Chelsi ijtimoiy tarmoqlardagi xatosi uchun tanqidlar ostida qoldi
Londonning Chelsi klubi Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi magʻlubiyati fonida oʻz futbolchisi Enzo Fernandez bilan bogʻliq postni oʻchirib tashlashga majbur boʻldi. Argentinalik yarim himoyachining inglizlar darvozasiga urgan goli klub ijtimoiy tarmoqlarida nishonlanishi muxlislarning keskin noroziligiga sabab boʻldi. Bu voqea klubning oʻz mamlakati muxlislari hissiyotlariga bepisandligi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionati yarim finali doirasida kechgan bahsda Argentina terma jamoasi Angliyani 2:1 hisobida magʻlub etib, final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Enzo Fernandez uchrashuvda hisobni tenglashtiruvchi golga mualliflik qildi. Chelsi rasmiy sahifalarida ushbu golni olqishlovchi xabar paydo boʻlishi bilan ingliz muxlislari oʻrtasida haqiqiy gʻalayon koʻtarildi. Koʻplab ishqibozlar mahalliy klubning oʻz terma jamoasi magʻlubiyatiga sababchi boʻlgan golni bayram qilishini "sharmandalik" deb atadi.
Muxlislarning keskin munosabatiIjtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Chelsi maʼmuriyatini klubning ichki muxlislar bazasi va ingliz futboli qadriyatlarini hurmat qilmaslikda aybladi. X (sobiq Twitter) tarmogʻida qoldirilgan izohlarda muxlislar klubning bu harakatini mutlaqo asossiz va nooʻrin deb hisoblashgan. Vaziyat keskinlashgach, London klubi rahbariyati postni barcha rasmiy kanallardan oʻchirib tashladi, biroq hozircha holat yuzasidan rasmiy izoh berilmadi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu holat Enzo Fernandez atrofidagi birinchi mojaro emas. Avvalroq, 2024-yilgi Kopa Amerika turniridagi gʻalabadan soʻng, futbolchi irqchilik mazmunidagi qoʻshiqlar kuylangani bilan bogʻliq mojaroga aralashib qolgan edi. Oʻshanda Fernandez ochiqchasiga uzr soʻragan va Chelsi klubi unga nisbatan ichki intizomiy choralar qoʻllagan edi.
Klub va futbolchi oʻrtasidagi murakkab vaziyatEnzo Fernandez 2023-yilda Benfika klubidan Britaniya rekordi darajasidagi mablagʻ evaziga Chelsi safiga kelib qoʻshilgan edi. U jamoaning asosiy tarkib oʻyinchisi hisoblansa-da, uning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlari va ularning klub tomonidan yoritilishi ingliz jamoatchiligi orasida doimiy ravishda turli bahslarga sabab boʻlib kelmoqda.
Ushbu voqea zamonaviy futbol klublari uchun ijtimoiy tarmoqlarni boshqarishda naqadar ehtiyotkor boʻlish lozimligini yana bir bor koʻrsatdi. Global brendga aylangan klublar oʻz legionerlarini qoʻllab-quvvatlash va mahalliy muxlislar vatanparvarlik tuygʻulari oʻrtasidagi muvozanatni saqlashi oʻta muhim hisoblanadi. Hozirda Chelsi maʼmurlari ushbu xatodan soʻng muxlislar ishonchini qaytarish ustida bosh qotirmoqda.
…