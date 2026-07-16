Jud Bellingem va Valentin Barco oʻrtasidagi janjal: Yangi kadrlar haqiqatni ochib berdi

·0·Sport
Jud Bellingem va Valentin Barco oʻrtasidagi janjal: Yangi kadrlar haqiqatni ochib berdi

Jahon chempionati yarim finalidan oʻrin olgan Angliya va Argentina terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuvdan soʻng yuzaga kelgan mojaro futbol jamoatchiligi diqqat markazida boʻlib turibdi. Real Madrid yulduzi Jud Bellingem va argentinalik Valentin Barco oʻrtasidagi toʻqnashuv aks etgan yangi kadrlar ingliz yarim himoyachisining tajovuzkor harakatlariga nima sabab boʻlganiga oydinlik kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Dastlabki translyatsiyada Bellinghamning raqibiga zarba bergani koʻringan boʻlsa-da, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan muxlislar tomonidan olingan videolar voqealar rivoji ancha murakkab boʻlganini koʻrsatmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, Angliyaning 1:2 hisobidagi magʻlubiyatidan soʻng, Bellingham Argentina zaxira darvozaboni bilan qoʻl berib koʻrishayotgan vaqtda Barco unga qarata haqoratli soʻzlar aytgan. Ispan tilini yaxshi biladigan Bellingham bu gaplarga chidab tura olmadi va raqibining bosh qismiga zarba berdi.

Maydondagi provokatsiyalar va hissiyotlar portlashi

Ushbu holat tezda keskinlashib, Barco ingliz futbolchisini turtib yubordi. Vaziyatga tajribali himoyachi Nicolas Otamendi ham aralashdi. Angliya terma jamoasi darvozabonlari James Trafford va Dean Henderson janjalni toʻxtatishga urinishgan boʻlsa, hujumchi Ollie Watkins gʻazab otiga mingan Bellinghamni voqea joyidan uzoqlashtirdi.

Maʼlum boʻlishicha, Valentin Barco oʻyin davomida maydonga tushmagan boʻlsa-da, uchrashuv davomida va undan keyin ingliz futbolchilarining asabiga tegish bilan band boʻlgan. Xususan, Enzo Fernandez hisobni tenglashtirganidan soʻng, yosh futbolchi maydon boʻylab yugurib, Angliya vakillarining koʻz oʻngida provokatsion tarzda bayram qilgani videolarda aks etgan.

Bellingham butun oʻyin davomida Argentina vakillarining jismoniy bosimi ostida qoldi. Leandro Paredes va Cristian Romero kabi futbolchilar ham oʻyin davomida Jud Bellingemga nisbatan qoʻpol va provokatsion harakatlarni amalga oshirishgan. Bu esa final hushtagi chalingach, futbolchining hissiyotlarini jilovlay olmasligiga olib keldi.

Tomas Tuxelning taktik xatosi va magʻlubiyat sabablari

Angliya terma jamoasining magʻlubiyati nafaqat maydondagi janjallar, balki taktik xatolar bilan ham bogʻliq. Anthony Gordon tomonidan urilgan goldan soʻng, jamoa bosh murabbiyi Tomas Tuxel himoyaviy oʻyinga oʻtishga qaror qildi. Biroq, bu qaror oʻzini oqlamadi va Argentina bosimni oshirib, Lautaro Martinezning goli evaziga gʻalabani ilib ketdi.

Tuxel oʻyindan soʻng magʻlubiyat uchun masʼuliyatni oʻz zimmasiga oldi va jamoasining oʻta passiv oʻynab yuborganini tan oldi. Bellingham esa 60 yildan beri chempionlikni kutayotgan muxlislardan uzr soʻrab, ushbu magʻlubiyat uning faoliyatidagi eng ogʻriqli lahzalardan biri boʻlib qolishini taʼkidladi.

  • Angliya 1:2 hisobida Argentinaga imkoniyatni boy berdi;
  • Jud Bellingem Barco bilan janjallashgani uchun jazolanishi mumkin;
  • Tomas Tuxel taktik oʻzgarishlar xato boʻlganini tan oldi.

Jude BellinghamAngliyaArgentinaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi ijtimoiy tarmoqlardagi xatosi uchun tanqidlar ostida qoldiChelsi ijtimoiy tarmoqlardagi xatosi uchun tanqidlar ostida qoldiBugun, 14:39Argentina final oldidan jazo xavfiga duch keldi...Argentina final oldidan jazo xavfiga duch keldi...Bugun, 14:34Lionel Messi va Argentina futbolchilari Jordan Pickfordning maxfiy usulini fosh etishdiLionel Messi va Argentina futbolchilari Jordan Pickfordning maxfiy usulini fosh etishdiBugun, 13:58Harry Kane jahon chempionatidagi kelajagi va Argentinadan uchralgan magʻlubiyat haqida gapirdiHarry Kane jahon chempionatidagi kelajagi va Argentinadan uchralgan magʻlubiyat haqida gapirdiBugun, 13:12Jahon chempionati: Argentina Angliyani magʻlub etib, finalga yoʻl oldiJahon chempionati: Argentina Angliyani magʻlub etib, finalga yoʻl oldiBugun, 13:11Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiJud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiBugun, 12:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi