Barselona hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Karim Adeyemi tibbiy koʻrikdan oʻtdi

·29·Sport
Barselona hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Karim Adeyemi tibbiy koʻrikdan oʻtdi

Ispaniyaning Barselona klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi yirik kelishuvni yakunlash arafasida turibdi. Germaniya terma jamoasi va Borussiya Dortmund hujumchisi Karim Adeyemi kataloniyaliklar safiga oʻtish uchun barcha zaruriy jarayonlardan oʻtmoqda. Bu transfer jamoaning hujum salohiyatini oshirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashri xabariga koʻra, 24 yoshli futbolchi chorshanba kuni Barselona shahriga yetib kelgan va Hospital de Barselona klinikasida tibbiy koʻrikdan oʻtgan. Ikki soatga yaqin davom etgan tekshiruvlardan soʻng, futbolchi klubning yakuniy hujjatlarni rasmiylashtirishini kutish uchun mehmonxonaga yoʻl olgan.

Transfer tafsilotlari va moliyaviy tomonlari

Barselona va Borussiya Dortmund klublari oʻrtasidagi kelishuv umumiy hisobda 29 million yevroni tashkil etadi. Shartnomaga koʻra, kataloniyaliklar dastlab 22 million yevro miqdorida kafolatlangan mablagʻ toʻlaydi. Qolgan 7 million yevro esa futbolchining koʻrsatadigan natijalari va erishadigan yutuqlariga qarab bonus sifatida taqdim etiladi.

Hozirda har ikki tomon maʼmuriy rasmiyatchiliklarni yakunlash bilan band. Goal.com maʼlumotiga koʻra, transfer rasman payshanba oqshomi yoki juma tongida eʼlon qilinishi kutilmoqda. Shundan soʻnggina Karim Adeyemi jamoa mashgʻulotlariga qoʻshilishi va yangi jamoadoshlari bilan tanishishi mumkin boʻladi.

Ushbu transferning amalga oshishida Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick asosiy rolni oʻynagan. Murabbiy Adeyemining imkoniyatlari bilan yaxshi tanish, chunki aynan Flick Germaniya terma jamoasini boshqargan kezlari hujumchining debyutini taʼminlagan edi. Endilikda ular klub miqyosida hamkorlikni davom ettirishadi.

Taqdimot marosimi va kelgusi rejalar

Garchi transfer yaqin soatlarda eʼlon qilinsa-da, futbolchining rasmiy taqdimot marosimi kelasi haftaga rejalashtirilgan. Buning sababi, klub prezidenti Joan Laporta va sport direktori Dekoning ayni damda AQSHda boʻlib turganidir. Ular Ispaniya va Argentina oʻrtasidagi nufuzli uchrashuvni kuzatish uchun safarga ketishgan.

Hansi Flick yangi shogirdini imkon qadar tezroq asosiy tarkibga moslashtirish niyatida. Juma kuniga belgilangan ikki mahallik mashgʻulotlarda Karim Adeyemi ham ishtirok etishi kutilmoqda. Bu esa hujumchining yangi mavsum oldidan jismoniy holatini tiklash va taktik sxemalarni oʻrganishi uchun xizmat qiladi.

BarselonaKarim AdeyemiBorussiya DortmundTransferHansi Flick
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiTottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiBugun, 18:57Liverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdiLiverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdiBugun, 18:50Tomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldiTomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldiBugun, 18:44JCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydiJCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydiBugun, 18:41«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq bor«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq borBugun, 18:33Messi Ispaniya bilan bo‘lib o‘tadigan final haqida ochiq gapirdiMessi Ispaniya bilan bo‘lib o‘tadigan final haqida ochiq gapirdiBugun, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi