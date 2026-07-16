18 yoshdan kattalar uchun imkoniyat: ekonazoratchi bo‘ling

·19·Jamiyat
18 yoshdan kattalar uchun imkoniyat: ekonazoratchi bo‘ling

O‘zbekistonda jamoatchilik ekologiya nazoratchisi bo‘lishni istagan fuqarolardan arizalar qabul qilinmoqda. Tabiatni muhofaza qilishga befarq bo‘lmaganlar maxsus o‘quv va imtihondan so‘ng ekologik huquqbuzarliklarni aniqlashda vakolatli idoralarga yordam berishi mumkin.

Kimlar ariza bera oladi?

Jamoatchilik ekologiya nazoratchisi maqomini O‘zbekiston fuqaroligiga ega va 18 yoshga to‘lgan shaxslar olishi mumkin.

Qabul haqidagi ma’lumotga ko‘ra, nomzodlar Milliy ekologiya qo‘mitasining hududiy boshqarmasiga murojaat qilishi yoki hujjatlarni info@eco.gov.uz elektron pochta manziliga yuborishi mumkin. Mazkur elektron manzil qo‘mitaning rasmiy aloqa manzili sifatida ham ko‘rsatilgan.

Arizaga quyidagi hujjatlar ilova qilinadi:

Kerakli hujjat

Talab

Pasport yoki ID-karta

nusxasi

Fotosurat

3×4 santimetr

Ariza

yozma yoki elektron shaklda

Amaldagi nizomda ham nomzod pasport yoki ID-karta nusxasi va rangli 3×4 fotosurat taqdim etishi belgilangan. Arizalar hududiy organlar tomonidan o‘n ish kuni ichida ko‘rib chiqiladi.

Nomzodlar 72 soat bepul o‘qitiladi

Hujjatlari ma’qullangan nomzodlar maxsus tayyorgarlikdan o‘tkaziladi. O‘quvning umumiy davomiyligi 72 soat bo‘lib, mashg‘ulotlar bepul tashkil etiladi. Zarur hollarda ta’lim masofaviy shaklda ham o‘tkazilishi mumkin.

O‘quv yakunida nomzodlar imtihon topshiradi. Muvaffaqiyatli natija ko‘rsatganlarga sertifikat va QR-kod bilan tasdiqlangan jamoatchilik ekologiya nazoratchisi guvohnomasi beriladi.

Guvohnoma uch yil davomida amal qiladi. Muddat tugagach, nazoratchi qayta tayyorgarlikdan o‘tishi kerak bo‘ladi.

Ekonazoratchi nima bilan shug‘ullanadi?

Jamoatchilik ekologiya nazoratchilari atrof-muhit holatini kuzatish, tabiiy resurslardan nooqilona foydalanish holatlarini aniqlash va vakolatli organlarga xabar berish bilan shug‘ullanadi.

Ular quyidagi holatlarga e’tibor qaratishi mumkin:

  • chiqindilarni belgilanmagan joyga tashlash;

  • chiqindilarni yoqish va havoni ifloslantirish;

  • oqova suvlarni ariq, kanal yoki boshqa suv havzalariga oqizish;

  • daraxtlarni noqonuniy kesish;

  • noqonuniy ov va baliq ovlash;

  • yer va suv resurslarini ifloslantirish.

Huquqbuzarlik aniqlansa, nazoratchi dalolatnoma rasmiylashtirishi, foto va video dalillarni ilova qilib, ma’lumotni «Ekonazorat» elektron tizimi orqali vakolatli idoralarga yuborishi mumkin.

Bu davlat inspektori lavozimi emas

Muhim jihat: jamoatchilik ekologiya nazoratchisi davlat inspektori hisoblanmaydi. U davlat ekologik nazorat organlariga ixtiyoriy va jamoatchilik asosida yordam beradi.

Nazoratchi mustaqil ravishda jarima tayinlamaydi. U huquqbuzarlikni qayd etadi, dalillarni rasmiylashtiradi va tegishli organga taqdim etadi. Yakuniy huquqiy chora vakolatli idoralar tomonidan ko‘riladi.

Shu sababli guvohnoma fuqaroga cheklanmagan vakolat emas, balki qonun doirasida jamoatchilik nazoratida ishtirok etish huquqini beradi.

Faol nazoratchilar rag‘batlantiriladi

Ekologik huquqbuzarliklarni aniqlash va tabiatni muhofaza qilishda samarali ishtirok etgan nazoratchilar belgilangan tartibda pul mukofoti olishi mumkin.

Tabiatni asrash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishda alohida tashabbus ko‘rsatgan ishtirokchilar esa «Tabiat himoyachisi» ko‘krak nishoni bilan taqdirlanishi mumkin.

Tabiatni himoya qilishga amaliy imkoniyat

Yangi qabul fuqarolarga ekologik muammolarni faqat ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilish emas, balki ularni qonuniy tartibda qayd etib, hal qilinishiga ko‘maklashish imkonini beradi.

Biroq bu maqom katta mas’uliyat ham yuklaydi. Nazoratchi xolis bo‘lishi, tasdiqlanmagan ma’lumot tarqatmasligi va shaxsiy kelishmovchiliklarni ekologik huquqbuzarlik sifatida ko‘rsatmasligi lozim.

Sizningcha, har bir mahallada kamida bitta jamoatchilik ekologiya nazoratchisi bo‘lishi kerakmi?

O'zbekistonMilliy ekologiya qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mahallalardagi «katta o‘yin»: Hokim yordamchilari imtiyozli kreditlarni "tuya" qilishdiMahallalardagi «katta o‘yin»: Hokim yordamchilari imtiyozli kreditlarni "tuya" qilishdiBugun, 14:12Toshkentda aholi uchun bepul cho‘milish joylari tashkil etiladiToshkentda aholi uchun bepul cho‘milish joylari tashkil etiladiBugun, 12:51Gulistonda avtomoykada yong‘in chiqib, Cobalt ham yonib ketdiGulistonda avtomoykada yong‘in chiqib, Cobalt ham yonib ketdiBugun, 12:39Toshkent viloyatida barcha bog‘chalar vaqtincha yopildiToshkent viloyatida barcha bog‘chalar vaqtincha yopildiBugun, 11:49Toshkent viloyatida soliq xodimi pora bilan bog‘liq holatda fosh etildiToshkent viloyatida soliq xodimi pora bilan bog‘liq holatda fosh etildiBugun, 10:11Tungi reklama qo‘ng‘iroqlariga taqiq qo‘yiladiTungi reklama qo‘ng‘iroqlariga taqiq qo‘yiladiKecha, 22:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda