayni oʻxshash boʻladimi?Samsung Galaxy Z Fold 8 va iPhone Ultra: Buklama smartfonlar dizayni oʻxshash boʻladimi?Bugun, 12:00Sunʼiy intelektga yiliga 5 trillion dollar sarmoya kerak: SoftBank rahbari keskin bayonot berdiSunʼiy intelektga yiliga 5 trillion dollar sarmoya kerak: SoftBank rahbari keskin bayonot berdiBugun, 11:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi