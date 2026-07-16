Barselona hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Karim Adeyemi tibbiy koʻrikdan oʻtdi
Ispaniyaning Barselona klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi yirik kelishuvni yakunlash arafasida turibdi. Germaniya terma jamoasi va Borussiya Dortmund hujumchisi Karim Adeyemi kataloniyaliklar safiga oʻtish uchun barcha zaruriy jarayonlardan oʻtmoqda. Bu transfer jamoaning hujum salohiyatini oshirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashri xabariga koʻra, 24 yoshli futbolchi chorshanba kuni Barselona shahriga yetib kelgan va Hospital de Barselona klinikasida tibbiy koʻrikdan oʻtgan. Ikki soatga yaqin davom etgan tekshiruvlardan soʻng, futbolchi klubning yakuniy hujjatlarni rasmiylashtirishini kutish uchun mehmonxonaga yoʻl olgan.
Transfer tafsilotlari va moliyaviy tomonlariBarselona va Borussiya Dortmund klublari oʻrtasidagi kelishuv umumiy hisobda 29 million yevroni tashkil etadi. Shartnomaga koʻra, kataloniyaliklar dastlab 22 million yevro miqdorida kafolatlangan mablagʻ toʻlaydi. Qolgan 7 million yevro esa futbolchining koʻrsatadigan natijalari va erishadigan yutuqlariga qarab bonus sifatida taqdim etiladi.
Hozirda har ikki tomon maʼmuriy rasmiyatchiliklarni yakunlash bilan band. Goal.com maʼlumotiga koʻra, transfer rasman payshanba oqshomi yoki juma tongida eʼlon qilinishi kutilmoqda. Shundan soʻnggina Karim Adeyemi jamoa mashgʻulotlariga qoʻshilishi va yangi jamoadoshlari bilan tanishishi mumkin boʻladi.
Ushbu transferning amalga oshishida Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick asosiy rolni oʻynagan. Murabbiy Adeyemining imkoniyatlari bilan yaxshi tanish, chunki aynan Flick Germaniya terma jamoasini boshqargan kezlari hujumchining debyutini taʼminlagan edi. Endilikda ular klub miqyosida hamkorlikni davom ettirishadi.
Taqdimot marosimi va kelgusi rejalarGarchi transfer yaqin soatlarda eʼlon qilinsa-da, futbolchining rasmiy taqdimot marosimi kelasi haftaga rejalashtirilgan. Buning sababi, klub prezidenti Joan Laporta va sport direktori Dekoning ayni damda AQSHda boʻlib turganidir. Ular Ispaniya va Argentina oʻrtasidagi nufuzli uchrashuvni kuzatish uchun safarga ketishgan.
Hansi Flick yangi shogirdini imkon qadar tezroq asosiy tarkibga moslashtirish niyatida. Juma kuniga belgilangan ikki mahallik mashgʻulotlarda Karim Adeyemi ham ishtirok etishi kutilmoqda. Bu esa hujumchining yangi mavsum oldidan jismoniy holatini tiklash va taktik sxemalarni oʻrganishi uchun xizmat qiladi.
…