Lamine Yamalga qarshi qoʻpollik: Lucas Digne Fransiyaning magʻlubiyatidan soʻng sukutni buzdi
Fransiya terma jamoasi himoyachisi Lucas Digne Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtgan Jahon chempionati yarim finalida Ispaniyaga qarshi kechgan bahsdagi magʻlubiyatdan soʻng oʻz his-tuygʻulari bilan oʻrtoqlashdi. Tajribali chap qanot himoyachisi oʻyinning burilish nuqtasida markaziy figuraga aylandi: aynan uning Lamine Yamalga nisbatan ishlatgan qoʻpolligi penaltiga sabab boʻldi va bu "qizil furiya"ning gʻalabasiga yoʻl ochdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, 32 yoshli futbolchi ijtimoiy tarmoqlar orqali muxlislarga murojaat qilib, ushbu magʻlubiyatni hayotidagi eng katta umidsizliklardan biri deb atadi. Didier Deschamps boshqaruvidagi jamoaning asosiy tarkibidan yana joy egallagan Digne uchun ushbu turnir oʻziga xos qaytish ramzi edi, biroq hal qiluvchi palladagi xato barchasini chippakka chiqardi.
Ushalmagan orzu va shaxsiy masʼuliyat"Shunday qilib, orzu nihoyasiga yetdi. Bu nafaqat bir kichkina bolakayning, balki ortimizda turgan minglab insonlarning orzusi edi. Biz har doim eng goʻzal narsalarni tasavvur qilamiz, lekin baʼzida uygʻonish juda ogʻriqli boʻladi", — deb yozadi futbolchi. Digne oʻz xabarida Lamine Yamalning ismini toʻgʻridan-toʻgʻri tilga olmagan boʻlsa-da, oʻzining muvaffaqiyatsizligini ochiq tan olgan.
Uchrashuvning birinchi boʻlimida Lucas Digne toʻpni qaytarishga urinib, chap oyogʻi bilan ispaniyalik yosh iqtidor egasiga nisbatan qoida buzdi. Hakam tomonidan belgilangan penalti Ispaniyaga hisobda oldinga chiqib olish imkonini berdi. Yakunda 2:0 hisobida imkoniyatni boy bergan Fransiya turnirni tark etdi. Digne oʻz bayonotida birinchi navbatda oʻzidan norozi ekanligini va jamoaning barcha mehnatlari zoe ketganidan afsusda ekanini bildirdi.
Transfer va kelajak rejalariQizigʻi shundaki, ushbu turnir yakunlanishi bilan Lucas Digne klub miqyosida ham katta oʻzgarishga qoʻl urmoqda. Aston Villa klubini tark etayotgan himoyachi Pari Sen-Jermen (PSJ) bilan shartnoma imzolashga yaqin turibdi. Parijliklar safiga oʻtish oldidan bunday ruhiy zarba futbolchi uchun ogʻir sinov boʻlishi tabiiy.
Digne uchun bu faoliyatidagi ikkinchi Jahon chempionati boʻldi. U 2018-yilgi Rossiya va 2022-yilgi Qatar munduallarini oʻtkazib yuborgan edi. Oradan 12 yil oʻtib yana global turnirda porlash imkoniyatiga ega boʻlgan himoyachi, magʻlubiyatga qaramay, Fransiya sharafini himoya qilganidan faxrlanishini taʼkidladi.
Maʼlumot uchun, Lucas Digne turnir davomida Senegal va Norvegiyaga qarshi guruh bosqichi oʻyinlaridan tashqari barcha bahslarda ishtirok etdi. U oʻz murojaati yakunida Shimoliy Amerikaga tashrif buyurgan va oʻz vatanida turib qoʻllab-quvvatlagan barcha muxlislarga minnatdorchilik bildirdi.
…