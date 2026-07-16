SpaceX dunyodagi eng yirik raketani start maydonchasiga joylashtirdi

·27·Texno
SpaceX dunyodagi eng yirik raketani start maydonchasiga joylashtirdi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi koinotni tadqiq qilish tarixidagi eng qudratli raketa tizimi — Starshipʻning navbatdagi parvoziga soʻnggi tayyorgarlikni yakunladi. Texas shtatidagi Starbase kosmodromida Ship 40 kemasi va Booster 20 kuchaytirgichi birlashtirilib, parvoz oldi holatiga keltirildi. Ushbu 13-parvoz koinot texnologiyalari rivojida yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

NASASpaceflight maʼlumotlariga koʻra, ulkan raketani yigʻish jarayoni Mechazilla deb nomlanuvchi maxsus minoraning mexanik “qoʻllari” yordamida amalga oshirildi. Bu texnologiya raketani nafaqat yigʻish, balki kelajakda uni havoning oʻzida tutib olish uchun moʻljallangan boʻlib, SpaceXʻning qayta foydalaniluvchi tizimlar borasidagi yetakchiligini namoyish etadi.

Texnik yangilanishlar va sinovlar

Mazkur missiya uchun tayyorlangan Super Heavy Booster 20 kuchaytirgichi joriy yilning 10-iyul kuni 33 ta Raptor dvigatelining barchasini qamrab olgan statik sinovdan muvaffaqiyatli oʻtgan edi. Oʻz navbatida, Ship 40 kemasi ham 6 ta dvigatelning 60 soniyalik ishchi holatini tekshirish bosqichini yakunladi. Bu safargi kema V3 modifikatsiyasining ikkinchi namunasi boʻlib, u avvalgilaridan kattaroq yonilgʻi baklari va takomillashtirilgan dvigatellari bilan ajralib turadi.

Parvoz jadvaliga koʻra, 90 daqiqalik start oynasi mahalliy vaqt bilan 16-iyul kuni soat 17:45 da ochiladi. Oʻzbekiston vaqti bilan bu hodisa 17-iyul tongiga toʻgʻri keladi. Mutaxassislar ushbu parvoz davomida bir nechta murakkab vazifalarni bajarishni maqsad qilgan:

  • Raketa pogʻonalarining muvaffaqiyatli ajralishi;
  • Ochiq koinotda Ship 40 dvigatellarini qayta ishga tushirish;
  • Foydali yukni (Starlink sunʼiy yoʻldoshlari) chiqarish;
  • Kema va kuchaytirgichni belgilangan hududga yumshoq qoʻndirish.
Maʼlum qilinishicha, kema bortida Starlink V3 rusumidagi yangi avlod sunʼiy yoʻldoshlari boʻladi. Biroq, ushbu qurilmalar orbitada qolmaydi. Ular Starship bilan birga suborbital trayektoriya boʻylab harakatlanadi va missiya yakunida atmosfera qatlamlarida yonib ketishi rejalashtirilgan. Bu usul yangi tizimlarni real yuklama bilan sinab koʻrish imkonini beradi.

Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari uchun ham ushbu voqea katta ahamiyatga ega, chunki Starship loyihasining muvaffaqiyati kelajakda sunʼiy yoʻldosh aloqasi narxining pasayishiga va global internet qamrovining kengayishiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. SpaceX ushbu parvoz orqali Mars va Oy missiyalari uchun poydevor yaratishda davom etmoqda.

SpaceXStarshipIlon MaskKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei sanksiyalarga qaramay oʻsishda davom etmoqda: 2026-yil uchun ulkan rejalarHuawei sanksiyalarga qaramay oʻsishda davom etmoqda: 2026-yil uchun ulkan rejalarBugun, 15:57SpaceX aksiyalari keskin arzonlashdi: Kompaniya kapitallashuvi 1 trillion dollarga kamaydiSpaceX aksiyalari keskin arzonlashdi: Kompaniya kapitallashuvi 1 trillion dollarga kamaydiBugun, 15:24OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etmoqda: Strategik chekinish sabablariOnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etmoqda: Strategik chekinish sabablariBugun, 14:58VK xoldingi RuStore ilovalar doʻkonini sotishga qaror qildiVK xoldingi RuStore ilovalar doʻkonini sotishga qaror qildiBugun, 14:29Xiaomi oʻndan ortiq mashhur smartfonlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatdiXiaomi oʻndan ortiq mashhur smartfonlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatdiBugun, 13:53.ru va .rf domen zonalari: Egalar soni saytlar miqdoridan tezroq oʻsmoqda.ru va .rf domen zonalari: Egalar soni saytlar miqdoridan tezroq oʻsmoqdaBugun, 13:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi