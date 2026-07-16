«Turon» metro bekatida tom qismi bilan bog‘liq nosozlik aniqlandi

·27·O‘zbekiston
«Turon» metro bekatida tom qismi bilan bog‘liq nosozlik aniqlandi

Toshkent metrosining Halqa yo‘lidagi «Turon» bekatida favqulodda holat yuz berdi. 16 iyul kuni soat 14:34 da bekat tom konstruksiyasida siljish aniqlangan.

Shu munosabat bilan mazkur uchastkada poyezdlar harakati vaqtincha to‘xtatildi. Mutaxassislar obyektni tekshirish va texnik ishlarni amalga oshirishga kirishgan.

Hodisa vaqtida ikki nafar yo‘lovchi yengil jarohat olgan. Ularga shifokorlar tomonidan joyida yordam ko‘rsatilgani ma’lum qilindi.

Yo‘lovchilar harakatida uzilish bo‘lmasligi uchun «Qipchoq» va «Quruvchilar» bekatlari o‘rtasida bepul avtobuslar qatnovi tashkil etildi.

«Toshkent metropoliteni» DUK tiklash ishlari davom etayotganini bildirdi va yo‘lovchilardan vaqtinchalik noqulayliklar uchun uzr so‘radi.

TuronToshkent metrosiQipchoqQuruvchilarHalqa yo‘liYo‘lovchilar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdiO‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdiBugun, 18:17Pasport yoki ID-kartani yo‘qotganlar uchun muhim yangilik e’lon qilindiPasport yoki ID-kartani yo‘qotganlar uchun muhim yangilik e’lon qilindiBugun, 17:04Pasport yo‘qotganlar uchun katta yengillik: jarima bekor qilinadiPasport yo‘qotganlar uchun katta yengillik: jarima bekor qilinadiBugun, 16:22Qo‘qon patiri endi himoyada: mashhur nonga yangi maqom berildiQo‘qon patiri endi himoyada: mashhur nonga yangi maqom berildiBugun, 15:38Toshkentda tunda uxlamaydi: Yunusobodda 24/7 ko‘cha qurilmoqdaToshkentda tunda uxlamaydi: Yunusobodda 24/7 ko‘cha qurilmoqdaBugun, 14:1848 darajagacha issiq: O‘zbekistonda xavfli uch kun kelmoqda...48 darajagacha issiq: O‘zbekistonda xavfli uch kun kelmoqda...Bugun, 12:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi