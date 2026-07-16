Yuventus Tottenxem hujumchisi Richarlison transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi

·0·Sport
Yuventus Tottenxem hujumchisi Richarlison transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi

Turinning Yuventus klubi yozgi transfer oynasida hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Tottenxem forvardi Richarlison nomzodiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Braziliyalik futbolchi Turin klubi rahbariyati tomonidan hujumdagi muammolarni hal qila oladigan asosiy variantlardan biri sifatida koʻrilmoqda. La Gazzetta dello Sport nashrining xabar berishicha, ikki klub oʻrtasida bir nechta oʻyinchilar boʻyicha muzokaralar allaqachon boshlangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer harakatlarining asosiy katalizatori sifatida Yuventus bosh direktori Jovanni Karnevali va Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi oʻrtasidagi iliq munosabatlar koʻrsatilmoqda. Avvalroq Sassuolo klubida birga faoliyat yuritgan mutaxassislar doimiy aloqada boʻlib turishibdi. Dastlabki muzokaralar boshqa futbolchilar atrofida kechgan boʻlsa-da, soʻnggi kunlarda Richarlison varianti asosiy planga chiqdi.

Richarlisonning Tottenxem bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning iyuniga qadar imzolangan. Biroq London klubi rahbariyati shartnomani uzaytirish niyatida emas va shu sababli avgust oyi oxiriga qadar futbolchini sotishga tayyor. Goal.com nashri maʼlumotiga koʻra, 20-25 million yevro atrofidagi mablagʻ braziliyalik hujumchining Turin klubiga koʻchib oʻtishi uchun yetarli boʻlishi mumkin.

Hujum chizigʻidagi ustuvor rejalar

Garchi Richarlison Yuventus qiziqishlari doirasida boʻlsa-da, u hozircha klub uchun "B rejasi" hisoblanadi. Turinliklarning asosiy nishoni Pari Sen-Jermen hujumchisi Randal Kolo Muani boʻlib qolmoqda. Ammo Parij klubi bilan muzokaralar ancha murakkab kechyapti. Yuventus 40 million yevro taklif qilayotgan bir paytda, PSJ oʻz futbolchisi uchun kamida 50 million yevro talab qilmoqda.

Agar Kolo Muani transferi amalga oshmasa, Yuventus bor eʼtiborini Richarlisonga qaratadi. Shuningdek, klubning qisqa roʻyxatidan Atletiko Madrid hujumchisi Alexander Sorloth va Monako vakili Folarin Balogun ham oʻrin olgan. Richarlisonning hujumning istalgan nuqtasida oʻynay olish qobiliyati uni turinliklar uchun jozibador nomzodga aylantirmoqda.

Darvozabonlar masalasi ham kun tartibida

Muzokaralar davomida tomonlar Tottenxem darvozaboni Guglielmo Vicario masalasini ham muhokama qilishgan. London klubiga Martin Dubravka kelganidan soʻng, Vicario asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotishi mumkin. Yuventus esa italiyalik posbonni yana A Seriyaga qaytarish niyatida va uni kelajakda jamoaning birinchi raqamli darvozaboni sifatida koʻrmoqda.

Shu bilan birga, Yuventus jahon chempioni Emiliano Martinez variantidan ham voz kechgani yoʻq. Aston Villa oʻz darvozaboni uchun 12 million yevro talab qilayotgan boʻlsa, Turin klubi hozircha 6,5 million yevro taklif qilmoqda. Argentinalik posbonning oʻzi ham faoliyatini Italiyada davom ettirishga qarshi emasligi aytilmoqda.

YuventusTottenxemRicharlisonTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabani Diego Maradonaga bagʻishladiLionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabani Diego Maradonaga bagʻishladiBugun, 17:357 ta oltin va jamoaviy g‘alaba: O‘zbekiston terma jamoasi Osiyoda tengsiz7 ta oltin va jamoaviy g‘alaba: O‘zbekiston terma jamoasi Osiyoda tengsizBugun, 16:35Myuller Angliya terma jamoasining xatosini aytdi: «Aqlimga sig‘maydi»Myuller Angliya terma jamoasining xatosini aytdi: «Aqlimga sig‘maydi»Bugun, 16:26Robert Lewandowski MLSga oʻtdi: Polshalik yulduz nima uchun Yevropada qolishni istamadi?Robert Lewandowski MLSga oʻtdi: Polshalik yulduz nima uchun Yevropada qolishni istamadi?Bugun, 16:15JCH-2026 finali: Argentina va Ispaniya to‘qnashuvida imkoniyatlar qanday?JCH-2026 finali: Argentina va Ispaniya to‘qnashuvida imkoniyatlar qanday?Bugun, 15:45Jud Bellingem va Lionel Messi oʻrtasidagi dahanaki jang: Angliyalik yulduz nima dedi?Jud Bellingem va Lionel Messi oʻrtasidagi dahanaki jang: Angliyalik yulduz nima dedi?Bugun, 15:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi