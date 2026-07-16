Jud Bellingem va Valentin Barco oʻrtasidagi janjal: Yangi kadrlar haqiqatni ochib berdi
Jahon chempionati yarim finalidan oʻrin olgan Angliya va Argentina terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuvdan soʻng yuzaga kelgan mojaro futbol jamoatchiligi diqqat markazida boʻlib turibdi. Real Madrid yulduzi Jud Bellingem va argentinalik Valentin Barco oʻrtasidagi toʻqnashuv aks etgan yangi kadrlar ingliz yarim himoyachisining tajovuzkor harakatlariga nima sabab boʻlganiga oydinlik kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Dastlabki translyatsiyada Bellinghamning raqibiga zarba bergani koʻringan boʻlsa-da, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan muxlislar tomonidan olingan videolar voqealar rivoji ancha murakkab boʻlganini koʻrsatmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, Angliyaning 1:2 hisobidagi magʻlubiyatidan soʻng, Bellingham Argentina zaxira darvozaboni bilan qoʻl berib koʻrishayotgan vaqtda Barco unga qarata haqoratli soʻzlar aytgan. Ispan tilini yaxshi biladigan Bellingham bu gaplarga chidab tura olmadi va raqibining bosh qismiga zarba berdi.
Maydondagi provokatsiyalar va hissiyotlar portlashiUshbu holat tezda keskinlashib, Barco ingliz futbolchisini turtib yubordi. Vaziyatga tajribali himoyachi Nicolas Otamendi ham aralashdi. Angliya terma jamoasi darvozabonlari James Trafford va Dean Henderson janjalni toʻxtatishga urinishgan boʻlsa, hujumchi Ollie Watkins gʻazab otiga mingan Bellinghamni voqea joyidan uzoqlashtirdi.
Maʼlum boʻlishicha, Valentin Barco oʻyin davomida maydonga tushmagan boʻlsa-da, uchrashuv davomida va undan keyin ingliz futbolchilarining asabiga tegish bilan band boʻlgan. Xususan, Enzo Fernandez hisobni tenglashtirganidan soʻng, yosh futbolchi maydon boʻylab yugurib, Angliya vakillarining koʻz oʻngida provokatsion tarzda bayram qilgani videolarda aks etgan.
Bellingham butun oʻyin davomida Argentina vakillarining jismoniy bosimi ostida qoldi. Leandro Paredes va Cristian Romero kabi futbolchilar ham oʻyin davomida Jud Bellingemga nisbatan qoʻpol va provokatsion harakatlarni amalga oshirishgan. Bu esa final hushtagi chalingach, futbolchining hissiyotlarini jilovlay olmasligiga olib keldi.
Tomas Tuxelning taktik xatosi va magʻlubiyat sabablariAngliya terma jamoasining magʻlubiyati nafaqat maydondagi janjallar, balki taktik xatolar bilan ham bogʻliq. Anthony Gordon tomonidan urilgan goldan soʻng, jamoa bosh murabbiyi Tomas Tuxel himoyaviy oʻyinga oʻtishga qaror qildi. Biroq, bu qaror oʻzini oqlamadi va Argentina bosimni oshirib, Lautaro Martinezning goli evaziga gʻalabani ilib ketdi.
Tuxel oʻyindan soʻng magʻlubiyat uchun masʼuliyatni oʻz zimmasiga oldi va jamoasining oʻta passiv oʻynab yuborganini tan oldi. Bellingham esa 60 yildan beri chempionlikni kutayotgan muxlislardan uzr soʻrab, ushbu magʻlubiyat uning faoliyatidagi eng ogʻriqli lahzalardan biri boʻlib qolishini taʼkidladi.
- Angliya 1:2 hisobida Argentinaga imkoniyatni boy berdi;
- Jud Bellingem Barco bilan janjallashgani uchun jazolanishi mumkin;
- Tomas Tuxel taktik oʻzgarishlar xato boʻlganini tan oldi.
…