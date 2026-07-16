Romano va SSKA o‘rtasida janjal: Moskva klubi mashhur insayderni fosh qildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi hujumkor futbolchisi Abbosbek Fayzullayevning sobiq jamoasi — Moskvaning SSKA klubi kutilmaganda yirik axborot xurujiga duch keldi. Rossiya Premer-ligasi vakili dunyoning eng mashhur transfer insayderi Fabritsio Romanoni sun’iy yolg‘on xabar tarqatishda ayblab, unga juda keskin raddiya berdi.
Zamin.uz ushbu shov-shuvli bayonot va Fayzullayevning sobiq klubi atrofidagi vaziyat tafsilotlarini taqdim etadi.
Romano qanday xabar tarqatgan edi?
Italiyalik taniqli jurnalist Fabritsio Romano o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida Argentinaning «Boka Xuniors» klubi vingeri Esekiel Sebalosga SSKA klubi yiliga rekord darajadagi 5 million yevro maosh taklif qilgani haqida yozib chiqdi. Insayderning ta’kidlashicha, argentinalik futbolchi moliyaviy jihatdan o‘ta yuqori bo‘lgan bu taklifni rad etib, Italiyaning «Napoli» klubiga o‘tishni afzal ko‘rgan.
SSKAning keskin javobi: «Bema’ni gaplarni bas qil!»
Moskva klubi matbuot xizmati Romanoning bu xabariga jim qarab turmadi va ijtimoiy tarmoq orqali jurnalistga ochiqchasiga va juda qattiq murojaat yo‘lladi:
SSKA bayonotidan: «Fabritsio, bema’ni gaplarni tarqatishni bas qil. Sen hurmatga sazovor jurnalistsan. SSKA hech qachon biror futbolchiga yiliga 5 million yevro sof maosh taklif qilmagan. «Boka» bilan muzokaralar shu yilning fevral oyidayoq yakunlangan, hech qanday bitim ham, futbolchiga shaxsiy shartnoma taklifi ham bo‘lmagan. Biz ushbu transfer oynasida vinger izlamayapmiz. Bitimlarni reklama qilish va talablarni sun’iy ravishda oshirish uchun klubimiz nomidan foydalanishni bas qil!»
Moskva klubi rasmiylarining fikricha, futbolchilarning agentlari yoki manfaatdor tomonlar o‘z o‘yinchilarining narxini va ularga bo‘lgan talabni sun’iy ravishda oshirish (xayp ko‘tarish) uchun SSKA nomidan qurol sifatida foydalanishmoqda.
Abbosbek Fayzullayev faktori: SSKAning oltin transferi
Ushbu voqealar fonida o‘zbekistonlik muxlislar uchun SSKA klubi ancha qadrdon hisoblanadi. Boisi, milliy jamoamiz yetakchisi Abbosbek Fayzullayev aynan shu klub orqali Yevropa futbolida o‘z nomini tanitgan edi.
Fayzullayev 2023–2025 yillar davomida «armiyachilar» sharafini munosib himoya qilib, jamoa bilan birga Rossiya kubogi va mamlakat Superkubogida zafar quchdi. SSKA rahbariyati o‘zbek futboli iqtidorini transfer qilish orqali nafaqat sport sohasida, balki moliyaviy tomonlama ham ulkan foyda ko‘rdi.
Fayzullayevning SSKA orqali Turkiyagacha bo‘lgan transfer yo‘li:
Ko‘rsatkich / Jarayon
Tafsilotlar
Klubdagi faoliyati muddati
2023 – 2025 yillar
Qo‘lga kiritgan sovrinlari
Rossiya kubogi va Rossiya Superkubogi
«Paxtakor»dan sotib olinishi
500 000 yevro
«Istanbul Bashakshehir»ga transferi (2025 yil yozi)
7,5 million yevro
Tarixiy maqom
Turk klubi tarixidagi eng qimmat transfer!
Ayni paytda 22 yoshli hamyurtimiz Turkiya superligasida muvaffaqiyatli to‘p surib, o‘z qiymatini oshirishda davom etmoqda. Uning sobiq jamoasi esa transfer bozoridagi o‘z obro‘sini soxta insaydlardan qat’iyat bilan himoya qilmoqda.
…