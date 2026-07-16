Argentina final oldidan jazo xavfiga duch keldi...

·0·Sport
Argentina final oldidan jazo xavfiga duch keldi...

Angliya ustidan qozonilgan dramatik g‘alabadan keyin Argentina terma jamoasi atrofida yangi mojaro avj oldi. Futbolchilar namoyish etgan Malvin orollari haqidagi siyosiy banner sabab Argentina futbol assotsiatsiyasi FIFA tomonidan intizomiy choraga tortilishi mumkin.

G‘alaba bayramida bahsli banner paydo bo‘ldi

Argentina JCH-2026 yarimfinalida Angliyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, ketma-ket ikkinchi marta finalga chiqdi.

Final hushtagidan keyin Lisandro Martines va Jovani Lo Chelso «Malvin orollari Argentinaga tegishli» mazmunidagi bannerni ko‘tarib, tribunadagi muxlislarga namoyish etgan. Banner qayerdan olib kelingani hozircha aniq emas.

Ushbu harakat Angliya va Argentina o‘rtasidagi hududiy nizoni yana futbol maydoniga olib chiqdi.

FIFA qoidalari nimani taqiqlaydi?

FIFA stadionlarda siyosiy mazmundagi bayroq, banner, kiyim va boshqa materiallarni namoyish etishni taqiqlaydi. Futbol qoidalarida o‘yinchilar libosida siyosiy, diniy yoki shaxsiy shiorlar va tasvirlar bo‘lmasligi ham belgilangan.

Qoidabuzarlik tasdiqlansa, jazo quyidagi ko‘rinishlarda bo‘lishi mumkin:

  • Argentina futbol assotsiatsiyasiga jarima;

  • federatsiyaga rasmiy ogohlantirish;

  • alohida futbolchilarga nisbatan intizomiy chora;

  • kelgusi uchrashuvlar uchun qo‘shimcha cheklovlar.

Biroq jazo turi va miqdori faqat FIFA ishni rasman ko‘rib chiqib, qaror qabul qilganidan keyin ma’lum bo‘ladi.

Britaniya tekshiruv o‘tkazishni so‘radi

Britaniya biznes vaziri Piter Kayl FIFAni voqeani rasman tekshirishga chaqirdi. U siyosiy masalalar Jahon chempionatidan alohida saqlanishi kerakligini ta’kidlagan.

Reuters xabari e’lon qilingan vaqtda FIFA mazkur voqea bo‘yicha rasmiy munosabat bildirmagan. Demak, Argentinaga jazo berilgani haqidagi xabarlar hozircha tasdiqlanmagan — gap ehtimoliy intizomiy ish haqida ketmoqda.

Nega bu yozuv shunchalik bahsli?

Folklend orollari Buyuk Britaniya nazoratidagi dengizorti hududi hisoblanadi. Argentina esa ularni Malvin orollari deb ataydi va hududga nisbatan suverenitet da’vosini saqlab keladi.

1982 yil 2 aprelda ikki davlat o‘rtasida qurolli mojaro boshlangan. Argentina kuchlari 14 iyunda taslim bo‘lganidan keyin Buyuk Britaniya orollar ustidan nazoratni saqlab qolgan.

74 kunlik urushda 649 nafar argentinalik, 255 nafar britaniyalik harbiy va orollarning uch nafar fuqarosi halok bo‘lgan. Hududga egalik masalasidagi siyosiy bahs hanuz hal etilmagan.

Final oldidan ortiqcha bosim

Argentina 19 iyul kuni JCH-2026 finalida Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Lionel Skaloni jamoasi tarixiy ikkinchi ketma-ket chempionlikka bir qadam qolgan paytda, maydon tashqarisidagi ushbu mojaro futbolchilarga qo‘shimcha bosim keltirishi mumkin.

Sport nuqtayi nazaridan Argentina katta g‘alabani nishonladi. Ammo siyosiy shior tushirilgan banner bayramni ehtimoliy intizomiy ishga aylantirdi.

Endi asosiy savol — FIFA voqeani oddiy ogohlantirish bilan yakunlaydimi yoki final oldidan Argentinaga jiddiy jazo qo‘llaydimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi va Argentina futbolchilari Jordan Pickfordning maxfiy usulini fosh etishdiLionel Messi va Argentina futbolchilari Jordan Pickfordning maxfiy usulini fosh etishdiBugun, 13:58Harry Kane jahon chempionatidagi kelajagi va Argentinadan uchralgan magʻlubiyat haqida gapirdiHarry Kane jahon chempionatidagi kelajagi va Argentinadan uchralgan magʻlubiyat haqida gapirdiBugun, 13:12Jahon chempionati: Argentina Angliyani magʻlub etib, finalga yoʻl oldiJahon chempionati: Argentina Angliyani magʻlub etib, finalga yoʻl oldiBugun, 13:11Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiJud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiBugun, 12:38Lionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng tanqidchilarga javob qaytardiLionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng tanqidchilarga javob qaytardiBugun, 12:31Ammanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadiAmmanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadiBugun, 12:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi