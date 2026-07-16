Argentina final oldidan jazo xavfiga duch keldi...
Angliya ustidan qozonilgan dramatik g‘alabadan keyin Argentina terma jamoasi atrofida yangi mojaro avj oldi. Futbolchilar namoyish etgan Malvin orollari haqidagi siyosiy banner sabab Argentina futbol assotsiatsiyasi FIFA tomonidan intizomiy choraga tortilishi mumkin.
G‘alaba bayramida bahsli banner paydo bo‘ldi
Argentina JCH-2026 yarimfinalida Angliyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, ketma-ket ikkinchi marta finalga chiqdi.
Final hushtagidan keyin Lisandro Martines va Jovani Lo Chelso «Malvin orollari Argentinaga tegishli» mazmunidagi bannerni ko‘tarib, tribunadagi muxlislarga namoyish etgan. Banner qayerdan olib kelingani hozircha aniq emas.
Ushbu harakat Angliya va Argentina o‘rtasidagi hududiy nizoni yana futbol maydoniga olib chiqdi.
FIFA qoidalari nimani taqiqlaydi?
FIFA stadionlarda siyosiy mazmundagi bayroq, banner, kiyim va boshqa materiallarni namoyish etishni taqiqlaydi. Futbol qoidalarida o‘yinchilar libosida siyosiy, diniy yoki shaxsiy shiorlar va tasvirlar bo‘lmasligi ham belgilangan.
Qoidabuzarlik tasdiqlansa, jazo quyidagi ko‘rinishlarda bo‘lishi mumkin:
Argentina futbol assotsiatsiyasiga jarima;
federatsiyaga rasmiy ogohlantirish;
alohida futbolchilarga nisbatan intizomiy chora;
kelgusi uchrashuvlar uchun qo‘shimcha cheklovlar.
Biroq jazo turi va miqdori faqat FIFA ishni rasman ko‘rib chiqib, qaror qabul qilganidan keyin ma’lum bo‘ladi.
Britaniya tekshiruv o‘tkazishni so‘radi
Britaniya biznes vaziri Piter Kayl FIFAni voqeani rasman tekshirishga chaqirdi. U siyosiy masalalar Jahon chempionatidan alohida saqlanishi kerakligini ta’kidlagan.
Reuters xabari e’lon qilingan vaqtda FIFA mazkur voqea bo‘yicha rasmiy munosabat bildirmagan. Demak, Argentinaga jazo berilgani haqidagi xabarlar hozircha tasdiqlanmagan — gap ehtimoliy intizomiy ish haqida ketmoqda.
Nega bu yozuv shunchalik bahsli?
Folklend orollari Buyuk Britaniya nazoratidagi dengizorti hududi hisoblanadi. Argentina esa ularni Malvin orollari deb ataydi va hududga nisbatan suverenitet da’vosini saqlab keladi.
1982 yil 2 aprelda ikki davlat o‘rtasida qurolli mojaro boshlangan. Argentina kuchlari 14 iyunda taslim bo‘lganidan keyin Buyuk Britaniya orollar ustidan nazoratni saqlab qolgan.
74 kunlik urushda 649 nafar argentinalik, 255 nafar britaniyalik harbiy va orollarning uch nafar fuqarosi halok bo‘lgan. Hududga egalik masalasidagi siyosiy bahs hanuz hal etilmagan.
Final oldidan ortiqcha bosim
Argentina 19 iyul kuni JCH-2026 finalida Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Lionel Skaloni jamoasi tarixiy ikkinchi ketma-ket chempionlikka bir qadam qolgan paytda, maydon tashqarisidagi ushbu mojaro futbolchilarga qo‘shimcha bosim keltirishi mumkin.
Sport nuqtayi nazaridan Argentina katta g‘alabani nishonladi. Ammo siyosiy shior tushirilgan banner bayramni ehtimoliy intizomiy ishga aylantirdi.
Endi asosiy savol — FIFA voqeani oddiy ogohlantirish bilan yakunlaydimi yoki final oldidan Argentinaga jiddiy jazo qo‘llaydimi?
…