Yuventus Tottenxem hujumchisi Richarlison transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi
Turinning Yuventus klubi yozgi transfer oynasida hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Tottenxem forvardi Richarlison nomzodiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Braziliyalik futbolchi Turin klubi rahbariyati tomonidan hujumdagi muammolarni hal qila oladigan asosiy variantlardan biri sifatida koʻrilmoqda. La Gazzetta dello Sport nashrining xabar berishicha, ikki klub oʻrtasida bir nechta oʻyinchilar boʻyicha muzokaralar allaqachon boshlangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer harakatlarining asosiy katalizatori sifatida Yuventus bosh direktori Jovanni Karnevali va Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi oʻrtasidagi iliq munosabatlar koʻrsatilmoqda. Avvalroq Sassuolo klubida birga faoliyat yuritgan mutaxassislar doimiy aloqada boʻlib turishibdi. Dastlabki muzokaralar boshqa futbolchilar atrofida kechgan boʻlsa-da, soʻnggi kunlarda Richarlison varianti asosiy planga chiqdi.
Richarlisonning Tottenxem bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning iyuniga qadar imzolangan. Biroq London klubi rahbariyati shartnomani uzaytirish niyatida emas va shu sababli avgust oyi oxiriga qadar futbolchini sotishga tayyor. Goal.com nashri maʼlumotiga koʻra, 20-25 million yevro atrofidagi mablagʻ braziliyalik hujumchining Turin klubiga koʻchib oʻtishi uchun yetarli boʻlishi mumkin.
Hujum chizigʻidagi ustuvor rejalarGarchi Richarlison Yuventus qiziqishlari doirasida boʻlsa-da, u hozircha klub uchun "B rejasi" hisoblanadi. Turinliklarning asosiy nishoni Pari Sen-Jermen hujumchisi Randal Kolo Muani boʻlib qolmoqda. Ammo Parij klubi bilan muzokaralar ancha murakkab kechyapti. Yuventus 40 million yevro taklif qilayotgan bir paytda, PSJ oʻz futbolchisi uchun kamida 50 million yevro talab qilmoqda.
Agar Kolo Muani transferi amalga oshmasa, Yuventus bor eʼtiborini Richarlisonga qaratadi. Shuningdek, klubning qisqa roʻyxatidan Atletiko Madrid hujumchisi Alexander Sorloth va Monako vakili Folarin Balogun ham oʻrin olgan. Richarlisonning hujumning istalgan nuqtasida oʻynay olish qobiliyati uni turinliklar uchun jozibador nomzodga aylantirmoqda.
Darvozabonlar masalasi ham kun tartibidaMuzokaralar davomida tomonlar Tottenxem darvozaboni Guglielmo Vicario masalasini ham muhokama qilishgan. London klubiga Martin Dubravka kelganidan soʻng, Vicario asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotishi mumkin. Yuventus esa italiyalik posbonni yana A Seriyaga qaytarish niyatida va uni kelajakda jamoaning birinchi raqamli darvozaboni sifatida koʻrmoqda.
Shu bilan birga, Yuventus jahon chempioni Emiliano Martinez variantidan ham voz kechgani yoʻq. Aston Villa oʻz darvozaboni uchun 12 million yevro talab qilayotgan boʻlsa, Turin klubi hozircha 6,5 million yevro taklif qilmoqda. Argentinalik posbonning oʻzi ham faoliyatini Italiyada davom ettirishga qarshi emasligi aytilmoqda.
…