VK xoldingi RuStore ilovalar doʻkonini sotishga qaror qildi
Rossiyaning eng yirik texnologik xoldinglaridan biri boʻlgan VK kompaniyasi oʻzining eng muhim loyihalaridan biri — RuStore ilovalar doʻkonini sotish boʻyicha kelishuvga erishganini rasman eʼlon qildi. Ushbu qaror Rossiya texnologiya bozorida kutilmagan oʻzgarishlardan biri sifatida baholanmoqda, chunki mazkur platforma mamlakatda xorijiy servislar cheklangan bir paytda asosiy muqobil sifatida yaratilgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya matbuot xizmati bergan maʼlumotga koʻra, platformaning 100 foiz ulushi RuStore ishlab chiquvchisi boʻlgan kompaniya rahbariyatiga oʻtadi. Xususan, xaridor sifatida platforma bosh direktori Dmitriy Pankrushev koʻrsatilgan. Mazkur kelishuv natijasida doʻkon toʻliq mustaqil boshqaruvga oʻtishi kutilmoqda.
Mustaqil rivojlanish va yangi rejalarRuStore jamoasi ushbu oʻzgarishdan soʻng ham platformani rivojlantirishda davom etishini bildirdi. Asosiy maqsad — foydalanuvchilar, dasturchilar va hamkorlar uchun servisning barqaror ishlashini taʼminlash, yangi funksiyalarni joriy etish va ilovalar katalogini kengaytirishdir. Bu esa platformaning bozor segmentidagi oʻrnini saqlab qolishga xizmat qiladi.
Hozircha bitimning moliyaviy shartlari, xarid summasi va uni yakunlashning aniq muddatlari ochiqlanmagan. Ekspertlarning fikricha, bunday yirik loyihaning boshqaruvga sotilishi VK uchun strategik resurslarni boshqa yoʻnalishlarga, xususan, ijtimoiy tarmoqlar va kontent xizmatlariga yoʻnaltirish imkonini beradi.
Eslatib oʻtamiz, RuStore loyihasi 2022-yilning may oyida Rossiya Raqamli rivojlanish vazirligi homiyligida VK (sobiq Mail.ru Group) tomonidan ishga tushirilgan edi. Oʻsha paytda ushbu qadam Google Play va App Store kabi global platformalarga nisbatan sanksiyalar kuchaygan bir sharoitda mahalliy dasturchilarni qoʻllab-quvvatlash chorasi sifatida koʻrilgan.
2023-yilning fevral oyida platforma beta-test sinovlaridan muvaffaqiyatli oʻtib, toʻliq rejimda ishlay boshlagan edi. Bugungi kunga kelib, RuStore minglab ilovalarni oʻz ichiga olgan va Rossiya bozorida Android qurilmalari uchun eng ommabop mahalliy doʻkonlardan biriga aylangan. Endilikda platformaning kelajagi yangi egalari tomonidan belgilanadi.
…