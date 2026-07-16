Romano va SSKA o‘rtasida janjal: Moskva klubi mashhur insayderni fosh qildi

·33·Sport
Romano va SSKA o‘rtasida janjal: Moskva klubi mashhur insayderni fosh qildi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi hujumkor futbolchisi Abbosbek Fayzullayevning sobiq jamoasi — Moskvaning SSKA klubi kutilmaganda yirik axborot xurujiga duch keldi. Rossiya Premer-ligasi vakili dunyoning eng mashhur transfer insayderi Fabritsio Romanoni sun’iy yolg‘on xabar tarqatishda ayblab, unga juda keskin raddiya berdi.

Zamin.uz ushbu shov-shuvli bayonot va Fayzullayevning sobiq klubi atrofidagi vaziyat tafsilotlarini taqdim etadi.

Romano qanday xabar tarqatgan edi?

Italiyalik taniqli jurnalist Fabritsio Romano o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida Argentinaning «Boka Xuniors» klubi vingeri Esekiel Sebalosga SSKA klubi yiliga rekord darajadagi 5 million yevro maosh taklif qilgani haqida yozib chiqdi. Insayderning ta’kidlashicha, argentinalik futbolchi moliyaviy jihatdan o‘ta yuqori bo‘lgan bu taklifni rad etib, Italiyaning «Napoli» klubiga o‘tishni afzal ko‘rgan.

SSKAning keskin javobi: «Bema’ni gaplarni bas qil!»

Moskva klubi matbuot xizmati Romanoning bu xabariga jim qarab turmadi va ijtimoiy tarmoq orqali jurnalistga ochiqchasiga va juda qattiq murojaat yo‘lladi:

SSKA bayonotidan: «Fabritsio, bema’ni gaplarni tarqatishni bas qil. Sen hurmatga sazovor jurnalistsan. SSKA hech qachon biror futbolchiga yiliga 5 million yevro sof maosh taklif qilmagan. «Boka» bilan muzokaralar shu yilning fevral oyidayoq yakunlangan, hech qanday bitim ham, futbolchiga shaxsiy shartnoma taklifi ham bo‘lmagan. Biz ushbu transfer oynasida vinger izlamayapmiz. Bitimlarni reklama qilish va talablarni sun’iy ravishda oshirish uchun klubimiz nomidan foydalanishni bas qil!»

Moskva klubi rasmiylarining fikricha, futbolchilarning agentlari yoki manfaatdor tomonlar o‘z o‘yinchilarining narxini va ularga bo‘lgan talabni sun’iy ravishda oshirish (xayp ko‘tarish) uchun SSKA nomidan qurol sifatida foydalanishmoqda.

Abbosbek Fayzullayev faktori: SSKAning oltin transferi

Ushbu voqealar fonida o‘zbekistonlik muxlislar uchun SSKA klubi ancha qadrdon hisoblanadi. Boisi, milliy jamoamiz yetakchisi Abbosbek Fayzullayev aynan shu klub orqali Yevropa futbolida o‘z nomini tanitgan edi.

Fayzullayev 2023–2025 yillar davomida «armiyachilar» sharafini munosib himoya qilib, jamoa bilan birga Rossiya kubogi va mamlakat Superkubogida zafar quchdi. SSKA rahbariyati o‘zbek futboli iqtidorini transfer qilish orqali nafaqat sport sohasida, balki moliyaviy tomonlama ham ulkan foyda ko‘rdi.

Fayzullayevning SSKA orqali Turkiyagacha bo‘lgan transfer yo‘li:

Ko‘rsatkich / Jarayon

Tafsilotlar

Klubdagi faoliyati muddati

2023 – 2025 yillar

Qo‘lga kiritgan sovrinlari

Rossiya kubogi va Rossiya Superkubogi

«Paxtakor»dan sotib olinishi

500 000 yevro

«Istanbul Bashakshehir»ga transferi (2025 yil yozi)

7,5 million yevro

Tarixiy maqom

Turk klubi tarixidagi eng qimmat transfer!

Ayni paytda 22 yoshli hamyurtimiz Turkiya superligasida muvaffaqiyatli to‘p surib, o‘z qiymatini oshirishda davom etmoqda. Uning sobiq jamoasi esa transfer bozoridagi o‘z obro‘sini soxta insaydlardan qat’iyat bilan himoya qilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiTottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiBugun, 18:57Liverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdiLiverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdiBugun, 18:50Tomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldiTomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldiBugun, 18:44JCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydiJCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydiBugun, 18:41«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq bor«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq borBugun, 18:33Messi Ispaniya bilan bo‘lib o‘tadigan final haqida ochiq gapirdiMessi Ispaniya bilan bo‘lib o‘tadigan final haqida ochiq gapirdiBugun, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi