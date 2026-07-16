O‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdi

·56·O‘zbekiston
O‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdi

Fanlar akademiyasi O‘zbekistonda yaqin vaqtlarda kuchli zilzila sodir bo‘lishi haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlarga rasmiy munosabat bildirdi. Mutaxassislar aholini tasdiqlanmagan ma’lumotlarga ishonmaslikka va vahimaga berilmaslikka chaqirdi.

Avvalroq BMT Markaziy Osiyo mamlakatlarini zilzilalarga tayyor turish zarurligi haqida ogohlantirgan edi. Hujjatda O‘zbekistonning ayrim hududlari, ayniqsa Farg‘ona vodiysi, seysmik jihatdan faol zonalar qatoriga kirishi qayd etilgan. Bu esa ijtimoiy tarmoqlarda turli taxmin va muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Seysmologiya instituti laboratoriya mudiri Ulfat Nurmatovning ta’kidlashicha, O‘zbekiston seysmik faol hududda joylashgani ilmiy jihatdan yaxshi o‘rganilgan. Mamlakat hududidagi yirik yer yoriqlari, ularning imkoniyatlari va ehtimoliy zilzilalar kuchi bo‘yicha maxsus xaritalar ishlab chiqilgan. Barcha zamonaviy bino va inshootlar aynan shu hisob-kitoblar asosida loyihalashtiriladi.

Mutaxassis so‘zlariga ko‘ra, Farg‘ona vodiysida oxirgi yirik yer silkinishi 2011 yilda Qirg‘izistonda sodir bo‘lgan zilzilaning ta’siri bilan kuzatilgan. Uning magnitudasi 6,4 ni tashkil etgan. Keyingi yillarda esa asosan 5–5,5 magnitudali yer silkinishlari qayd etilgan.

O‘zbekistonning Farg‘ona vodiysi xaritasi, unda viloyat markazlari belgilangan.

Shuningdek, olim janubiy hududlarda, xususan Tojikistonning Pomir qismida kuchli zilzilalarni yuzaga keltirishi mumkin bo‘lgan yirik tektonik yoriqlar mavjudligini qayd etdi. Biroq ularning ta’siri ham oldindan hisoblab chiqilgan bo‘lib, xavf darajalari ilmiy baholangan.

Nurmatovning aytishicha, Farg‘ona vodiysi hududining katta qismi 8 ballgacha bo‘lgan seysmik zonaga kiradi. Faqat Andijon viloyatining ayrim kichik hududlarida nazariy jihatdan 9 ballgacha silkinish ehtimoli mavjud. Biroq 50 yil ichida 8 balldan yuqori kuchli zilzila sodir bo‘lish ehtimoli atigi 5 foizni tashkil etadi. Demak, bunday holat yuz bermaslik ehtimoli 95 foizga teng.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, ayni paytda aholi xavotirga tushishi uchun hech qanday asos yo‘q. Rasmiy idoralar fuqarolarni faqat ishonchli manbalarga tayanishga va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan asossiz xabarlarga ishonmaslikka chaqirmoqda.

O'zbekistonFarg'ona vodiysiBirlashgan Millatlar TashkilotiQirg'izistonTojikiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Turon» metro bekatida tom qismi bilan bog‘liq nosozlik aniqlandi«Turon» metro bekatida tom qismi bilan bog‘liq nosozlik aniqlandiBugun, 18:16Pasport yoki ID-kartani yo‘qotganlar uchun muhim yangilik e’lon qilindiPasport yoki ID-kartani yo‘qotganlar uchun muhim yangilik e’lon qilindiBugun, 17:04Pasport yo‘qotganlar uchun katta yengillik: jarima bekor qilinadiPasport yo‘qotganlar uchun katta yengillik: jarima bekor qilinadiBugun, 16:22Qo‘qon patiri endi himoyada: mashhur nonga yangi maqom berildiQo‘qon patiri endi himoyada: mashhur nonga yangi maqom berildiBugun, 15:38Toshkentda tunda uxlamaydi: Yunusobodda 24/7 ko‘cha qurilmoqdaToshkentda tunda uxlamaydi: Yunusobodda 24/7 ko‘cha qurilmoqdaBugun, 14:1848 darajagacha issiq: O‘zbekistonda xavfli uch kun kelmoqda...48 darajagacha issiq: O‘zbekistonda xavfli uch kun kelmoqda...Bugun, 12:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi