Lamine Yamalga qarshi qoʻpollik: Lucas Digne Fransiyaning magʻlubiyatidan soʻng sukutni buzdi

·25·Sport
Lamine Yamalga qarshi qoʻpollik: Lucas Digne Fransiyaning magʻlubiyatidan soʻng sukutni buzdi

Fransiya terma jamoasi himoyachisi Lucas Digne Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtgan Jahon chempionati yarim finalida Ispaniyaga qarshi kechgan bahsdagi magʻlubiyatdan soʻng oʻz his-tuygʻulari bilan oʻrtoqlashdi. Tajribali chap qanot himoyachisi oʻyinning burilish nuqtasida markaziy figuraga aylandi: aynan uning Lamine Yamalga nisbatan ishlatgan qoʻpolligi penaltiga sabab boʻldi va bu "qizil furiya"ning gʻalabasiga yoʻl ochdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, 32 yoshli futbolchi ijtimoiy tarmoqlar orqali muxlislarga murojaat qilib, ushbu magʻlubiyatni hayotidagi eng katta umidsizliklardan biri deb atadi. Didier Deschamps boshqaruvidagi jamoaning asosiy tarkibidan yana joy egallagan Digne uchun ushbu turnir oʻziga xos qaytish ramzi edi, biroq hal qiluvchi palladagi xato barchasini chippakka chiqardi.

Ushalmagan orzu va shaxsiy masʼuliyat

"Shunday qilib, orzu nihoyasiga yetdi. Bu nafaqat bir kichkina bolakayning, balki ortimizda turgan minglab insonlarning orzusi edi. Biz har doim eng goʻzal narsalarni tasavvur qilamiz, lekin baʼzida uygʻonish juda ogʻriqli boʻladi", — deb yozadi futbolchi. Digne oʻz xabarida Lamine Yamalning ismini toʻgʻridan-toʻgʻri tilga olmagan boʻlsa-da, oʻzining muvaffaqiyatsizligini ochiq tan olgan.

Uchrashuvning birinchi boʻlimida Lucas Digne toʻpni qaytarishga urinib, chap oyogʻi bilan ispaniyalik yosh iqtidor egasiga nisbatan qoida buzdi. Hakam tomonidan belgilangan penalti Ispaniyaga hisobda oldinga chiqib olish imkonini berdi. Yakunda 2:0 hisobida imkoniyatni boy bergan Fransiya turnirni tark etdi. Digne oʻz bayonotida birinchi navbatda oʻzidan norozi ekanligini va jamoaning barcha mehnatlari zoe ketganidan afsusda ekanini bildirdi.

Transfer va kelajak rejalari

Qizigʻi shundaki, ushbu turnir yakunlanishi bilan Lucas Digne klub miqyosida ham katta oʻzgarishga qoʻl urmoqda. Aston Villa klubini tark etayotgan himoyachi Pari Sen-Jermen (PSJ) bilan shartnoma imzolashga yaqin turibdi. Parijliklar safiga oʻtish oldidan bunday ruhiy zarba futbolchi uchun ogʻir sinov boʻlishi tabiiy.

Digne uchun bu faoliyatidagi ikkinchi Jahon chempionati boʻldi. U 2018-yilgi Rossiya va 2022-yilgi Qatar munduallarini oʻtkazib yuborgan edi. Oradan 12 yil oʻtib yana global turnirda porlash imkoniyatiga ega boʻlgan himoyachi, magʻlubiyatga qaramay, Fransiya sharafini himoya qilganidan faxrlanishini taʼkidladi.

Maʼlumot uchun, Lucas Digne turnir davomida Senegal va Norvegiyaga qarshi guruh bosqichi oʻyinlaridan tashqari barcha bahslarda ishtirok etdi. U oʻz murojaati yakunida Shimoliy Amerikaga tashrif buyurgan va oʻz vatanida turib qoʻllab-quvvatlagan barcha muxlislarga minnatdorchilik bildirdi.

FransiyaIspaniyaLucas DigneLamine YamalJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi Angliya ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin keskin gapirdiMessi Angliya ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin keskin gapirdiBugun, 22:06Rodri JCH–2026 finali oldidan bir gapni takrorlamoqda...Rodri JCH–2026 finali oldidan bir gapni takrorlamoqda...Bugun, 22:03«Nasaf» Toshkentda kambek qildi: Abduxoliqovdan dubl«Nasaf» Toshkentda kambek qildi: Abduxoliqovdan dublBugun, 22:02Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Bugun, 20:54Arsenal tarkibini kuchaytirmoqda: Londonliklar gretsiyalik hujumchi uchun 34 million funt toʻlaydiArsenal tarkibini kuchaytirmoqda: Londonliklar gretsiyalik hujumchi uchun 34 million funt toʻlaydiBugun, 20:51Kutilmagan burilish: Trevoh Chalobah Cesc Fabregas boshqaruvidagi Komo jamoasiga oʻtmoqdaKutilmagan burilish: Trevoh Chalobah Cesc Fabregas boshqaruvidagi Komo jamoasiga oʻtmoqdaBugun, 19:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi