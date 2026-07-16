Chelsi ijtimoiy tarmoqlardagi xatosi uchun tanqidlar ostida qoldi

·0·Sport
Chelsi ijtimoiy tarmoqlardagi xatosi uchun tanqidlar ostida qoldi

Londonning Chelsi klubi Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi magʻlubiyati fonida oʻz futbolchisi Enzo Fernandez bilan bogʻliq postni oʻchirib tashlashga majbur boʻldi. Argentinalik yarim himoyachining inglizlar darvozasiga urgan goli klub ijtimoiy tarmoqlarida nishonlanishi muxlislarning keskin noroziligiga sabab boʻldi. Bu voqea klubning oʻz mamlakati muxlislari hissiyotlariga bepisandligi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionati yarim finali doirasida kechgan bahsda Argentina terma jamoasi Angliyani 2:1 hisobida magʻlub etib, final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Enzo Fernandez uchrashuvda hisobni tenglashtiruvchi golga mualliflik qildi. Chelsi rasmiy sahifalarida ushbu golni olqishlovchi xabar paydo boʻlishi bilan ingliz muxlislari oʻrtasida haqiqiy gʻalayon koʻtarildi. Koʻplab ishqibozlar mahalliy klubning oʻz terma jamoasi magʻlubiyatiga sababchi boʻlgan golni bayram qilishini "sharmandalik" deb atadi.

Muxlislarning keskin munosabati

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Chelsi maʼmuriyatini klubning ichki muxlislar bazasi va ingliz futboli qadriyatlarini hurmat qilmaslikda aybladi. X (sobiq Twitter) tarmogʻida qoldirilgan izohlarda muxlislar klubning bu harakatini mutlaqo asossiz va nooʻrin deb hisoblashgan. Vaziyat keskinlashgach, London klubi rahbariyati postni barcha rasmiy kanallardan oʻchirib tashladi, biroq hozircha holat yuzasidan rasmiy izoh berilmadi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu holat Enzo Fernandez atrofidagi birinchi mojaro emas. Avvalroq, 2024-yilgi Kopa Amerika turniridagi gʻalabadan soʻng, futbolchi irqchilik mazmunidagi qoʻshiqlar kuylangani bilan bogʻliq mojaroga aralashib qolgan edi. Oʻshanda Fernandez ochiqchasiga uzr soʻragan va Chelsi klubi unga nisbatan ichki intizomiy choralar qoʻllagan edi.

Klub va futbolchi oʻrtasidagi murakkab vaziyat

Enzo Fernandez 2023-yilda Benfika klubidan Britaniya rekordi darajasidagi mablagʻ evaziga Chelsi safiga kelib qoʻshilgan edi. U jamoaning asosiy tarkib oʻyinchisi hisoblansa-da, uning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlari va ularning klub tomonidan yoritilishi ingliz jamoatchiligi orasida doimiy ravishda turli bahslarga sabab boʻlib kelmoqda.

Ushbu voqea zamonaviy futbol klublari uchun ijtimoiy tarmoqlarni boshqarishda naqadar ehtiyotkor boʻlish lozimligini yana bir bor koʻrsatdi. Global brendga aylangan klublar oʻz legionerlarini qoʻllab-quvvatlash va mahalliy muxlislar vatanparvarlik tuygʻulari oʻrtasidagi muvozanatni saqlashi oʻta muhim hisoblanadi. Hozirda Chelsi maʼmurlari ushbu xatodan soʻng muxlislar ishonchini qaytarish ustida bosh qotirmoqda.

ChelsiEnzo FernandezAngliyaArgentinaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina final oldidan jazo xavfiga duch keldi...Argentina final oldidan jazo xavfiga duch keldi...Bugun, 14:34Jud Bellingem va Valentin Barco oʻrtasidagi janjal: Yangi kadrlar haqiqatni ochib berdiJud Bellingem va Valentin Barco oʻrtasidagi janjal: Yangi kadrlar haqiqatni ochib berdiBugun, 14:31Lionel Messi va Argentina futbolchilari Jordan Pickfordning maxfiy usulini fosh etishdiLionel Messi va Argentina futbolchilari Jordan Pickfordning maxfiy usulini fosh etishdiBugun, 13:58Harry Kane jahon chempionatidagi kelajagi va Argentinadan uchralgan magʻlubiyat haqida gapirdiHarry Kane jahon chempionatidagi kelajagi va Argentinadan uchralgan magʻlubiyat haqida gapirdiBugun, 13:12Jahon chempionati: Argentina Angliyani magʻlub etib, finalga yoʻl oldiJahon chempionati: Argentina Angliyani magʻlub etib, finalga yoʻl oldiBugun, 13:11Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiJud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiBugun, 12:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi